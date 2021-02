Diana ja Charles esiintyivät 40 vuotta sitten haastattelussa, jonka yksi lause herätti kysymyksiä – prinssin suusta pääsi pahaenteinen lipsautus

Prinssi Charles ja prinsessa Diana antoivat 40 vuotta sitten kihlajaishaastattelun, jonka yhtä lausetta on pidetty merkkinä siitä, että parin liitto oli tuomittu tuhoon alusta saakka.

Tasan 40 vuotta sitten Britanniassa huokaistiin ihastuksesta, kun prinssi Charles ilmoitti kihlauksestaan. 32-vuotiasta Charlesia pidettiin yhtenä maailman tavoitelluimmista poikamiehistä ja hänen asettumista aloilleen oli odotettu jo pitkään. Vihdoin prinssi oli löytänyt rinnalleen sopivan kumppanin: vain 19-vuotiaan lady Diana Spencerin.

Nuori Diana astui koko kansan eteen 24. helmikuuta 1981 haastattelussa, jonka yhteydessä pari ilmoitti kihlauksestaan. Hän pälyili toimittajaa hiustensa alta, nauroi ja ujosteli. Sama tärkeä hetki nähtiin myös marraskuussa ilmestyneen suositun The Crown -sarjan neljännellä kaudella, jossa päästiin seuraamaan nuoren parin matkaa alttarille.

Charles oli kosinut Dianaa kolme viikkoa aiemmin ja saanut tältä pitkän harkinnan päätteeksi myöntävän vastauksen.

– Mietin sitä kauan, sillä tiesin, mitkä paineet meillä molemmilla on. Se ei lopulta kuitenkaan ollut vaikea päätös. Halusin sitä, Diana sanoi kihlajaishaastattelussa.

Diana oli iskenyt silmänsä Charlesiin jo teininä, kun tämä seurusteli hänen isosiskonsa Sarahin kanssa. Muutamaa vuotta myöhemmin prinssin perhe odotti hänen naivan puhtoisen ja aristokraattisen puolison, ja aikuistunut Diana sopi muottiin täydellisesti.

Prinsessa Diana ja prinssi Charles poseerasivat kihlajaiskuvassaan tasan 40 vuotta sitten. Diana oli tuolloin vain 19-vuotias.­

Diana oli korviaan myöten rakastunut, mutta Charlesin tunteiden on epäilty olleen huomattavasti laimeammat. Viitteitä siitä saatiin jo parin kihlajaishaastattelussa, kun toimittaja kysyi parilta, olivatko he rakastuneita.

– Totta kai, Diana vastasi nopeasti.

– Mitä ikinä ”rakastunut” tarkoittaakin, Charles sen sijaan tokaisi.

Charlesin vastausta on pidetty merkkinä siitä, että parin suhde oli tuomittu tuhoon jo alusta saakka. Vuosia myöhemmin Diana myönsi, että Charlesin yllättävät sanat saivat hänet suunniltaan.

– Se sai minut häkeltymään. Mietin, että olipa outo vastaus. Se traumatisoi minut, prinsessa sanoi Diana: In Her Own Words -kirjan mukaan.

Kihlajaishaastattelu nähtiin myös The Crownissa, jossa prinsessaa näyttelee Emma Corrin ja prinssiä Josh O’Connor. Sarjassa esitetyt tapahtumat eivät miellyttäneet Charlesin ystäviä.

Lehdille avautuneiden Charlesin ystävien mukaan sarjan tekijät eivät ole kunnioittaneet henkilöidensä esikuvia ollenkaan.

– Tässä revitään esiin asioita, jotka tapahtuivat 25–30 vuotta sitten ilman, että ajatellaan kenenkään tunteita, eräs lähde tilitti Mail on Sundaylle.

Diana joutui heti kihlauutisen jälkeen valtavaan pyöritykseen. Hän hurmasi britit, ja lehdet hehkuttivat satumaista kuninkaallista rakkaustarinaa. Kaikki halusivat palan Dianasta, joka oli kansan unelmien prinsessa ja tuleva kuningatar.

Vain päiviä ennen parin häitä Daily Mirror -lehden toimittaja pani kuitenkin merkille, että Dianan hymy ja säteily olivat himmenneet. Vuosia myöhemmin paljastui, että Diana epäröi tuolloin naimisiin menoa, sillä hänelle oli selvinnyt, miten läheiset Charlesin ja tämän nuoruudenrakkauden Camilla Parker-Bowlesin välit olivat.

Myös Charles oli epäileväinen. Dianan ystävän ja astrologin Penny Thorntonin mukaan Charles jopa tunnusti Dianalle, ettei rakastanut tätä.

– Charles oli todennut hänelle häitä edeltävä iltana, ettei hän rakasta Dianaa. Se oli yksi shokeeraavimmista asioista, joita Diana kertoi minulle, Thornton väitti The Diana Interview: Revenge of a Princess -dokumentissa.

Epäilyksistä huolimatta Charlesin ja Dianan astelivat alttarille heinäkuussa 1981. Häitä seurasi yli 750 miljoonaa tv-katsojaa ja Lontoon kaduilla tungeksi yli 600 000 ihmistä.

Prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan satumaiset häät saivat valtavasti huomiota ympäri maailmaa. Samaan aikaan odotettu liitto oli kuitenkin jo matkalla kohti tuhoa.­

Parin liitto näytti aluksi ulospäin onnelliselta, mutta todellisuudessa heidän välinsä viilenivät nopeasti. Lopulta molemmat hakivat lohtua avioliittonsa ulkopuolelta. Prinssi Charles ei kyennyt unohtamaan Camilla Parker-Bowlesia, vaan petti puolisoaan tämän kanssa. Myös Dianalla oli liittonsa ulkopuolisia suhteita useiden miesten kanssa.

Charlesin ja Dianan suhde oli käytännössä ohi, kun prinssi Harry syntyi vuonna 1984, mutta kesti vielä vuosia ennen kuin heidän erostaan ilmoitettiin ja yli kymmenen vuotta ennen kuin siitä tuli virallinen. Vuotta myöhemmin, elokuussa 1997 Diana kuoli auto-onnettomuudessa.

Kihlasormus tulevalla kuningattarella

Sormuksesta, jolla Charles kosi Dianaa tuli yksi maailman tunnetuimmista koruista. Uniikissa sormuksessa on 18 karaatin, syvän sininen safiiri, jota ympäröivät timantit.

Diana valitsi elegantin sormuksen kultaseppä Garrardin valikoimasta vuonna 1981. Dianan uskotaan päätyneen juuri kyseisen sormukseen siksi, että sen timantti oli kaikista suurin, ja että se muistutti hänen oman äitinsä kihlasormusta.

Dianan kihlasormuksessa komeilee 18 karaatin safiiri ja timantteja. Nykyään sormus kuuluu herttuatar Catherinelle.­

Diana käytti sormustaan aina vuoteen 1996 saakka, jolloin hänen ja Charlesin avioerosta tuli virallinen. Prinsessan kuoleman jälkeen prinssi Harry peri äitinsä sormuksen. Harry kuitenkin ajatteli, että sormus kuuluisi tulevan kuningattaren sormeen ja antoi sen siksi prinssi Williamille.

Harryn toive toteutui, kun prinssi William kosi Kate Middletonia Keniassa sijaitsevassa kansallispuistossa vuonna 2010. William pujotti tuolloin äidilleen kuuluneen sormuksen tulevan vaimonsa ja Britannian tulevan kuningattaren vasempaan nimettömään.

Lähteet: IS Arkisto, Insider, Oprah Magazine, Elle