Meghanin siskopuolelta Samanthalta kärkäs vastaisku: laukoo oman mielipiteensä herttuattaren mielenterveysongelmista

Samantha Markle kumoaa väitteet, joiden mukaan herttuatar Meghan olisi kasvanut ainoana lapsena.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä esitetyssä Oprah-haastattelussa herttuatar Meghan otti ensimmäistä kertaa kantaa hänen ja sisarpuolensa Samantha Marklen väliseen suhteeseen.

Samantha Markle on viime vuosien aikana antanut medialle lukuisia lausuntoja Meghanista sekä kertonut kirjoittavansa paljastuskirjan sisarpuolestaan. Kun Oprah Winfrey kysyi Meghanilta aiheesta Meghan kertoi, ettei hän tunne siskoaan lainkaan.

– Tilanne on hyvin erilainen kuin isäni kanssa. Petoksen voi tehdä vain sellainen ihminen, jonka kanssa sinulla on jonkinlainen suhde. Minä en koe mukavaksi puhua ihmisistä, joita en oikeastaan tunne, herttuatar totesi Oprahille.

Meghan kertoi haastattelussa tavanneensa Samanthan viimeksi 18 tai 19 vuotta sitten. Tuolloin edellisestä tapaamisesta oli kulunut kymmenen vuotta. Meghanin mukaan hän ja Samantha eivät tunne toisiaan lainkaan.

– Hän vaihtoi sukunimensä takaisin Markleksi viisikymppisenä vasta, kun aloin seurustella Harryn kanssa. Mielestäni se kertoo tarpeeksi, Meghan täräytti haastattelussa.

Samantha Markle ei ole säästellyt sanojaan, mitä Meghaniin tulee.­

Nyt Samantha Markle, 56, on kuitenkin ottanut kantaa sisarpuolensa televisiossa esittämiin väitteisiin. Inside Edition -ohjelmassa antamassaan haastattelussa hän tyrmäsi sisarensa väitteet siitä, että tämä olisi kasvanut ainoana lapsena.

– En tiedä miten hän voi sanoa, etten tunne häntä ja että hän oli ainoa lapsi. Meistä on valokuvia yhteisen elämämme varrelta. Joten miten hän ei muka tuntisi minua? Samantha ihmetteli.

Samantha myös esitteli haastattelussa valokuvia, joissa hän poseeraa yhdessä Meghanin kanssa. Niistä tuorein on otettu vuonna 2008, eli 13 vuotta sitten. Samantha ei ottanut kantaa siihen, onko hän kenties tavannut sisarpuoltaan sen jälkeen. Hän myös kumosi Meghanin väitteen, jonka mukaan hän olisi vaihtanut sukunimensä Markleksi vasta Meghanin ja prinssi Harryn suhteen tultua julki.

– Olin Markle ennen kuin hän oli. Koen, että oli outoa häneltä sanoa, että vaihdoin sukunimeni takaisin vasta hänen tavattuaan Harryn. Markle on aina ollut nimeni, Samantha totesi haastattelussa ja esitteli todistusta, jonka mukaan hän on halunnut vaihtaa sukunimensä jo vuonna 1997.

Harryn ja Meghanin haastattelu on kohauttanut ympäri maailmaa.­

Kohutussa Oprah-haastattelussa Meghan myös kertoi kärsineensä mielenterveysongelmista ja poteneensa itsetuhoisia ajatuksia eläessään hovissa. Samanthalla oli sanansa sanottavana myös tästä.

– Masennus ei ole tekosyy kohdella ihmisiä kuin roskaa tai heittää heitä pois, Samantha täräytti.

Meghanin toimia ankarasti kritisoinut Samantha Markle kertoi suunnittelevansa paljastuskirjaa jo vuonna 2016, kun Meghanin ja prinssi Harryn suhde tuli julkisuuteen.

Samantha on kertonut julkaisevansa kaksi kirjaa, joista ensimmäinen kantaa nimeä The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, vapaasti suomennettuna Prinsessa Tyrkyn siskon päiväkirja osa 1.

Meghan kertoi Oprahille kärsineensä mielenterveysongelmista ja itsetuhoisista ajatuksista.­

Samantha on kommentoinut julkisuudessa ahkerasti siskopuolensa toimintaa. Hän on muun muassa kommentoinut perheenjäsenten välirikkoja sekä Meghanin avioliittoa prinssi Harryn kanssa. Samantha on syyttänyt siskoaan onnenonkijaksi ja pyrkyriksi ja ilmaissut olevansa järkyttynyt siitä, ettei Meghan ole tekemisissä heidän isänsä Thomas Marklen kanssa.

Samantha on myös ilmaantunut kutsumatta Harryn ja Meghanin entisen kodin porteille Kensingtonin palatsille ja pyrkinyt sisään kiinteistöön. Hänet kuitenkin käännytettiin tuolloin pois äärimmäisen tarkkaan vartioidulta alueelta.

Joulukuussa 2018 The Times -lehti kertoi, että Samantha oli asetettu Scotland Yardin erityisosaston tarkkailuun, sillä häntä pidettiin turvallisuusuhkana brittihoville.