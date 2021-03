Prinssi Philipin, 99, sairaalan edessä nähtiin salamyhkäinen operaatio – sisäpiiri paljastaa perheen syvän huolen

Prinssi Philipiä hoidetaan tällä hetkellä sydänsairauksiin erikoistuneessa sairaalassa, jonne hänet siirrettiin maanantaina.

Prinssi Philip on ollut sairaalahoidossa jo kaksi viikkoa.­

Huoli kuningatar Elisabetin puolison prinssi Philipin terveydentilasta kasvaa Britanniassa. Hovi tiedotti maanantaina, että 99-vuotias prinssi siirrettiin Lontoossa sijaitsevasta King Edward VII’s Hospital -sairaalasta noin viiden kilometrin päähän St Bartholomewin sairaalaan.

BBC:n mukaan King Edwardin sairaalan edustalla nähtiin maanantaiaamuna salaperäinen operaatio juuri ennen Philipin siirtoa toiseen sairaalaan. Sairaalan edustalle ilmestyi ambulanssi ja suuri joukko henkilökuntaa, jotka peittivät näkymän paikalla päivystäviltä valokuvaajilta suurilla sateenvarjoilla.

Daily Mailin mukaan Philip kuljetettiin varjojen suojassa ambulanssin kyytiin. Hetkeä myöhemmin ambulanssi poistui paikalta ja prinssin siirrosta toiseen sairaalaan tiedotettiin.

Henkilökunta peitti suurilla sateenvarjoilla potilaan, joka siirrettiin ambulanssiin King Edwardin sairaalan edustalla. Brittimedian mukaan kyseessä oli prinssi Philip.­

Philipin uskotaan olleen ambulanssissa, joka lähti lontoolaissairaalasta maanantaiaamuna.­

Daily Mailin mukaan St Bartholomewin sairaala on Britannian johtava sydänsairauksiin keskittynyt sairaala, jossa potilaita hoitavat maan parhaat kardiologit. Buckinghamin palatsin mukaan prinssille tehdään sairaalassa erilaisia testejä hänellä jo aiemmin todetun sydänsairauden takia.

Lääkärit myös jatkavat Philipillä todetun tulehduksen hoitamista. Hovi ei ole kertonut, millaisesta tulehdusta on kyse.

– Herttuan vointi on hyvä ja hoito toimii, mutta hänen odotetaan pysyvän sairaalahoidossa ainakin viikon loppuun saakka, Bukinghamin palatsi tiedotti maanantaina.

St Bartholomewin sairaalaa vartioidaan tällä hetkellä äärimmäisen tarkasti. Sairaalan sisäänkäynnillä partioi jatkuvasti useita poliiseja.­

The Mirrorin mukaan Philipin tila on herättänyt syvää huolta myös prinssin lähipiirissä.

– Henkilökunta ja kuninkaallinen perhe ovat yhtyneet rukouksiin herttuan puolesta, hovin sisäpiiriin kuuluva lähde paljastaa lehdelle.

Lähteen mukaan tunnelma kuninkaallisessa perheessä muuttui nopeasti sen jälkeen, kun Philip joutui sairaalahoitoon. Koko hovi on pyrkinyt päättäväisesti pitämään 99-vuotiaan Philipin ja 94-vuotiaan kuningatar Elisabetin turvassa koronapandemian keskellä, mutta nyt heidän kerrotaan olevan huolissaan.

– Kaikkien ajatukset ovat keskittyneet auttamaan hänet selättämään sairauden, hovin lähde kertoo.

Samaan aikaan kuningatar Elisabet on kuitenkin jatkanut työskentelyä normaaliin tapaansa. Hän ei ole vieraillut puolisonsa luona sairaalassa. Prinssi Charles sen sijaan kävi katsomassa isäänsä jo viikko sitten.

Britanniassa terveydenhuollon asiantuntijat ovat arvuutelleet sitä, millaisesta tulehduksesta Philip kärsii ja miksi hänen sairaalajaksonsa pitenee koko ajan. The Mirrorin mukaan kardiologi Aseem Malhotra arvioi, että todennäköisesti tulehdus ei ole Philipin sydämessä, vaan jossakin muualla.

Sydänsairauksiin erikoistuneen Malhotran mukaan prinssin sydän on kuitenkin voinut rasittua samalla, kun hänen vartalonsa on kamppaillut tulehdusta vastaan. Hän epäileekin, että prinssi on kuljetettu sen vuoksi juuri sydäntauteihin erikoistuneeseen sairaalaan.

Media päivystää prinssi Philipiä hoitavan sairaalan ulkopuolella yötä päivää. Prinssin vointi herättää Britanniassa suurta huolta.­

Malhotra kuitenkin korostaa, että kyse on pelkästä spekulaatiosta, sillä julkisuuteen ei ole kerrottu yksityiskohtia prinssin sairaudesta. Toistaiseksi ei myöskään tiedetä sitä, pääseekö prinssi palaamaan Windsorin linnaan tämän viikon jälkeen. Joidenkin arvioiden mukaan Philip saattaisi joutua viettämään sairaalassa jopa yli kuukauden.