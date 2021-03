Prinssi Harry esittää kovia syytöksiä omaa isäänsä kohtaan: Charles lopetti vastaamasta puheluihin

Prinssi Harry kertoi kohuhaastattelussa hänen ja isänsä prinssi Charlesin välien olleen pahimmillaan erittäin tulehtuneet.

Prinssi Harry on avautunut kauan odotetussa kohuhaastattelussa väleistään isäänsä prinssi Charlesiin. Prinssi Harry kertoi BBC:n ja Daily Mailin mukaan Oprah Winfreylle, etteivät hänen välinsä isäänsä ole kovin hyvät.

Harry piti BBC:n mukaan pitkän tauon, kun Oprah kysyi häneltä hänen isästään.

– Sen kanssa on vielä paljon työtä. Tunnen oloni petetyksi, koska hän on käynyt läpi samankaltaisia asioita, joten hän tietää, miltä tuska tuntuu. Ja hän on Archien isoisä, Harry sanoi.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Charles ovat suhtautuneet Harryn mukaan hyvin eri tavalla hänen päätökseensä jättää kuninkaallinen elämä taakseen.­

Harryn mukaan Charles jopa lopetti vastaamasta hänen puheluihinsa vuosi sitten, jolloin Harry ja herttuatar Meghan karistivat brittihovin pölyt jaloistaan ja muuttivat skandaalin saattelemina Yhdysvaltoihin.

– Miksi hän lakkasi vastaamasta puheluihisi? Oprah kysyi.

– Koska... siinä vaiheessa olin ottanut asiat omiin käsiini. Minun piti tehdä se perheeni takia. Se ei ollut yllätys kenellekään.

– On surullista, että asiat menivät siihen pisteeseen, mutta minun piti tehdä jotain oman, vaimoni ja lapseni mielenterveyden vuoksi. Näin, mihin tämä oli menossa, Harry kuvaili.

Harry korosti rakastavansa isäänsä aina, mutta joutuvansa tekemään paljon töitä saadakseen välit takaisin kuntoon.

– Totta kai rakastan häntä aina, mutta tähän liittyy paljon tuskaa kaikesta, mitä on tapahtunut. Aion jatkossakin pitää yhtenä elämäni tärkeimpänä asiana saada välimme kuntoon.

Sussexin herttuapari puhui suunsa puhtaaksi kohuhaastattelussa.­

Veljeään prinssi Williamia Harry kertoi rakastavansa yli kaiken.

– Olemme kuitenkin eri poluilla, Harry totesi.

Sen sijaan Harry kertoi olevansa hyvissä väleissä kuningatar Elisabetin kanssa ja puhuneensa tämän kanssa viime vuonna enemmän kuin vuosikausiin.