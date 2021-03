Kahdeksan uutispommia: Näin prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat ajastaan brittihovissa ja dramaattisesta lähdöstään

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat kohuhaastattelussa, että kuninkaallisten tehtävien jättäminen oli lopulta ainoa ratkaisu.

Sussexin herttuapari pudotti monta uutispommia haastattelussaan Oprah Winfreyn kanssa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat haastattelussa ajastaan brittihovissa ja siitä, mikä sai heidät lopulta muuttamaan Yhdysvaltoihin.

Winfreyn mukaan Harry ja Meghan eivät saaneet etukäteen tietää kysymyksiä eikä mitään aihetta rajattu haastattelun ulkopuolella.

Ennakkoon julkaistussa klipissä Winfrey kertoi pariskunnalle, että ”olette sanoneet aika järkyttäviä asioita tässä.”

1. Meghanin itsetuhoiset ajatukset

Herttuatar kertoi haastattelussa kärsineensä Britannian hovissa yksinäisyydestä ja piti brittimedian uutisointia kestämättömänä. Hän kertoi saaneensa lopulta itsetuhoisia ajatuksia.

– En halunnut enää elää, Meghan kertoi.

– Se oli hyvin selkeä ja todellinen ja pelottava, jatkuva ajatus.

Meghanin mukaan hän yritti pyytää apua vaikeuksiinsa ”kuninkaalliselta instituutiolta”. Hänen mukaansa pyyntö evättiin, koska se ”ei olisi hyväksi instituutiolle”.

Prinssi Harry kertoi puhuneensa perheelleen Meghanin tilanteesta, mutta nämä eivät ymmärtäneet.

– Näin se vain menee, näin sen on on oltava, eikä sitä voi muuttaa. Me kaikki olemme käyneet sen läpi, Harry avasi perheensä ajattelua.

Herttuatar Meghan kertoi vaikeuksistaan sopeutua kuninkaalliseen elämään. Hän kertoi kokeneensa, ettei hän saanut apua tai tukea.­

2. Rasismisyytöksiä

Herttuatar Meghan kertoi haastattelussa saaneensa kuulla puolisoltaan, että hovissa oli keskusteltu siitä, kuinka tumma iho pariskunnan lapsella tulisi olemaan. Meghanin isä on valkoinen ja äiti musta.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi.

Hän ei paljastanut, kuka oli tuonut aiheen esille hovissa. Harry sanoi, ettei aio jakaa keskustelun sisältöä.

– Se oli kiusallista, ja olin hieman järkyttynyt.

Harry ja Meghan esittelivät esikoisensa maailmalle toukokuussa 2019.­

3. Riita herttuatar Catherinen kanssa

Herttuatar Meghan kommentoi haastattelussa myös huhuja, joiden mukaan hänellä ja Cambridgen herttuattarella Catherinella olisi ollut riita ennen Meghanin ja Harryn häitä toukokuussa 2018. Catherinen ja prinssi Williamin lapset George ja Charlotte olivat sulhaspoikana ja morsiustyttönä häissä.

Huhujen mukaan Meghan olisi saanut Catherinen itkemään prinsessa Charlotten pukusovituksessa. Meghan kuitenkin väitti haastattelussa, että asia oli päinvastoin.

Meghan kertoi häitään edeltäneestä draamasta. Taustalla vaaleankeltaisessa herttuatar Catherine ja tämän vieressä prinsessa Charlotte.­

– Ei, ei. Tapahtui ihan päinvastoin. Enkä sano tätä väheksyen ketään, koska se oli todella raskas viikko. Kate oli poissa tolaltaan jonkun asian takia, mutta hän hoiti tilanteen hyvin ja pyysi myöhemmin anteeksi, Meghan paljasti.

– Aihe oli kuitenkin oikea, se koski kukkaistyttöjen mekkoja. Kate oli tuohtunut jostain syystä, ja se sai minut itkemään ja todella loukkasi tunteitani, Meghan kuvaili.

Hänen mukaansa herttuatar Catherine lähetti kukkia ja kortin, jossa hän pyysi anteeksi. Asia on Meghanin mukaan sovittu.

Brittimedia uutisoi usein prinssi Harryn ja prinssi Williamin ja heidän puolisoidensa viilentyneistä väleistä. Harry sanoi rakastavansa veljeään, mutta veljekset olivat ”eri poluilla”. William on toisena kruununperimysjärjestyksessä.­

4. Todellinen syy lähdölle

Herttuapari nostatti myrskyn ilmoittamalla 8.1.2020 muuttavansa Pohjois-Amerikkaan. He kertoivat vetäytyvänsä rooleistaan eturivin kuninkaallisina ja ryhtyvänsä taloudellisesti itsenäisiksi.

