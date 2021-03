Harryn ja Meghanin skandaalihaastattelun pelätään suistavan koko hovin kaaokseen – sisäpiiriläiset vakuuttelevat aivan muuta

Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Yhdysvalloissa esitettävällä Oprah-haastattelulla voi olla isoja seurauksia. Toisaalta kuninkaallisen perheen kerrotaan olevan huolissaan aivan muista asioista.

Britanniassa on ollut koko viikonlopun käynnissä valtava mylläkkä, kun maassa on odotettu ristiriitaisin tuntein sunnuntai-iltana Yhdysvalloissa esitettävää prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin haastattelua. Oprah Winfreyn tekemän haastattelun uskotaan sisältävän hyvin arkaluontoisia asioita, ja sen pelätään aiheuttavan suuren kriisin brittihovissa.

Brittimedia on uutisoinut viikonlopun aikana, että haastattelu on aiheuttanut jo etukäteen valtavaa turbulenssia sekä hovin sisällä että sen ulkopuolella.

The Sunday Timesin mukaan hovin sisäiset lähteet ovat leimanneet haastattelun ”sirkukseksi” ja pyrkineet tuomaan ilmi, ettei se itse asiassa ole hovin mielestä kovin tärkeä asia.

Lehden mukaan kuningatar Elisabet ei tule katsomaan ohjelmaa lainkaan, vaan hän sivuuttaa sen täysin. Hovin kerrotaan kuitenkin olevan valmiina vastaamaan Harryn ja Meghanin esittämiin väitteisiin, mikäli sille on tarvetta.

Lehden tietojen mukaan jotkin hovin sisäpiiriläiset ovat myös valmiita iskemään takaisin, mikäli Harry ja Meghan esittävät haastattelussa syytöksiä yksittäisiä henkilöitä kohtaan.

The Mirror -lehden mukaan hovin sisäpiiriläiset uskovat myös, että mikäli Harry ja Meghan esittävät haastattelussaan tarpeeksi kovia syytöksiä hovia vastaan, on jopa kuningatar Elisabet valmis puuttumaan peliin.

Lehden mukaan Buckinghamin palatsissa on viime päivinä pidetty kriisikokouksia, joissa on pohdittu, miten haastattelu tulee vaikuttamaan asioihin hovissa.

Mirror nostaa ilmoille jopa sen mahdollisuuden, että Harry ja Meghan voisivat menettää Sussexin herttuan ja herttuattaren tittelinsä.

Hovin sisäpiiriläiset väittävät, ettei kuningatar Elisabet aio katsoa Meghanin ja Harryn kohuhaastattelua lainkaan.­

The Sunday Timesin mukaan hovissa keskitytään kuitenkin parhaillaan ”suurempiin asioihin” kuin ”myrkylliseen PR-taisteluun” Meghanin ja Harryn kanssa.

Lehdelle puhuneiden hovin sisäisten lähteiden mukaan pitkään hiljaiseloa viettänyt kuningatar Elisabet aikoo ensi viikolla panostaa työntekoon. Hänen kerrotaan keskittyvän oikeasti tärkeisiin asioihin, joita kuninkaalliset haluavat edistää. Kuningatar Elisabet myös pitää sunnuntai-iltana Britanniassa vuotuisen puheensa. Kuningattaren tehtävälistalle ei siis mahdu ”turhaa sirkusta”.

– Mistä maanantaissa oikeasti pitäisi olla kyse? Lasten paluusta kouluun, rokoteohjelman toimivuudesta – ne ovat isoja asioita, joihin kuninkaallinen perhe haluaa keskittyä, eivät uutiset siitä sirkuksesta, jota ovat Oprah ja Sussexin herttuapari, lähde näpäyttää.

Myös prinssi Charlesin kerrotaan olevan enemmän huolissaan aivan muista asioista kuin kohutusta haastattelusta. Daily Mailin mukaan Charles keskittyy tällä hetkellä isäänsä, sillä prinssi Philip on viettänyt sairaalassa pian jo kolme viikkoa.

99-vuotiasta prinssi Philipiä hoidetaan lontoolaisessa sairaalassa, jota vartioidaan tarkasti ympäri vuorokauden.­

Harrya ja Meghania on arvosteltu siitä, että heidän haastattelunsa esitetään samaan aikaan, kun prinssi Philip toipuu sydänoperaatiosta ja häntä piinanneesta tulehduksesta.

The Sunday Timesin mukaan Buckinghamin palatsin työntekijät ovat syyttäneet Harrya ja Meghania myös siitä, että he ovat ryhtyneet ”sotaan” hovia vastaan. Erään hovissa pitkään toimineen lähteen mukaan on törkeää, miten Harry ja Meghan kaivavat maata monarkian alta.

– Tunnelma (kuninkaallisessa) perheessä on: voisivatko kaikki vain tukkia suunsa, jotta me voimme jatkaa päivittäistä työtämme? lähde kuvailee The Sunday Timesille.