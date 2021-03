Uusi pätkä Harryn ja Meghanin kohutusta Oprah-haastattelusta julki – herttuatar laukoo kovia syytöksiä hovia vastaan

Harryn ja Meghanin kohuttu Oprah-haastattelu nähdään televisiossa tulevana viikonloppuna.

Kun prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohuttuun Oprah-haastatteluun on aikaa enää muutama päivä, on televisiokanava CBS julkaissut uuden klipin sunnuntaina 7. maaliskuuta kokonaisuudessaan esitettävästä jaksosta.

Tuoreella klipillä Oprah Winfrey kysyy Meghanilta, mitä hän uskoo hovin ajattelevan siitä, että hän aikoo kaiken tämän ajan jälkeen puhua suunsa puhtaaksi kokemuksistaan osana Britannian kuninkaallista perhettä.

– En tiedä miten he voisivat kaiken tämän ajan jälkeen odottaa, että me olisimme hiljaa, jos kerran tällä ”firmalla” on ollut aktiivinen rooli meistä levitettyjen valheiden ylläpitämisessä, Meghan täräyttää vastaukseksi.

– Jos tämän seurauksena riskeeraamme sen, että menetämme jotakin... niin. Tarkoitan, että paljon on jo menetetty, herttuatar jatkaa.

Voit katsoa tuoreen klipin tulevasta haastattelusta yllä olevasta videoikkunasta.

Odotetun Oprah-haastattelun seurauksien on arveltu olevan todella tuhoisat. Haastattelun on arveltu voivan tehdä lopullisesti selvää prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin jo ennestään tulehtuneista väleistä. Brittihovin on huhuttu odottavan haastattelua kauhulla.

Talk show -kuningatar Oprah Winfrey haastattelee ohjelmassaan ensin herttuatar Meghania, minkä jälkeen keskusteluun liittyy myös prinssi Harry. CBS on julkaissut YouTube-kanavallaan kaksi videota ensi sunnuntaina esitettävästä haastattelusta.

Herttuatar Meghan on ollut kovan pyörityksen kohteena.­

Sussexin herttuaparin uskotaan puhuvan ohjelmassa siitä, miksi he lähtivät hovista. Harryn odotetaan myös kommentoivan hänen ja prinssi Williamin välirikkoa.

Herttuatar Meghan on ollut viime päivinä kovan pyörityksen armoilla. Tulevan Oprah-haastattelun ohella kohua ovat aiheuttaneet väitteet, joita Meghanin entiset työntekijät ovat herttuatarta vastaan esittäneet. Hovi tiedotti keskiviikkona aloittavansa tutkinnan Meghaniin kohdistuneista syytöksistä.