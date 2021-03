Prinssi Philipille, 99, tehtiin sydänoperaatio

Prinssi Philipille on tehty sydänoperaatio, vahvistaa Buckinghamin palatsi.

Useat brittilehdet, kuten The Telegraph, Daily Mail ja The Sun kertovat, että prinssi Philipille, 99, on tehty onnistunut sydänoperaatio. Buckinghamin palatsi on vahvistanut, että kyseessä on sydänvaiva, joka on vaivannut prinssi Philipiä jo aiemminkin. Lehtitietojen mukaan prinssi Philip on St. Bartholomew’n sairaalassa ainakin vielä viikon loppuun asti. Lehtien mukaan Britannian parhaat kardiologit tekevät tällä hetkellä Philipille erilaisia testejä liittyen hänen sydänvaivaansa.

Buckinghamin palatsi on vahvistanut, että Prinssi Philipille on tehty sairaalassa operaatio.

– Edinburghin herttua oli eilen onnistuneessa toimenpiteessä, joka tehtiin hänelle hänen aiemman sydänvaivansa vuoksi St. Bartholomew’n sairaalassa. Hänen kuninkaallinen korkeutensa on edelleen sairaalassa joidenkin päivien ajan saamassa hoitoa ja lepoa sekä toipumassa, Buckinghamin palatsin tiedottaja kommentoi Daily Mailin mukaan.

Prinssi Philip kärsi sepelvaltimotukoksesta vuonna 2011, jolloin hänen sydämeensä tehtiin myös operaatio. Buckinghamin palatsi ei ole kommentoinut, millaisesta operaatiosta tällä kertaa on kyse.

Lehden mukaan prinssi Philipin puoliso kuningatar Elisabet ei saa vierailla miehensä luona ja näkee tämän vasta, kun tämä kotiutuu sairaalasta.

Brittimedia on seurannut herkeämättä prinssi Philipin tilannetta. Kuva St. Bartholomewin sairaalan ulkopuolelta maanantailta.­

Prinssi Philip on ollut sairaalassa jo yli kahden viikon ajan. Buckinghamin palatsi tiedotti helmikuun puolivälissä, että prinssi vietiin sairaalaan tiistaina 16. helmikuuta ”huonovointisuuden” vuoksi.

Philipin tilasta on kerrottu julkisuuteen vain hyvin vähän, mutta aiemmin BBC uutisoi prinssin kärsivän jonkinlaisesta tulehduksesta. Philipin on kuitenkin kerrottu kävelleen sairaalaan itse ilman apua.

Prinssi Philip ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä kauan sairaalahoidossa ja hän on ikäänsä nähden pysytellyt verrattain terveenä. BBC:n mukaan Buckinghamin palatsi tiedotti maanantaina, että jo lähes kaksi viikkoa sairaalahoidossa ollut prinssi joutuu viettämään uudessa sairaalassa ainakin tämän viikon.

– Edinburghin herttua on siirretty tänään Kind Edward VII’s Hospital -sairaalasta St Bartholomewin sairaalaan, jossa lääkärit jatkavat hänen infektionsa hoitamista samoin kuin tutkivat ja tarkkailevat hänellä jo aiemmin ollutta sydänsairautta, Buckinghamin palatsi tiedotti maanantaina Reutersin mukaan.