Sydänoperaatiosta toipuva prinssi Philip, 99, siirrettiin jälleen toiseen sairaalaan

Kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip, 99, toipuu parhaillaan sydänoperaatiosta.

Prinssi Philip, 99, on siirretty toiseen sairaalaan jo toistamiseen viikon sisällä, kertoo brittilehti Mirror.

Kuningatar Elisabetin puolisolle suoritettiin muutama päivä sitten onnistunut sydänoperaatio. Buckinghamin palatsi on vahvistanut, että kyseessä on sydänvaiva, joka on vaivannut prinssi Philipiä jo aiemminkin.

Prinssi Philip vietiin siirrettiin alkuviikosta St. Bartholomew’n sairaalaan, jossa toimenpide suoritettiin. Nyt Philip on kuitenkin siirretty jälleen yksityiseen King Edward VII -sairaalaan, jonne hänet alunperin vietiin yli kaksi viikkoa sitten.

Mirrorin mukaan prinssi Philipin uskotaan olevan sairaalahoidossa vielä useamman päivän ajan.

– Edinburghin herttuan toivuttua hyvin St. Bartholomew’n sairaalassa suoritetusta toimenpiteestä, on hänen kuninkaallinen korkeutensa siirretty takaisin King Edward VII -sairaalaan tänä aamuna, hovi toteaa tiedotteessaan.

Philipin tilasta on kerrottu julkisuuteen vain hyvin vähän. Prinssi Charlesin puoliso, Cornwallin herttuatar Camilla kuitenkin totesi alkuviikosta prinssi Philipin voivan paremmin ja kuninkaallisen perheen pitävän sormiaan ristissä tämän toipumiseksi.

Prinssi Philip on ollut sairaalassa jo yli kahden viikon ajan. Buckinghamin palatsi tiedotti helmikuun puolivälissä, että prinssi vietiin sairaalaan tiistaina 16. helmikuuta ”huonovointisuuden” vuoksi. Brittimedian mukaan kuningatar Elisabet ei ole saanut vierailla puolisonsa luona sairaalassa.

Prinssi Philip ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä kauan sairaalahoidossa ja hän on ikäänsä nähden pysytellyt verrattain terveenä.