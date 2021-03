Meghanin ja Harryn kohuhaastattelu jakoi kansan rajusti kahtia – sosiaalinen media täyttyi kiivaista viesteistä: ”Muistakaa, että hän on näyttelijä”

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohuttu haastattelu on poikinut kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Harryn ja Meghanin Oprah-haastattelu on kohauttanut maailmaa.­

Pitkä odotus päättyi Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, kun prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Oprah Winfreylle taannoin antama haastattelu esitettiin Yhdysvalloissa.

Kuten ennalta arveltiin, kyseessä oli tell all -tyyppinen haastattelu, jossa Harry ja Meghan avautuivat elämästään hovissa ja kertoivat, miksi he päättivät astua sivuun kuninkaallisen perheen ytimestä ja muuttaa Yhdysvaltoihin.

Haastattelussa herttuatar Meghan kertoi käyneensä läpi jopa itsetuhoisia ajatuksia ja paljasti, että hovissa oltiin huolissaan herttuaparin pojan, prinssi Archien ihonväristä. Harry puolestaan kertoi, ettei hän ole tällä hetkellä lainkaan tekemisissä isänsä prinssi Charlesin kanssa. Kuningatar Elisabetista kaksikko puhui kuitenkin lempeästi.

Keskustelu Harryn ja Meghanin haastattelusta on käynyt kiivaana sosiaalisessa mediassa. Siinä missä osa ei vaikuta uskovan Harrya ja Meghania lainkaan, ovat monet asettuneet herttuaparin tueksi ja todenneet, että hovin ja kuninkaallisen perheen ytimessä piilee rasismia.

Meghan ja Harry kertoivat haastattelussa avoimesti ajastaan hovissa.­

Yksi Meghania äänekkäimmin puolustaneista on tennistähti Serena Williams. Williams jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kirjoittaa ystävästään kauniisti ja kuvailee tämän kokemuksia hovissa.

– Meghan Markle. Epäitsekäs ystäväni elää elämäänsä ja näyttää esimerkkiä empatialla ja myötätunnolla. Hän opettaa minulle joka päivä mitä tarkoittaa olla aidosti jalo. Hänen sanansa kuvasivat sitä tuskaa ja julmuutta, jota hän on kokenut, Williams kirjoitti.

– Minulla on omakohtaista kokemusta siitä seksismistä ja rasismista, jota instituutiot ja media käyttävät sortaakseen naisia ja värillisiä ihmisiä ja demonisoidakseen meitä. Haluan minun tyttäreni, Meghanin tyttären sekä sinun tyttäresi elävä yhteiskunnassa, jota johdetaan kunnioituksella, Williams jatkoi.

Voit lukea Williamsin kirjoituksen kokonaisuudessaan painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Herttuatarta puolustavia Twitter-päivityksiä julkaisi myös runoilija ja aktivisti Amanda Gorman. Gorman, 22, säväytti taannoin presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa ja nousi otsikoihin ympäri maailman.

– Meghan elää elämää, jota prinsessa Dianan olisi pitänyt elää, jos vain ihmiset hänen ympärillään olisivat olleet yhtä rohkeita. Meghan ei elä elämäänsä ilman tuskaa, mutta hän elää ilman vankilaa, Gorman kirjoitti Twitterissä.

– Tämä ei ole Meghanin onnellinen loppu prinsessana. Mutta toisinaan muutos, ne päätökset jotka sattuvat eniten, eivät tee meistä onnellisia, mutta parantavat meidät, Gorman jatkoi.

Lukuisten herttuatarta ja prinssi Harrya puolustavien päivitysten joukkoon mahtui kuitenkin myös soraääniä. Eturintamassa herttuatarta riensi kritisoimaan tuttuun tapaan brittijuontaja Piers Morgan, joka ei ole säästellyt sanojaan, mitä Meghaniin tulee.

– Onko liian myöhäistä Oscar-ehdokkuudelle, Piers aloitti kritisointinsa Twitterissä viitaten herttuatar Meghaniin.

– Tehdään tämä selväksi: prinssi Harry ja hänen vaimonsa viettivät juuri kaksi tuntia sortaen kaikkea, jonka puolesta kuningatar Elisabet on työskennellyt samalla, kun he esittävät tukevansa kuningatarta. Ja he tekivät tämän samaan aikaan, kun hänen 99-vuotias aviomiehensä Philip makaa sairaalassa., Morgan tylytti.

Twitterissä monet yhtyivät Morganin näkemyksiin, leimaten herttuatar Meghanin huomionhakuiseksi ja draamakuningattareksi.

– Olen shokissa, että Harry on valmis satuttamaan isoäitiään, meidän rakasta kuningatartamme tällä tavoin, eräs kirjoitti.

– Hän on aiheuttanut vahinkoa nostamalla esiin rasismikortin, ihmiset puhuvat nyt ainoastaan siitä. Tämä koko tilanne oli lavastettu kahden näyttelijättären toimesta, Harry sivuroolissa, totesi toinen.

– Tämä tehtiin vain rahan takia, täräytti kolmas.

Haastattelu on herättänyt katsojissa tunteita laidasta laitaan.­

Enemmistö kuitenkin kyseenalaisti Morganin sanat ja ihmetteli, miksi tämä hyökkää toistuvasti Meghanin kimppuun sosiaalisessa mediassa.

– Hyökkäät raskaana olevaa, värillistä naista vastaan? Hyvin tehty Piers, kommentoi eräs.

– Hyvä Piers. Kansainvälisenä naistenpäivänä mikä voisikaan olla sinusta hauskempaa kuin haukkua toistuvasti raskaana olevaa naista, joka juuri tunnusti kärsivänsä mielenterveysongelmista ja itsetuhoisista ajatuksista, komppasi toinen.

Harryn ja Meghanin Oprah-haastattelu on kohauttanut maailmalla.­

Herttuatar Meghan kertoi kauan odotetussa kohuhaastattelussa kärsineensä Britannian hovissa yksinäisyydestä ja useista muista vaikeuksista, jotka ajoivat hänet lopulta itsetuhoiseksi.

Hän kiisti huhut, joiden mukaan hän olisi saanut Cambridgen herttuatar Catherinen itkemään häiden harjoituksissa. Meghanin mukaan asiat menivät juuri päinvastoin eli ”Kate” sai hänet itkemään.

Meghan painotti kuitenkin, että hän haluaa tehdä eron kuninkaallisen perheen jäsenten ja instituutiota pyörittävien ihmisten välille. Varsinaisista perheen jäsenistä hänellä ei ollut juuri pahaa sanottavaa.