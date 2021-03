Yksi sana on visusti kielletty kuninkaallisilta lastenhoitajilta – käyvät läpi tiukan koulutuksen

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapsia on jo vuosien ajan hoitanut arvostetusta oppilaitoksesta valmistunut Maria Borallo.

Britannialaisen Maria Borallon nimi on suurelle yleisölle vieras, mutta hänellä on ensiarvoisen tärkeä tehtävä Britannian kuninkaallisessa perheessä. Hän on nimittäin prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen palkkaama lastenhoitaja, jonka tehtävänä on auttaa heitä kasvattamaan parin kolmesta lapsesta kelvollisia kuninkaallisia.

William ja Catherine palkkasivat Borallon palvelukseensa, kun perheen vanhin lapsi George oli vasta muutaman kuukauden ikäinen. Sekä Borallo että Cambridgen herttuapari ovat järjestelyyn ilmeisen tyytyväisiä, sillä Borello on saanut jatkaa perheen hoitajana jo seitsemän vuoden ajan.

Mirror-lehden mukaan Borello on yksi Britannian parhaista lastenhoitajista. Hän on korkeasti koulutettu ja valmistunut maan arvostetuimmasta latenhoitoon keskittyneestä oppilaitoksesta, Norland Collegesta.

Kirjailija Louise Heren vietti oppilaitoksessa vuoden tehdessään taustoittavaa tutkimusta dokumenttiprojektiaan varten. Hän kertoo Mirrorille, että yksi sana on visusti kielletty lastenhoitajilta: kids. Kyseessä on puhekielinen ilmaisu lapsista, joka voisi kääntyä suomeksi esimerkiksi penskat, ipanat tai muksut.

Sen sijaan hoitajia opetetaan puhuttelemaan lapsia näiden omilla nimillään tai vaihtoehtoisesti käyttämään virallisempaa monikkoilmaisua children.

– Se on merkki lasten kunnioittamisesta yksilöinä, Heren selittää.

Heren uskoo prinssi Georgen, 7, prinsessa Charlotten, 5, ja prinssi Louisin, 2, viettävän taustasta huolimatta melko normaalia elämää kotonaan.

Prinssi Williamilla ja herttuatar Catherinella on kolme lasta: prinssi Louis, prinsessa Charlotte ja prinssi George.­

Huolimatta siitä, että lapsilla on hoitaja, herttuatar Catherine kertoi tammikuussa kokeneensa vanhemmuuden uuvuttavana erityisesti korona-aikana.

– Tänä aikana meidän pitää ottaa muitakin rooleja kuin vanhemman rooli. Nämä roolit ovat sellaisia, joissa olemme ehkä aiemmin saaneet apua yhteisöltämme ja läheisiltämme, Catherine sanoi.

Naurahtaen herttuatar kertoi muun muassa itse leikanneensa lastensa hiuksia.

– Minusta on tullut kampaaja tänä aikana, mistä lapseni ovat olleet järkyttyneitä.

– Meidän on myös pitänyt ryhtyä lastemme opettajiksi. Minusta itsestäni on tuntunut siltä, että minua on vedetty niin moneen eri suuntaan ja yritän aina parhaani. Iltaisin tunnen oloni uupuneeksi, Catherine myönsi.

William ja Catherine pyrkivät kasvattamaan lapsensa mahdollisimman tavallisesti, vaikka he ovatkin kuninkaallisia.­

Prinssi William on kruununprinssi Charlesin, 72, vanhin poika, ja hänen on määrä aikanaan nousta valtaistuimelle. Kruununperimysjärjestyksessä kolmantena on isänsä jälkeen Williamin vanhin poika George.