Brittihovissa kuohuu, mutta herttuatar Meghan ja prinsessa Eugenie ovat pitäneet tiivisti yhtä – välirikon jälkeen heistä tuli ”hyvin läheisiä”

Raskausaika on yhdistänyt toista lastaan odottavaa herttuatar Meghania ja esikoisensa saanutta prinsessa Eugenieta.

Brittihovin jättäneillä herttuatar Meghanilla ja prinssi Harrylla on ollut sukset ristissä kuninkaallisten perheenjäsenten kanssa. Hiljattain uutisoitiin, että herttuaparin viimeaikainen toiminta on saanut prinssi Williamin suuttumaan ja veljesten välit ovat tulehtuneet.

Sen sijaan herttuatar Meghan ja prinsessa Eugenie ovat pitäneet yhtä, People-lehden haastattelema kuninkaallislähde kertoo. Brittilehden mukaan Meghan ja Eugenie ovat olleet tiiviisti yhteydessä toisiinsa raskauksiensa aikana. Prinsessa Eugenie ja hänen puolisonsa Jack Brooksbank saivat esikoisensa 9. helmikuuta, ja vain muutama päivä sen jälkeen Sussexin herttuapari ilmoitti odottavansa toista lastaan.

– Heidän on täytynyt tietää toistensa lasketut ajat, sisäpiirilähde vihjaa.

Prinsessa Eugenie synnytti August-poikansa samassa lontoolaisessa sairaalassa, jossa herttuatar Meghan sai Archie-pooikansa.

– Tällaisilla asioilla on tapana tuoda perheitä yhteen, kuninkaallislähde kuvailee.

– He ovat hyvin läheisiä. Ja he kaikki päättävät kulkea omaa polkuaan.

Vuonna 2018 avioituneet Eugenie ja Jack Brooksbank asuvat Peoplen mukaan Meghanin ja Harryn entisessä kodissa Frogmore Cottagessa.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Meghan ja Harry sekä Eugenie ja Jack ovat julkistaneet uutisen samaan ajankohtaan. Parikuntien välille aiheutti kitkaa muutaman vuoden takainen tilanne Eugenien ja Jack Brooksbankin häissä. Finding Freedomin -paljastuskirjan lähteiden mukaan Sussexin herttuapari kertoi häissä yllätysuutisen, että he odottavat esikoistaan. Eugenie ei siitä riemastunut.

Kirjan mukaan Eugenie ei sulattanut vauvauutisen ajankohtaa aivan hetkessä. Eugenie oli kirjan lähteiden mukaan sanonut ystävilleen toivoneensa, että Sussexin herttuapari olisi odottanut uutistensa kertomista vielä jonkin aikaa. Eugenien ja Harryn ystävyys koki epäsopivan teon myötä kolauksen.

Prinsessa Eugeniella ja hänen serkullaan prinssi Harrylla on tapauksesta huolimatta ainutlaatuiset välit.

– Eugenie on aina ollut enemmän kuin vain serkku Harrylle. He olivat myös läheisimmät ystävät toisilleen. Kaikista kuningattaren lapsenlapsista Harrylla ja Eugeniella on ollut luonnollisin yhteys. Harryn tavoin Eugenie on uskollinen, rehellinen ja hauska. He pitivät usein hauskaa Lontoossa, viime vuonna julkaistussa Finding Freedom -kirjassa kerrottiin.

Prinsessa Beatrice, prinsessa Eugenie ja prinssi Harry kesällä 2019.­

Sussexin herttuapari asuu Kalifornian Santa Barbarassa miljoonakartanossaan pienen Archie-poikansa kanssa. Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tuleva lapsi on kruununperimysjärjestyksessä kahdeksantena. Tuleva lapsi ei tiettävästi tule saamaan kovin perinteikästä kuninkaallista kasvatusta.