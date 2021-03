Mitä Harryn ja Meghanin tuhoisan ulostulon jälkeen tapahtuu? Asiantuntijoilta musertava analyysi

#AbolishTheMonarchy -asiatunniste leviää somessa, ja brittihovi on ennennäkemättömän kriisin partaalla. Tunnetut kuninkaallisasiantuntijat analysoivat sunnuntaisen Oprah-haastattelun olleen hoville historiallisen tuhoisa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin historiallinen hovin hylkääminen ja sunnuntai-iltana paikallista aikaa annettu ryöpytyshaastattelu ovat kiistatta pahimpia takaiskuja brittihoville sitten Walesin prinsessa Dianan kuoleman.

CBS-kanavan esittämässä haastattelussa tuli ilmi lukuisia shokeeraavia asioita suoraan hovin sisäpiiristä.

Etusivut ympäri maailman kertoivat maanantaina, että nimeltä mainitsematon hovin jäsen olisi pohtinut ääneen rasistisesti, kuinka tummaihoinen prinssi Harryn ja Meghanin lapsesta Archiesta tulee, kun tämä syntyy. Archien tummuus oli Harryn ja Meghanin väitteiden mukaan ikään kuin herättänyt huolta hovin sisällä. Jälkikäteen vakuutettiin, että kyseessä ei ollut kuningatar Elisabet itse tai myöskään prinssi Philip.

Paljastus on nostanut ilmaan koko ajan lisää kysymysmerkkejä, kun yleisö pohtii, kuka tai ketkä hovin jäsenet sanoivat näin törkeän rasistisia kommentteja.

Monia myös hätkähdytti se, miten herttuatar Meghan kertoi jääneensä hovissa miehensä tukea lukuun ottamatta yksin vakavien mielenterveysongelmiensa kanssa. Pahimmillaan hän halusi vahingoittaa itseään, mutta kertoman mukaan hovi ei tarjonnut hänelle apua.

Useat kansainväliset mediat ovat kertoneet, että #AbolishTheMonarchy -tunnisteen (suom. lakkautetaan monarkia) alla on jaettu haastattelun jälkeen lukematon määrä kannanottoja.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Jonny Dymond tiivistää omassa analyysissaan, että kohuhaastattelu oli tosiaankin hovin kannalta musertava.

– Ei ole selvää, miten hovi vastaa tähän. Monet paljastuksista ovat niin henkilökohtaisia, että minkään reaktion saaminen hovilta on hyvin epätodennäköistä. Kuningatar on tehnyt toistuvasti selväksi, miten suuren kiintymyksen kohde pariskunta edelleen on hänelle, Dymond kirjoittaa.

Dymond nostaa myös esiin sanomalehtien roolin kohussa. Dymondin mukaan lehdissä oli sunnuntaina sivukaupalla sappikivenkatkuista tekstiä Harrysta ja Meghanista.

– Meghan ja Harry ovat kääntäneet ympäri narratiivin, jonka Britannian parhaiten myyvät sanomalehdet ovat luoneet.

– Muuttavatko lehdet nyt sävyään? Se ei ole niille luonteenomaista, Dymond huomauttaa.

Yksi Britannian tunnetuimmista hovitoimittajista on Robert Jobson, joka on kirjoittanut kuninkaallisten elämästä lukuisia kirjoja.

Jobson huomauttaa ABC Newsin haastattelussa, että Meghanin ja Harryn sanomat asiat ovat todella poikkeuksellisia ja vakavia syytöksiä.

– Haastattelussa oli niin paljon väitteitä, että minusta tuntuu, että palatsin on pakko sanoa tähän jotain. Siitäkin huolimatta, että he eivät ole vielä sanoneet mitään, Jobson kommentoi.

Jobson kritisoi Oprah Winfreytä siitä, että tämä ei ollut kysynyt pariskunnalta tarpeeksi selkeitä jatkokysymyksiä eikä laittanut heitä tiukille kovienkaan väitteiden jälkeen.

– He eivät eritelleet, kuka sanoi mitäkin. Ne ovat äärimmäisen tuhoisia syytöksiä kuninkaallista perhettä vastaan ja kruunua vastaan, ja se on kuitenkin Britannian hallintojärjestelmä.

– Kuningatar ei ole vain joku vanha isoäiti. Hän toimii hallitsijana. Heidän sanomansa asiat ovat epäkunnioittavia Britannian kansaa ja monarkiaa kohtaan.

Jobson jatkoi tykitystään Good Morning America -ohjelman haastattelussa.

– Amerikassa Yhdysvaltojen lippu on kaikkein pyhin. Minulle tämä tilanne vastaa vähän samaa kuin polttaisi sen lipun, Jobson ilmoitti.

Kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Peter Hunt sanoi New York Timesin artikkelissa, että lopulta kyse on nyt siitä, millainen totuus leviää yleisesti hyväksytyksi totuudeksi tarinasta.

– Mikä on yleinen tuomio siitä, miksi Harry ja Meghan lähtivät kuninkaallisesta perheestä? Hyväksymmekö kaksi tuntia Oprahia totuudeksi vai uskommeko niitä kiusaamissyytöksiä, Hunt kysyy tarkoittaen sitä, miten hovin työntekijät syyttivät aiemmin viikolla Meghania työpaikkakiusaamisesta.