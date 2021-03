Harryn ja Meghanin viimeaikainen käytös sai britit raivon valtaan – yksi seikka oli liikaa: ”Yksinkertaisesti häpeällistä”

Britanniassa toivotaan Harryn ja Meghanin siirtävän Oprah-haastatteluaan tuonnemmaksi prinssi Philipin heikentyneeseen terveydentilaan vedoten.

Herttuatar Meghan on ollut kovan pyörityksen kohteena.­

Lähes siitä asti, kun Sussexin herttuaparin suhde paljastui maailmalle kesällä 2016, ovat prinssi Harry ja herttuatar Meghan tottuneet elämään kohujen keskellä. Myös viimeksi kuluneiden viikkojen ajan pariskunnan toimet ja sen myötä koko Britannian kuninkaallinen perhe ovat olleet suurennuslasin alla.

Hovissa odotetaan kuningatar Elisabetin johdolla kauhunsekaisin tuntein haastattelua, jonka Harry ja Meghan antoivat taannoin Oprah Winfreylle.

Tulevana sunnuntaina ilmestyvän Oprah-jakson on huhuttu olevan tell all -tyyppinen haastattelu, jossa pariskunta aikoo puhua suunsa puhtaaksi ajastaan brittihovissa sekä siitä, mikä lopulta ajoi heidät luopumaan kuninkaallisesta elämästä ja muuttamaan Yhdysvaltoihin.

Odotetun Oprah-haastattelun seurauksien on arveltu olevan todella tuhoisat. Haastattelun on arveltu voivan tehdä lopullisesti selvää prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin jo ennestään tulehtuneista väleistä.

Harryn ja Meghanin toimintaa kritisoidaan rankasti Britanniassa.­

Samaan aikaan Buckinghamin palatsissa on aloitettu tutkinta väitteistä, joita Meghanin entiset työntekijät ovat herttuatarta vastaan esittäneet. Hovin tiedotteen mukaan henkilöstöosasto pureutuu syytöksiin, joiden mukaan Meghan olisi kiusannut, manipuloinut ja nöyryyttänyt alaisiaan systemaattisesti hovissa ollessaan.

Kuninkaallisen perheen ahdinkoa ei suinkaan helpota se, että kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip, 99, on parhaillaan sairaalassa toipumassa sydänoperaatiosta.

Kun Harryn ja Meghanin kohuttuun Oprah-haastatteluun on aikaa enää muutama päivä, päätti televisiokanava CBS julkaista uuden ennakkopätkän sunnuntaina esitettävästä jaksosta. Siinä Meghan puhuu jopa valheiden levittämisestä.

Winfrey kysyy Meghanilta, mitä hän uskoo hovin ajattelevan siitä, että hän aikoo puhua suunsa puhtaaksi kokemuksistaan osana Britannian kuninkaallista perhettä.

Trailerilla nähdään, ettei Meghan säästele sanojaan vaan laukoo kovia syytöksiä brittihovia vastaan.

– En tiedä miten he voisivat kaiken tämän ajan jälkeen odottaa, että me olisimme hiljaa, jos kerran tällä ”firmalla” on ollut aktiivinen rooli meistä levitettyjen valheiden ylläpitämisessä, Meghan täräyttää vastaukseksi.

– Jos tämän seurauksena riskeeraamme sen, että menetämme jotakin... niin. Tarkoitan, että paljon on jo menetetty, herttuatar jatkaa.

Tuore traileri on ollut omiaan aiheuttamaan lisää kohua herttuaparin ympärille. Erityisesti uutiset Philipin terveydentilasta ovat saattaneet Harryn ja Meghanin viimeaikaiset toimet monien silmissä huonoon valoon.

Brittimedian mukaan herttuaparia on arvosteltu terävin sanakääntein siitä, että kaikesta huolimatta Oprah-haastattelu tullaan esittämään tulevana viikonloppuna ympäri maailman.

Keskustelu aiheesta on käynyt kiivaana ja Britanniassa herttuaparia on vaadittu lykkäämään haastattelun näyttämistä televisiossa Philipin terveydentilaan vedoten.

