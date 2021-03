Harry paljasti kameroiden sammuttua yksityiskohdan Archie-pojan ihonväriä kommentoineista – halusi tehdä yhden asian selväksi

Prinssi Harry halusi tehdä Oprah Winfreylle kameroiden sammuttua selväksi, ettei hänen isovanhemmillaan ollut mitään tekemistä asian kanssa.

Herttuatar Meghan esitti Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa väitteen, joka nousi varhain maanantaina otsikoihin ympäri maailman. Meghanin mukaan brittihovin sisällä oltiin nimittäin huolissaan hänen ja prinssi Harryn Archie-pojan ihonväristä.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi.

Herttuatar ei halunnut kertoa, kuka Archien ihonväristä oli ollut huolissaan. Myös prinssi Harry kertoi Winfreyn haastattelussa, ettei hän aio jakaa keskustelun tarkempaa sisältöä.

– Se oli kiusallista, ja olin hieman järkyttynyt.

Meghan paljasti kohuhaastattelussa myös, ettei Archielle haluttu antaa prinssin tai herttuan titteliä.

Myöhemmin maanantaina asiasta saatiin lisätietoa, kun Oprah Winfrey vieraili CBS-kanavan This Morning -ohjelmassa kertomassa, mitä haastattelun kulisseissa tapahtui.

Winfrey paljasti, että prinssi Harry ei suostunut kertomaan edes hänelle, kuka hovin jäsenistä oli puhunut Archien ihonväristä. Hänen mukaansa Harry halusi kuitenkin tehdä kameroiden sammuttua selväksi, ettei keskustelun takana ollut kuningatar Elisabet tai prinssi Philip.

– Hän ei paljastanut, kuka se oli. Mutta hän halusi varmistaa, että tiesin ja että jos minulle tulisi mahdollisuus kertoa se, että se ei ollut hänen isoäitinsä tai isoisänsä, Winfrey sanoi This Morning -ohjelmassa.

– Hänen isoäitinsä ja isoisänsä eivät olleet mukana niissä keskusteluissa. Hän ei kertonut minulle, ketkä olivat mukana niissä keskusteluissa. Kuten näit, minä yritin saada siihen vastauksen sekä kameran edessä että kameroiden sammuttua.

Arvuuttelu siitä, kuka brittihovin jäsenistä on mahtanut kommentoida Archien ihonväriä, on käynyt kuumana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Keskustelua on pidetty hyvin rasistisena ja siitä on noussut suuri kohu ympäri maailman.