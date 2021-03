Ex-työntekijöiltä uusia, julmia väitteitä Meghanista – välikohtaus herttuattaren kanssa sai avustajan tolaltaan

Brittiläinen The Times -lehti kertoo laajassa jutussaan herttuatar Meghanin entisten työntekijöiden syytöksistä, joiden mukaan heitä kiusattiin.

Brittiläinen The Times -lehti uutisoi, että herttuatar Meghanin entinen työntekijä teki hänestä valituksen. Lehden mukaan herttuattaren läheinen avustaja syytti häntä useiden henkilökuntansa jäsenten kiusaamisesta.

The Times kertoo, että Meghanin entiset työntekijät haluavat kertoa kokemuksensa julkisuuteen, sillä he kokevat, että herttuattaren ajasta Kensingtonin palatsissa on kuultu vain yksi puoli.

Kaksi kuninkaallisen henkilökunnan pitkäaikaista jäsentä väittää, että herttuatar Meghan kiusasi heitä. Kolmannen mukaan herttuatar nöyryytti häntä. Neljäs avustaja sanoo, että kyseessä oli ”henkinen julmuus ja manipulaatio, jota voidaan kai kutsua kiusaamiseksikin”.

Väitteiden mukaan tilanne Kensingtonin palatsissa eteni niin pitkälle, että se johti jopa kyyneliin. Väitteiden mukaan eräs apulainen joutui välikohtaukseen Meghanin kanssa ja kertoi sen jälkeen toiselle työntekijälle, ettei hän kyennyt lopettamaan tärinää.

Herttuatar Meghanin edustajat ovat kiistäneet kaikki väitteet jyrkästi.

– Herttuatar on surullinen viimeisimmästä hyökkäyksestä häntä vastaan, etenkin kun hän on itse ollut kiusaamisen uhri ja on sitoutunut tiukasti tukemaan niitä, jotka ovat kokeneet tuskaa ja trauman, Meghanin edustaja kommentoi Peoplen mukaan.

The Timesin väitteiden mukaan Meghanin ja prinssi Harryn tiedottajana työskennellyt Jason Knauf jätti lokakuussa 2018 valituksen, jossa hän väitti Meghanin savustaneen kaksi henkilökohtaista assistenttiaan ulos talosta. Lehden mukaan Meghan oli lisäksi murentanut toiminnallaan kolmannen henkilökunnan jäsenen itsetuntoa.

Knauf jätti valituksensa toivoen, että Buckinghamin palatsi suojelisi työntekijöitä, jotka olivat väitteiden mukaan joutuneet herttuatar Meghanin kiusaamiksi. Hän lähetti asiasta sähköpostin prinssi Williamin henkilökohtaiselle sihteerille Simon Caselle, joka välitti asian Clarence Housessa työskentelevälle HR-johtajalle Samantha Carruthersille.

Knauf väittää, että Carruthers oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että tilanne oli hyvin vakava. Hän kuitenkin pelkäsi, ettei asialle tehtäisi mitään.

The Timesin mukaan prinssi Harry yritti vedota valituksen jättäneeseen Knaufiin, jotta tämä ei veisi asiaa eteen päin. Harryn ja Meghanin asianajajien mukaan prinssi ei ole puuttunut mihinkään henkilökuntaan liittyviin asioihin.

Harryn ja Meghanin edustaja kommentoi The Timesille väitteitä toteamalla ne ”laskelmoiduksi lokakampanjaksi, joka perustuu harhaanjohtavaan ja vahingolliseen virheelliseen informaatioon”.

Parin edustajan lausunnon mukaan ei ole sattumaa, että väitteet tuodaan julki vain muutamaa päivää ennen kuin pariskunnan on määrä esiintyä Oprah Winfreyn haastattelussa.

– Olemme pettyneitä, että tällainen herttuattaren kunniaa loukkaava tieto saa uskottavuutta medialta. Ei ole sattumaa, että vääristyneet useita vuosia vanhat syytökset, joiden tarkoituksena on heikentää herttuatarta, tuodaan brittimediaan vain vähän ennen kuin hänen ja herttuan on määrä puhua avoimesti ja rehellisesti heidän kokemuksistaan viime vuosina.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin on määrä esiintyä sunnuntaina poikkeuksellisessa haastattelussa, jossa he kertovat Oprahille elämästään hovissa ja niistä syistä, jotka saivat heidät jättämään tehtävänsä.