Herttuaparin sisäpiiristä kuitenkin kerrotaan Daily Mailille, ettei herttuapari edes halutessaan voisi muuttaa sovittua ajankohtaa, sillä siitä päättää yksinomaan televisiokanava CBS.

– Tästä tullaan puhumaan siihen asti, kunnes haastattelu näytetään televisiossa. Tämä on kuitenkin kokonaan kiinni kanavasta. En usko, että heillä on mitään aikeita muuttaa sovittua päivää, sisäpiirilähde kertoo Daily Mailille.

– ”Firmalla” on ollut aktiivinen rooli meistä levitettyjen valheiden ylläpitämisessä, sanoo Meghan tv-haastattelun ennakkopätkässä viitaten brittihoviin.­

Harrya ja Meghania vastaan on asettauduttu paitsi monissa brittimedioissa, myös sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa viestipalvelu Twitterissä monet syyttävät herttuaparia kunnioituksen puutteesta paitsi prinssi Philipiä, myös kuningatar Elisabetia ja muuta kuninkaallista perhettä kohtaan.

Arvostelijoiden joukkoon on Twitterissä liittynyt tuttuun tapaan myös juontaja Piers Morgan, joka ei tunnetusti ole säästellyt sanojaan, mitä Meghaniin ja Harryyn tulee.

– Tehdään yksi asia selväksi: uusin klippi Oprahin virnistelystä Sussexien kanssa näyttää kuinka Meghan Markle kutsuu kuningatarta ja prinssi Philipiä valehtelijoiksi. He ovat tämän ”firman” päät. Ja hän tekee tämän samaan aikaan, kun Philip makaa vakavasti sairaana sairaalavuoteella. Tämä on yksinkertaisesti häpeällistä, Morgan tylytti Twitterissä.

Morgan ei ole mielipiteidensä kanssa yksin. Myös monet muut sosiaalisen median käyttäjät ovat tuominneet herttuaparin toiminnan jyrkästi.

– Minun ei käy sääliksi pelkästään kuningatar Elisabetia, vaan myös prinssi Charlesia. Miltä hänestä mahtaa tuntua, kun hänen oma poikansa tekee jotakin tällaista, eräs Twitter-käyttäjä totesi.

– Meghan on menettänyt kaiken tukeni. En vain ymmärrä, mihin tällä haastattelulla pyritään. Jos haluat elää rauhallista elämää, älä anna haastattelua Oprah Winfreylle, kuului toisen käyttäjän kommentti.

Siinä missä Britanniassa ihmiset ovat mitä suurimmilta osin asettuneet kuningatar Elisabetin ja muun kuninkaallisen perheen taakse, sataa Yhdysvalloista tukea Meghanille. Muun muassa monet herttuattaren entiset kollegat ovat rientäneet ilmaisemaan hänelle tukensa.

– Työskentelin Meghanin kanssa kolmen vuoden ajan, ennen kuin hänestä tuli herttuatar. Hän oli kiltti, hyväsydäminen ja rakastava ihminen, eräs huomautti Twitterissä.

– Olin Meghanin kanssa yhtä aikaa Pukumiesten tuotannossa. Siellä kaikki, tarkoitan KAIKKI, rakastivat häntä. En usko hetkeäkään näihin kiusaamissyytöksiin, komppasi toinen.

Aiemmin herttuaparin sisäpiiristä paljastettiin Harper’s Bazaarille Harryn ja Meghanin osanneen odottaa jonkinlaista reaktiota hovilta kohutun Oprah-haastattelun lähestyessä. Kun rajut syytökset kiusaamisesta tulivat ilmi The Times -lehden tiistaina julkaistussa artikkelissa, herttuatar jäi kuitenkin sanattomaksi.

Herttuatar Meghanin lakimiehet ovat kiistäneet kiusaamissyytökset jyrkästi. Keskiviikkona hovi tiedotti, että herttuattaren toimintaan tullaan perehtymään ja hovin entisiä työntekijöitä kutsutaan kuultaviksi tilanteen tiimoilta.