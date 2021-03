Prinssi Philip, 99, on ollut sairaalassa pidempään kuin koskaan aiemmin – sisäpiiri uskoo tietävänsä syyn Charlesin mystiseen vierailuun

Britanniassa ollaan huolestuneita 99-vuotiaan prinssi Philipin voinnista, sillä tämä on viettänyt sairaalassa jo lähes kaksi viikkoa.

Prinssi Philipin voinnista on kerrottu julkisuuteen vain hyvin vähän. Maanantaina hän oli viettänyt sairaalassa jo 13 vuorokautta.­

Kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip on ollut sairaalahoidossa pian kaksi viikkoa. Buckinghamin palatsi tiedotti helmikuun puolivälissä, että 99-vuotias prinssi vietiin sairaalaan tiistaina 16. helmikuuta ”huonovointisuuden” vuoksi.

Philipin tilasta on kerrottu julkisuuteen vain hyvin vähän, mutta BBC:n mukaan hän kärsii jonkinlaisesta tulehduksesta. Tiedossa ei ole, minkälaisesta infektiosta on kyse. Philipin kerrottiin kuitenkin kävelleen sairaalaan itse ilman apua.

Daily Mail huomauttaa, että prinssi ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä pitkään sairaalahoidossa. Maanantaina Philip oli viettänyt sairaalassa jo 13 vuorokautta, eikä hänen kotiin pääsystään ole tihkunut julkisuuteen mitään tietoja.

BBC uutisoi viime viikolla, että Philip joutuu pysyttelemään sairaalassa vielä ”useita päiviä”. Hovin mukaan hän kuitenkin reagoi hoitoon hyvin ja voi jo paremmin. Philipin poika prinssi Edward kertoi Sky Newsille, että hänen isänsä odotti jo innolla sairaalasta pääsyä.

King Edward VII’s Hospital -sairaalaa, jossa Philip on hoidossa, vartioidaan ympäri vuorokauden tarkasti.­

Reilu viikko sitten Britanniassa huolestuttiin prinssi Charlesin vierailusta isänsä luona sairaalassa. Charlesin 30 minuuttia kestänyt vierailu herätti paljon kysymyksiä, sillä se poikkesi hovin aiemmasta linjasta.

Sky Newsin asiantuntijan mukaan Charlesin sairaalavierailu oli hyvin poikkeuksellinen, sillä hän ole vieraillut isänsä luona aiemmilla kerroilla, kun tämä on joutunut sairaalahoitoon.

– Toinen huoleni on se, ettei perheenjäsenten sairaalavierailuita tällä hetkellä juurikaan tehdä (koronapandemiasta johtuen), asiantuntija Jason Farrell sanoi.

Daily Mailin mukaan hovin sisäpiiriin kuuluva kuningatar Elisabetin entinen tiedottaja Dickie Arbiter kertoo nyt, että Charles vieraili isänsä luona tämän toivomuksesta.

Arbriter uskoo, että prinssi Philip halusi tavata poikansa keskustellakseen tämän kanssa monarkian tulevaisuudesta Britanniassa. Prinssi Charles on ensimmäisenä maan kruununperimysjärjestyksessä.

– Mies on 99-vuotias ja hänellä on infektio. Minun arvaukseni on, että hän selviää siitä, kävelee ulos sairaalasta ja palaa Windsoriin.

– Mutta totuus on, että hän tulee kuolemaan jossain vaiheessa, ja hän halusi sanoa Charlesille ”yhtenä päivänä sinä tulet olemaan perheen pää”, Arbriter arveli Daily Mailin mukaan The Royal Beat -ohjelmassa viikonloppuna.

Lehtitietojen mukaan prinssi Charles on ainoa kuninkaallisen perheen jäsen, joka on toistaiseksi vieraillut Philipin luona sairaalassa. Prinssi William kertoi kuitenkin viikko sitten brittimedialle lyhyesti hänen isoisänsä voinnista.

– Kyllä, hän on kunnossa ja häntä pidetään silmällä, William totesi.

Philipiä hoitavan sairaalan edustalla päivystää iso joukko mediaa.­

Lukuisat toimittajat ja kuvaajat ovat valmiina raportoimaan prinssin voinnista, mikäli siinä tapahtuu muutoksia.­

Prinssi Philip on pysynyt korkean ikänsä huomioiden melko terveenä. Hän oli sairaalahoidossa viimeksi jouluna 2019. Tuolloin hovi kertoi prinssin saavan hoitoa ”aiempaan tilaansa”, ja neljän yön sairaalajakson kerrottiin olevan lähinnä varotoimenpide.

Vuonna 2018 Philipille tehtiin suunniteltu lonkkaleikkaus. Hän vietti operaation vuoksi sairaalassa yhdeksän vuorokautta, mutta toipui siitä nopeasti.

Viimeisen vuoden Philip on viettänyt eristyksissä koronapandemian vuoksi. Hän ja kuningatar Elisabet ovat pysytelleet visusti Windsorin linnassa, vaikka heidät molemmat on jo rokotettu koronavirusta vastaan.

Prinssi Philipin on määrä juhlia 100-vuotispäiväänsä kesäkuussa.