Myöhemmin hovi tiedotti, etteivät prinssi Harry ja herttuatar Meghan kuulu jatkossa kuninkaalliseen hoviin eivätkä käytä kuninkaallisia titteleitään.

Harryn mukaan syy lähdölle oli lopulta se, että hän ja Meghan eivät saaneet hovilta apua tilanteeseensa. Harry muisteli tulleensa kotiin Britanniassa ja Meghan itkien imetti parin pientä poikaa Archieta.

– Me teimme, mitä meidän oli pakko tehdä ja nyt meillä on toinen pienokainen tulossa.

Harry ja Meghan luopuivat kuninkaallisista edustustehtävistään virallisesti maaliskuun lopussa 2020.­

Harryn mukaan hän ei olisi jättänyt brittihovia, ellei kyse olisi ollut myös Meghanista. Harryn mukaan hän oli loukussa, mutta ei ennen Meghania tiennyt sitä.

– Loukussa systeemissä, kuten muu perheeni on. Isäni, veljeni, he ovat loukussa.

Meghanin mukaan pariskunta ei ollut ajatellut, että taka-alalle astuminen olisi tarkoittanut luopumista kaikesta kuninkaalliseen elämään liittyvästä. Hänen mukaansa oli kuitenkin selvää, ettei kuninkaallinen perhe pystynyt auttamaan heitä tai tarjoamaan suojelua, joten heidän oli haettava sitä muualta.

5. Prinssi Charles ei vastannut poikansa puheluihin

Prinssi Harryn mukaan hänellä ei ole tällä hetkellä kovin hyvät välit isäänsä, Walesin prinssi Charlesiin.

– Sen kanssa on vielä paljon työtä. Tunnen oloni petetyksi, koska hän on käynyt läpi samankaltaisia asioita, joten hän tietää, miltä tuska tuntuu. Ja hän on Archien isoisä, Harry sanoi.

Harry väitti, että Charles oli jopa lopettanut vastaamasta hänen puheluihinsa vuosi sitten, kun Harry ja Meghan ilmoittivat luopuvansa rooleistaan brittihovissa ja muuttivat Yhdysvaltoihin.

– On surullista, että asiat menivät siihen pisteeseen, mutta minun piti tehdä jotain oman, vaimoni ja lapseni mielenterveyden vuoksi. Näin, mihin tämä oli menossa.

Prinssi Harryn mukaan hänellä ei ole tällä hetkellä hyvät välit isäänsä prinssi Charlesiin. Sen sijaan Harry ja Meghan kertoivat olleensa paljon yhteydessä kuningatar Elisabetiin.­

6. Prinssi Harry ei saa rahaa perheeltään

Harry vahvisti haastattelussa, ettei ole saanut kuninkaalliselta perheeltä rahaa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen jälkeen eli sen jälkeen, kun jätti hovin. Hän sanoi, että omasta turvallisuudesta maksaminen oli osasyynä parin tekemiin rahakkaisiin sopimuksiin eri yritysten kuten Netflixin kanssa.

Harryn mukaan hänen rahansa olivat peräisin hänen edesmenneeltä äidiltään, prinsessa Dianalta.

Meghan sanoi, ettei pariskunnalle maksettu haastattelusta.

Harry ja Meghan ovat nyt taloudellisesti itsenäisiä.­

7. Tyttö tulossa

Herttuapari paljasti haastattelussa saavansa kesällä tytön. Pariskunta kertoi odottavansa toista lastaan ystävänpäivänä.

Harry kertoi olevansa kiitollinen.

– Meillä on poika ja pian tyttö, mitä enempää voi edes pyytää? Meillä on nyt perhe koossa, meitä on neljä ja kaksi koiraa.

Pariskunnan mukaan enempää lapsia ei ole luvassa.

– Kaksi riittää, pari totesi lapsiluvustaan.

8. Salaiset häät

Herttuatar Meghan paljasti avioituneensa Harryn kanssa kolme päivää ennen julkista, televisioitua seremoniaa. Meghanin mukaan yksityisessä seremoniassa olivat ainoastaan hän, Harry ja Canterburyn piispa.

– Sanoimme vain: ”Katsos, tämä juttu, tämä spektaakkeli on maailmalle, mutta me haluamme liittomme olevan vain meidän välinen.”

– Joten ne valat, jotka meillä on kehystettyinä huoneessamme, ovat vain meistä kahdesta takapihalla Canterburyn piispan kanssa.

Prinssi Harryllä ja herttuatar Meghanilla oli oma salainen vihkitilaisuutensa ennen julkista seremoniaa.­

Lähteet: BBC, The Guardian, The Washington Post