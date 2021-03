Meghanin ystävä riensi puolustamaan kohujen keskellä rypevää herttuatarta – julkaisi harvinaisen otoksen kuninkaallisista häistä

Herttuatar Meghan oli kaasona Lindsay Rothin häissä. Rothin uskotaan myös olevan Meghanin ja prinssi Harryn Archie-pojan kummi.

Herttuatar Meghan on viime aikoina joutunut kovien syytösten kohteeksi.­

Herttuatar Meghanin opiskelukaveri Lindsay Roth puolustaa ystäväänsä Instagramissa. Roth on julkaissut pitkän päivityksen, jossa hän ylistää Meghanin kiltteyttä ja hyvää tahtoa.

Kuvaksi Roth on valinnut otoksen, jossa Meghan meikkaa Rothia tämän hääpäivänä. Meghan oli Rothin kaaso, ja Rothin uskotaan olevan Meghanin ja prinssi Harryn Archie-pojan kummi.

– Meghan on aina ollut kiltti, hyvyys virtaa hänen suonissaan. Tiedän sen, koska olen ollut hänen läheinen ystävänsä jo 22 vuoden ajan. Olen nähnyt aitiopaikalta, kuinka hän kohtelee ystäviään, heidän perheitään ja kollegoitaan, Roth kirjoittaa.

Roth kuvailee Meghania monin erilaisin kielikuvin, jotka kaikki korostavat herttuattaren kilttiä ja hyväntahtoista luonnetta. Hän painottaa, että Meghan on aina ollut luonteeltaan samanlainen. Niin opiskelijana ja näyttelijänä kuin Sussexin herttuattarena ja prinssi Harryn puolisona.

Britannialainen The Times -lehti uutisoi hiljattain, että herttuattaren entinen työntekijä teki hänestä valituksen. Lehden mukaan herttuattaren läheinen avustaja syytti häntä useiden henkilökuntansa jäsenten kiusaamisesta.

The Times kertoo, että Meghanin entiset työntekijät haluavat kertoa kokemuksensa julkisuuteen, sillä he kokevat, että herttuattaren ajasta Kensingtonin palatsissa on kuultu vain yksi puoli.

Brittihovin on kerrottu odottavan kauhulla prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tulevaa haastattelua.­

Kaksi kuninkaallisen henkilökunnan pitkäaikaista jäsentä väittää, että herttuatar Meghan kiusasi heitä. Kolmannen mukaan herttuatar nöyryytti häntä. Neljäs avustaja sanoo, että kyseessä oli ”henkinen julmuus ja manipulaatio, jota voidaan kai kutsua kiusaamiseksikin”.

Väitteiden mukaan tilanne Kensingtonin palatsissa eteni niin pitkälle, että se johti jopa kyyneliin. Väitteiden mukaan eräs apulainen joutui välikohtaukseen Meghanin kanssa ja kertoi sen jälkeen toiselle työntekijälle, ettei hän kyennyt lopettamaan tärinää.

Herttuatar Meghanin edustajat ovat kiistäneet kaikki väitteet jyrkästi. Harryn ja Meghanin edustaja kommentoi The Timesille väitteitä toteamalla ne ”laskelmoiduksi lokakampanjaksi, joka perustuu harhaanjohtavaan ja vahingolliseen virheelliseen informaatioon”.

Harry ja Meghan ovat olleet usean kohun silmässä sen jälkeen, kun vuosi sitten päättivät luopua kuninkaallisista velvoitteistaan ja muuttaa Amerikkaan. Tällä hetkellä brittihovissa odotetaan kauhulla, kun herttuapari nähdään sunnuntaina Oprah Winfreyn haastattelussa, jossa he etukäteistietojen mukaan puhuvat suunsa puhtaiksi.

Odotetun haastattelun seurauksien on arveltu olevan todella tuhoisat. Haastattelun on arveltu voivan tehdä lopullisesti selvää prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin jo ennestään tulehtuneista väleistä.

Sussexin herttuaparin uskotaan puhuvan ohjelmassa siitä, miksi he lähtivät hovista. Harryn odotetaan myös kommentoivan hänen ja prinssi Williamin välirikkoa.