Meghan paljastaa kulissien takaisilla videoilla karun totuuden väleistään perheeseensä – kysymys isän ”petoksesta” saa herttuattaren vaikenemaan

Oprah Winfreyn haastattelusta Meghanin ja Harryn kanssa julkaistiin uusia videoita, joita ei esitetty alun perin tv:ssä. Yhdellä niistä herttuatar kertoo hyytävistä väleistään isänsä ja siskonsa kanssa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohuhaastattelun jälkipuinti jatkui Yhdysvalloissa heti maanantaiaamuna. Paria haastatellut Oprah Winfrey vieraili CBS:n aamuohjelma This Morningissa kertomassa siitä, mitä kulisseissa tapahtui. Samalla julkaistiin uusia haastattelupätkiä, jotka eivät päätyneet alkuperäiseen ohjelmaan.

Yhdessä ennennäkemättömistä videoista käsitellään herttuatar Meghanin perhettä. Meghan kertoo videolla Winfreylle suhteestaan isäänsä Thomas Markleen ja siskopuoleensa Samantha Markleen. Herttuattaren mukaan hän ei tunne siskoaan ollenkaan, eivätkä hänen välinsä isänsä kanssa ole hyvät.

Meghanin isä on antanut viime vuosina medialle useita lausuntoja tyttärestään ilman tämän lupaa. Meghanin mukaan brittilehdistö jahtasi hänen isäänsä yli vuoden ajan saadakseen tältä haastattelun. Hän kertoo tehneensä kaikkensa suojellakseen vanhempiaan medialta, mutta tehtävä osoittautui mahdottomaksi.

Meghan väittää, että kun brittitabloidit saivat lopulta selville, missä hänen isänsä asui, muutti niiden edustajia asumaan tämän naapuriin. Meghanin mukaan hänen isälleen annettiin lahjoja, jotta tämä puhuisi medialle.

– Tuntuiko se petokselta, kun sait tietää, että isäsi teki yhteistyötä tabloidien kanssa? Winfrey kysyy uudella videolla.

Kysymys saa Meghanin hiljenemään, katsomaan muualle ja pitämään pitkän tauon. Aihe on hänelle selvästi vaikea.

– Yritän päättää, olenko edes valmis puhumaan siitä, hän sanoo mietittyään hetken.

Herttuatar Meghanin Thomas-isän on kerrottu etääntyneen tyttärestään jo vuosia sitten.­

Herttuattaren mukaan petoksesta voidaan puhua erään hänen isänsä tekemän päätöksen yhteydessä. Meghan sanoo saaneensa tietää hieman ennen hänen ja Harryn häitä, että eräs brittilehti oli valmistellut suurta paljastusjuttua hänen isästään. Niinpä hän päätti kysyä isältään, oliko tämä puhunut medialle.

– Hän sanoi ei. Ei missään nimessä. Sanoin, että instituutio (hovi) ei ole ikinä puuttunut mihinkään meidän puolestamme, mutta he voivat yrittää tappaa tämän jutun. Mutta jos he tekevät tämän nyt, emme voi käyttää sitä etuoikeutta uudelleen suojellaksemme lapsiamme jonain päivänä.

Meghanin mukaan hän yritti saada isänsä kertomaan totuuden ja teki tälle selväksi, että mikäli hän tekisi niin, voisivat hän ja Harry auttaa.

– Hän ei kyennyt tekemään sitä, Meghan sanoo vakavana ja korostaa, miten ikävältä se tuntui hänestä, erityisesti äitinä.

Herttuattaren mukaan hänen on vanhempana täysin mahdotonta kuvitella tekevänsä omalle Archie-pojalleen tietoisesti jotain sellaista, mikä tuottaisi tälle tuskaa.

Siinä missä Meghanin Thomas-isä on kertonut avoimesti tyttärestään lehdille, on hänen Doria-äitinsä pysynyt hiljaa.

– Jokaisella on vastuunsa. He (tabloidit) ovat jahdanneet myös äitiäni, mutta et ole koskaan kuullut hänen sanovan sanaakaan. Hän on pysytellyt arvokkaasti hiljaa neljän vuoden ajan, Meghan toteaa CBS:n julkaisemalla videolla.

Myös Meghanin siskopuoli Samantha Markle on antanut isänsä tapaan useita haastatteluja herttuattaresta eri lehdille ja väittänyt tuntevansa tämän hyvin. Markle on myös kirjoittanut siskopuolestaan kohutun kirjan, jonka kerrottiin ”paljastavan kaiken”.

Samantha Markle on esittänyt Meghania kohtaan julkisuudessa syytöksiä, joiden mukaan herttuatar on hylännyt perheensä tylysti.­

Meghanin mukaan sellaisen ihmisen on hyvin vaikea paljastaa kaikkea, joka ei tunne häntä lainkaan.

– Tilanne on hyvin erilainen kuin isäni kanssa. Petoksen voi tehdä vain sellainen ihminen, jonka kanssa sinulla on jonkinlainen suhde. Minä en koe mukavaksi puhua ihmisistä, joita en oikeastaan tunne, herttuatar sanoo vakavana.

Meghan kertoo kasvaneensa ainoana lapsena, ilman sisaruksia. Hänen mukaansa Samantha ei siis ollut koskaan millään tavalla mukana hänen elämässään.

– Toivoin, että minulla olisi ollut sisaruksia. Olisin rakastanut sisaruksia. Siksi olen niin iloinen siitä, että olen raskaana ja Archiella tulee olemaan joku.

Meghan sanoo tavanneensa Samanthan viimeksi 18 tai 19 vuotta sitten. Tuolloin edellisestä tapaamisesta oli kulunut kymmenen vuotta. Meghanin mukaan hän ja Samantha eivät tunne toisiaan lainkaan.

– Hän vaihtoi sukunimensä takaisin Markleksi viisikymppisenä vasta, kun aloin seurustella Harryn kanssa. Mielestäni se kertoo tarpeeksi.