Nyt puhuu Harryn ja Meghanin lähipiiri – tästä valtavassa kohussa on kyse

Brittiläinen sanomalehti The Times pudotti todellisen pommin vain päiviä ennen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin odotettua haastattelua Oprah Winfreyn ohjelmassa. The Times kertoi tiistaina laajassa jutussaan herttuatar Meghanin entisten työntekijöiden vakavista kiusaamissyytöksistä.

Amerikkalainen Harper’s Bazaar -lehti on julkaissut nyt artikkelin, jossa Meghanin ja Harryn ystävät kertovat näkemyksiään tilanteeseen.

Parin sisäpiiri paljastaa, että Harry ja Meghan olivat osanneet odottaa jonkinlaista reaktiota hovilta, kun Oprahin ohjelmassa ilmestyvään haastatteluun on vain päiviä aikaa, mutta kun rajut syytökset kiusaamisesta tulivat ilmi, herttuatar jäi sanattomaksi.

– Harry ja Meghan tiesivät, että hommasta tulee rumaa, kun Oprah-jakso lähestyy, mutta näin ilmiselvän tuhoamisyrityksen näkeminen oli ahdistavaa ja järkyttävää, lähipiirin jäsen kertoo Harper’s Bazaarille.

– Inhoan sanoa näin, mutta näyttäkää minulle värillinen nainen johtotehtävissä, jota ei ole syytetty työpaikalla siitä, että hän on liian vihainen, liian pelottava tai liikaa mitä tahansa. Ikävää että sitä tapahtuu, mutta en ole yllättynyt. Nämä väitteet ovat todella kaukana siitä naisesta, jonka minä tunnen, toinen ystävä sanoo.

Harry ja Meghan tekivät töitä kuningattarelle vielä vuonna 2018.­

Timesissa kerrotaan, että hovin tiedottaja Jason Knauf lähetti hovin HR-osastolle lokakuussa 2018 sähköpostin, jossa hän kertoo herttuattaren ”sopimattomasta käytöksestä” työntekijöitään kohtaan. Kaksi kuninkaallisen henkilökunnan pitkäaikaista jäsentä väittää, että herttuatar Meghan kiusasi heitä. Kolmannen mukaan herttuatar nöyryytti häntä. Neljäs avustaja sanoo, että kyseessä oli ”henkinen julmuus ja manipulaatio, jota voidaan kai kutsua kiusaamiseksikin”.

Kymmenen vuoden ajan Meghanin tuntenut henkilö kertoo, että ei ole koskaan aiemmin kuullut, että herttuattareen olisi kohdistunut vastaavia väitteitä.

– Tiedän, että Meghanista tuntuisi kauhealta, jos hän tietäisi, että joku tuntisi näin hänen kanssaan töiden tekemisestä, mutta tiedän myös, että kukaan ei ole koskaan lähestynyt häntä tällaisella asialla koko sinä aikana, kun olen tuntenut hänet. Hän on aina ollut hyvin ystävällinen ja huomaavainen ystävilleen ja kollegoilleen.

Lopuksi eräs lähipiirin jäsen toteaa, että ”mikään ei estä heitä kertomasta omaa totuuttaan tarinasta”.

Harry ja Meghan osallistumassa Kansainyhteisön päivän juhlallisuuksiin keväällä 2018.­

Tulevana sunnuntaina ilmestyvän Oprah-jakson on huhuttu olevan tell all -tyyppinen haastattelu, jossa Meghan ja Harry aikovat puhua suunsa puhtaaksi lähtöpäätöksestään ja elämästään hovissa.

Hovi tiedotti The Timesin julkaisun jälkeen, että heidän henkilöstöosastonsa tulee perehtymään artikkelissa mainittuihin väitteisiin.

– Britannian kuninkaallisperhe on jo useiden vuosien ajan noudattanut periaatteenaan ihmisarvon kunnioitusta, eikä suvaitse tai tule ikinä suvaitsemaan minkäänlaista kiusaamista tai häirintää työpaikalla, hovi ilmoitti.

Harryn ja Meghanin Oprah-haastattelu ilmestyy sunnuntaina.­

Meghanin lakimiehet kiirehtivät kiistämään kiusaamissyytökset jyrkästi sen jälkeen, kun The Timesin artikkeli oli ponnahtanut näytöille ympäri maailmaa.

Meghanin tiedottaja antoi harvinaisen julkisen lausunnon tilanteesta:

– Kutsutaan tätä vain siksi, mitä se on – laskelmoitu lokakampanja, joka perustuu harhaanjohtavaan ja vahingolliseen virheelliseen informaatioon. Olemme pettyneitä, että mediajulkaisu antaa uskottavuutta tälle Sussexin herttuattareen kohdistuvalle kunnianloukkaukselle.

– Ei ole sattumaa, että nämä vääristyneet, vuosia vanhat syytökset, joiden on tarkoitus horjuttaa herttuatarta, vuodetaan brittimedialle vain juuri ennen kuin hänen ja herttuan on tarkoitus puhua avoimesti heidän omista kokemuksistaan viime vuosina.