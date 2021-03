Herttuatar Meghanin Pukumiehet-kollegalta raju ulostulo – lataa suorat sanat hovin ”hävyttömästä” toiminnasta

Meghanin kanssa Pukumiehet-sarjassa näytellyt Patrick J. Adams on pöyristynyt väitteistä, joita hänen ystäväänsä kohtaan on esitetty viime päivinä.

Herttuatar Meghan joutui keskiviikkona valtavan kohun silmään, kun brittilehti The Times julkaisi laajan artikkelin, jossa kerrottiin usean hovin työntekijän syytöksistä häntä kohtaan.

Lehden mukaan Meghanin entinen työntekijä teki hänestä valituksen ja herttuattaren läheinen avustaja syytti häntä useiden henkilökuntansa jäsenten kiusaamisesta.

Buckinghamin palatsi ilmoitti pian The Timesin artikkelin julkaisun jälkeen, että se aloittaa sisäisen tutkinnan siinä esitetyistä väitteistä.

Brittimediassa on julkaistu myöhemmin lisää syytöksiä ja väitteitä Meghanin toiminnasta hovissa. The Mirrorin mukaan jopa kymmenen kuninkaallisen perheen palveluksessa ollutta työntekijää on valmiita kertomaan tapahtumista.

Samaan aikaan Meghanin ystävät ja läheiset ovat puolustaneet häntä hanakasti. Prinssi Harryn ja Meghanin edustajien mukaan kiusaussyytökset ovat ”laskelmoitu lokakampanja”, jonka ajoitus ei ole sattumaa. Parin haastattelu Oprahin ohjelmassa nimittäin julkaistaan sunnuntaina Yhdysvalloissa.

Samaa mieltä on myös Meghanin entinen kollega, hänen kanssaan Pukumiehet-sarjassa vuosina 2011–2017 näytellyt Patrick J. Adams.

Peoplen mukaan Adams julkaisi Twitter-tilillään perjantaina herttuatarta raivoisasti puolustavan kannanoton. Adams arvostelee useissa twiiteissään rajusti brittimediaa ja tylyttää hovia herttuattaren kohtelusta.

Adamsin mukaan Meghan on kaikkea muuta kuin kiusaaja. Hän kuvailee herttuatarta ystävälliseksi ihmiseksi, jonka kanssa oli aina ilo työskennellä.

– Meghan Markle ja minä työskentelimme vuosikymmenen ajan Pukumiehissä. Päivästä toiseen hän oli innokas, ystävällinen, yhteistyöhaluinen, antelias, iloinen ja kannustava tv-perheemme jäsen. Hän pysyi sellaisena ihmisenä, vaikka kuuluisuus, maine ja valta astuivat mukaan, Adams kertoo Twitterissä.

Adams osallistui vajaat kolme vuotta sitten Meghanin ja Harryn häihin yhdessä puolisonsa Troian Bellisarion kanssa.­

Adamsin mukaan on ollut kuvottavaa nähdä, millä tavoin Meghanista on kirjoitettu mediassa. Hän kokee monet otsikoista rasistisiksi ja herjaaviksi, ja hämmästelee sitä, että myös Harryn ja Meghanin Archie-pojan syntymän aikaan sama kirjoittelu jatkui.

Adams kuitenkin korostaa, että Meghan on vahvempi kuin moni uskookaan ja että moni tulee katumaan hänen aliarvioimistaan.

Adams kritisoi Twitterissä kovasanaisesti myös brittihovin toimintaa. Hänen mukaansa on käsittämätöntä, millä tavoin kuninkaallinen perhe kohtelee kiusaussyytösten keskelle joutunutta Meghania.

– On hävytöntä, että kuninkaallinen perhe, jonka tuorein jäsen kasvaa hänen sisällään, mainostaa ja vahvistaa syytöksiä kiusaamisesta sellaista naista vastaan, joka käytännössä pakotettiin pakenemaan Britanniasta suojellakseen perhettään ja mielenterveyttään, Adams toteaa Twitterissä.

Myös Buckinghamin palatsin käynnistämä tutkinta Meghaniin kohdistuneista kiusaamisväitteistä saa Adamsilta kylmää kyytiä.

– Minun mielestäni uusin luku ja sen ajoitus on vain yksi upea esimerkki sellaisen instituution häpeämättömyydestä, joka on menettänyt merkityksensä ja jonka uskottavuus on mennyt, Adams kirjoittaa Twitterissä.

– Etsikää joku muu, jota ojentaa, läksyttää ja piinata, hän lopettaa purkauksensa.