Tabloid-lehden kustantaja määrättiin maksamaan yli puoli miljoonaa korvauksia herttuatar Meghanille

Oikeustaistelun hävinnyt lehti oli julkaissut otteita yksityisestä kirjeestä, jonka herttuatar Meghan oli kirjoittanut Thomas-isälleen.

Sussexin herttuatar Meghan voitti helmikuussa oikeusjutun Mail on Sunday -lehteä ja MailOnline -verkkosivustoa julkaisevaa brittikustantaja Associated Newspapersia vastaan.

Tiistaina Associated Newspapers määrättiin oikeuden päätöksellä maksamaan herttuatar Meghanille 450 000 puntaa (noin 520 000 euroa) oikeudenkäyntikuluja ja korvauksia.

Mail on Sunday -lehti julkaisi vuonna 2019 otteita yksityisestä kirjeestä, jonka prinssi Harryn puoliso Meghan Markle oli edellisenä vuonna kirjoittanut isälleen Thomas Marklelle. Siinä hän pyysi tätä lopettamaan valheiden levittämisen tyttärestään tabloid-lehdissä.

Kirje oli kirjoitettu vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Meghan Markle oli mennyt naimisiin prinssi Harryn kanssa.

Meghan Marklen asianajaja oli vaatinut herttuattarelle 750 000 punnan korvauksia.

Associated Newspapers ilmoitti valittavansa päätöksestä.

Tuomari Mark Warbya totesi aiemmin, että Mail on Sundayn julkaisemat jutut loukkasivat selvästi Meghanin yksityisyyttä.

– Kahden pitkän vuoden oikeustaistelun jälkeen olen kiitollinen tuomiostuimelle siitä, että se on saattanut Associated Newspapersin ja Mail on Sundayn vastuuseen niiden laittomasta ja epäinhimillisestä toiminnasta, Meghan sanoi tiedotteessaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan asuvat nykyisin Yhdysvalloissa Santa Barbarassa Archie-poikansa kanssa. He vetäytyivät hiljattain kaikista kuninkaallisista velvollisuuksistaan.