Kylmää kyytiä: ensimmäiset videot Harryn ja Meghanin kohuhaastatelusta julki – Oprah latelee liudan tiukkoja kysymyksiä

Ensimmäiset videot prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Oprah-haastattelusta on julkaistu.

Yhdysvaltalainen CBS-tv-kanava on julkaissut ensimmäiset maistiaiset prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Oprah-haastattelusta. Haastattelu esitetään kokonaisuudessaan 7. maaliskuuta ja se on herättänyt runsaasti kohua jo etukäteen.

Haastattelun seurauksien on arveltu olevan todella tuhoisat. Haastattelun on arveltu voivan tehdä lopullisesti selvää prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin jo ennestään tulehtuneista väleistä. Brittihovin on huhuttu odottavan haastattelua kauhulla.

Talk show -kuningatar Oprah Winfrey haastattelee ohjelmassaan ensin herttuatar Meghania, minkä jälkeen keskusteluun liittyy myös prinssi Harry. CBS on julkaissut YouTube-kanavallaan kaksi videota ensi sunnuntaina esitettävästä haastattelusta.

Toisella videolla on ensiksi vain Meghan, jolta Oprah kysyy useita kysymyksiä pahaenteisen musiikin soidessa taustalla. Videolla näytetään Meghanin reaktiot Oprahin kysymyksiin ja toteamuksiin, muttei tämän vastauksia. Haastattelu on kuvattu puutarhamiljöössä.

– Olitko hiljaa vai hiljennettiinkö sinut? Oprah kysyy Meghanilta.

– Haluan tehdä kaikille selväksi sen, ettei ole mitään aihealuetta, joka olisi tässä haastattelussa kielletty, Oprah sanoo videolla.

Videolta selviää, että Meghan on puhunut Oprahille kokemistaan vaikeuksista, sillä Oprah toteaa hänelle vakavana:

– Se, että sinä et melkein selvinnyt, kuulostaa siltä, että saavutit murtumispisteen.

Videolla nähdään myöhemmin myös prinssi Harry. Harry ja Meghan pitävät haastattelussa toisiaan kädestä kiinni. Vasempaa kättänsä Meghan pitää pyöristyneellä raskausvatsallaan.

– Minun suurin huolenaiheeni oli se, että historia toistaisi itseään, Harry toteaa videolla.

Oprah katsoo paria haastattelussa epäuskoisen näköisenä ja sanoo:

– Te sanoitte äsken joitain melko shokeeraavia asioita..

Toisella videolla Harry on mukana koko ajan ja hän kertoo tunnelmistaan:

– Minä olen todella helpottunut ja onnellinen, että pystyn istumaan tässä ja puhumaan kanssasi vaimoni rinnallani, Harry sanoo.

Videolta käy ilmi, että Harry puhuu myös edesmenneestä äidistään prinsessa Dianasta, jolla oli myös monimutkainen suhde brittihoviin. Videolla nähdään valokuva, jossa Harry on lapsena Dianan sylissä samalla, kun Harry sanoo:

– En pysty kuvittelemaan, millaista se on ollut hänelle (Diana), että hän on käynyt tätä prosessia läpi itsekseen vuosia sitten, koska tämä on ollut äärettömän raskasta meille kahdelle. Ainakin meillä on ollut toisemme, Harry sanoo ja puristaa vaimonsa kättä.

– Niin, Meghan huokaisee.

Oprah-haastattelun on uumoiltu olevan viimeinen niitti Harryn ja Williamin jo ennestään tulehtuneisiin väleihin. Kuvassa Meghan ja Harry kuvattuna yhdessä Williamin ja Catherinen kanssa Lontoossa maaliskuun 9. päivä 2020.­

Harry ja Meghan vaihtoivat kuninkaalliset velvollisuudet elämään Santa Barbaran hienostoalueella lopullisesti, kun kuningatar Elisabet ilmoitti toissa viikolla, ettei Sussexin herttuapari palaa entisiin työtehtäviinsä.

Tittelinsä ja kunniatehtävänsä menettäneet Harry ja Meghan ilmoittivat samantien, etteivät he tarvitse titteleitä tukeakseen heille tärkeiden järjestöjen toimintaa. Herttuaparin vastauksen sävy oli monien mielestä epäkunnioittava ja loukkaava kuningatarta kohtaan. Erityisen raskaasti tilanteen otti hovin sisäpiirin mukaan prinssi William.