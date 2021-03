Ruotsin hovi julkaisi kruununprinsessa Victoriasta ihastuttavia kuvia – Ellen Jokikunnas teki hauskan huomion

Juontaja Ellen Jokikunnas huomasi, että hän oli hiljattain esiintynyt yllään sama mekko kuin mitä Ruotsin kruununprinsessa Victorian yllä nähtiin hovin Instagram-tilillä.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria iloitsee Ruotsin hovin virallisella Instagram-tilillä saamastaan kunnianosoituksesta. Hovin tilillä kerrotaan, että QX-lehden lukijat ovat valinneet Victorian voittajaksi tämän vuoden Gay-gaalassa. Yhdeksi syyksi Victorian valitsemiselle kerrottiin tämän puhe Tukholman Pridessa viime vuonna.

Tämän vuoden Gay-gaala on peruttu, mutta kruununprinsessa Victoria kiittää lehden lukijoita Kungahusetin Instagramissa julkaistussa kirjeessä:

– Olen todella ylpeä ja onnellinen tästä hienosta palkinnosta. Tämä merkitsee minulle todella paljon. Kiitos!

– Viime vuosi oli todella haastava monella tapaa. Monissa maailman osissa pandemia on hidastanut ja vaikeuttanut ihmisoikeustyötä. Siksi on erittäin tärkeää, että teemme joka päivä töitä sen eteen, että elämme maailmassa, jossa LGBTIQ-ihmisillä on mahdollisuus elää rauhassa ja ilman sortoa. Maailmassa, jossa ihminen voi olla juuri sellainen kuin on ja olla ylpeä siitä, Victoria sanoo Kungahusetin julkaisemassa puheessaan.

Kruununprinsessa Victorialla on kuvassa yllään ruotsalaismerkki H&M:n Conscious Exclusive -mallistoon kuuluva vihreä mekko. Malliston vaatteet on tehty kierrätysmateriaaleista.

Juontaja Ellen Jokikunnas huomasi Victorian saaman kunnianosoituksen ja teki hauskan huomion: hän oli käyttänyt samanlaista mekkoa hiljattain Me Naiset -lehden kuvauksissa. Jokikunnas jakoi Instagramissa itsestään ja Victoriasta kuvia mekossa.

– Vickan tossa soitteli yks päivä, et onko ok laittaa sama mekko päälle mikä oli mulla loppuvuodesta. No tietty! Jokikunnas kirjoitti kuvien yhteyteen.

Instagramin Tarinat-osuudessa Jokikunnas jakoi kuvan Victoriasta tekstin kera:

– Vickan näyttää upealta samassa mekossa!

Jokikunnaksen kuvaan on tullut runsaasti ihastelevia kommentteja. Muun muassa näin kuvaa kommentoitiin:

– Hyvä kun soitteli. Ihana mekko ja kauniit naiset.

– Jännästi Vickan poseeraa hieman hillitymmin, ei aivan yhtä rennosti.

– Upeita ootte molemmat.

– Prinsessat.

– Kuin kaksi marjaa.

– Molemmat naiset yhtä kauniin näköiset mekoissaan.