Kuningatar Elisabet sai kaksi uutta perheenjäsentä – vaikka päätti jo kuusi vuotta sitten toisin

Kuningatar Elisabet on saanut lehtietojen mukaan kaksi uutta koiranpentua. Rodultaan ne ovat arvatenkin welsh corgeja.

Brittilehti The Sun uutisoi, että kuningatar Elisabet, 94, on saanut kaksi uutta welshcorginpentua. Kuningattaren rakkauden koiria kohtaan tiedetään olevan syvää ja etenkin welsh corgit ovat lähellä kuningattaren sydäntä.

Kuningattarella on ollut vuosien varrella yli 30 koiraa. Kuningattaren viimeisin corgi kuoli 12-vuotiaana vuonna 2018. Kuningatarta jäivät vielä lohduttamaan kaksi dorgia Candy ja Vulcan, jotka ovat corgin ja mäyräkoiran (engl.dachshund) sekoituksia. Corgien ja dorgien lisäksi myös labradorinnoutajat ovat lähellä kuningattaren sydäntä.

Vuonna 2015 Elisabet päätti, ettei enää hanki lisää corgeja. Kuningatar pelkäsi, että saattaisi kompastua ja satuttaa itsensä koiranpentujen pyöriessä jaloissa. The Sunin mukaan kuningatar oli myös huolissaan siitä, mitä koirille kävisi, jos hän kuolisi.

Elisabet kuvattuna rakkaan corginsa kanssa syyskuussa 1950.­

Corginpentujen uskotaan piristävän Elisabetia, sillä viime ajat eivät ole olleet brittihoville helppoja. Elisabetin puoliso prinssi Philip, 99, on parhaillaan sairaalassa, jossa hän toipuu sydänoperaatiosta. Hovi myös odottaa kauhulla, mitä prinssi Harry ja herttuatar Meghan sanovat tänä sunnuntaina esitettävässä Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa.

– Kuningatar on todella iloinen. On aivan mahdoton ajatus, ettei kuningattarella olisi yhtään corgia, sisäpiiristä kommentoidaan The Sunille.

Sisäpiirilähteen mukaan Elisabetilla on ollut pennut muutaman viikon ajan. Lähde kuvailee koiria ihastuttaviksi otuksiksi.

– Molemmat tuovat linnaan paljon ääntä ja eloa nyt kun Philip on sairaalassa, sisäpiiriläinen kommentoi lehdelle.

Kuningatar corgiensa kanssa vuonna 1973 Virginia Waterin kylässä Englannissa.­

The Sunin mukaan Elisabet sai koirat lahjaksi. Lehden mukaan koirat eivät ole kuningatar Elisabetin ensimmäisen Susan-nimisen corgin jälkeläisiä. Elisabet sai rakkaan Susan-corginsa 18-vuotissyntymäpäivälahjaksi vuonna 1944.

Tästä lähtien kuningattarella on aina ollu corgi- tai dorgi-koiria.

– Muutama vuosi sitten kuningatar päätti, ettei hän hanki enää koiria. Corgit ovat kuitenkin hänelle erittäin tärkeitä, kuninkaalliskirjailija Penny Junior sanoo The Sunille.

– Corgit ovat äärimmäisen uskollisia ja rakastavia ja ne eivät ole ikinä pettäneet hänen luottamustaan, Penny Junior kuvailee.

Kuningattaren lapset ovat tottuneet siihen, että koirat ovat läsnä. Vuonna 1956 otetussa kuvassa Elisabet juttelee pooloa pelaavaan Philipin kanssa. Kuvassa myös parin lapset prinssi Charles ja prinsessa Anne.­

Koiranpentujen uskotaan tuovan kuningattarelle suuresti myös iloa hänen eristysarkeensa. Kuningatar on ollut Windsorin linnassa eristyksissä joulukuusta saakka ja ei ole voinut nähdä perheenjäseniään Philipiä lukuun ottamatta. Prinssi Philip puolestaan on ollut sairaalassa jo yli neljä viikkoa, eikä vielä tiedetä, milloin Philip mahdollisesti pääsee takaisin kotiinsa.