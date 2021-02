Sussexin herttuapari takoo valtavaa talousimperiumia – raskaudesta kertonut herttuatar Meghan ilmestyi nyt ruutuun upeassa, 2900 euron muotiluomuksessa

Rahakasta talouskoneistoa vauhdilla rakentavien prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin julkiset esiintymiset kiinnostavat Yhdysvalloissa valtavasti.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan tekivät ensimmäisen julkisen esiintymisensä sen jälkeen, kun he kertoivat ystävänpäivänä odottavansa toista lastaan.

Pariskunta otti osaa Spotifyn tapahtumaan videoyhteyden välityksellä. He kertoivat videolla Archwell Audio -podcastin tekemisestä.

– Tuomme podcastien avulla esiin voimakkaita keskustelunaiheita, Meghan kertoo.

– Niiden on tarkoitus inspiroida, haastaa ja opettaa. Isoin asia on yrittää luoda yhteisö, jossa osallistujat voivat jakaa omia tarinoitaan ja rohkaista toisia kertomaan heidän tarinoitaan turvallisessa tilassa, Harry jatkoi.

Kuninkaallisiin erikoistunut Hello Magazine kertoo, että Meghan käytti videolla ylellistä Oscar de la Rentan muotiluomusta. Citrus Primavera Dress on myynnissä muun muassa Saks-tavaratalon verkkokaupassa noin 3500 dollarilla eli noin 2900 eurolla.

The Investment Observer -talouslehden mukaan Spotifyn kuukausitilaajien määrä nousi 27 prosenttia viime kvartaalilla. Lehden mukaan podcastien kulutus tuplaantui kvartaalin aikana Michelle Obaman ja Sussexin herttuaparin podcastien ansiosta.

Harry ja Meghan ilmoittivat noin vuosi sitten jättävänsä kuninkaalliset roolinsa historiaan ja keskittyvänsä jatkossa elämään itsenäisesti. He asuvat perheensä kanssa nykyään Santa Barbaran idyllisessä pikkukaupungissa Kalifornian osavaltiossa. He varjelevat yksityisyyttään tiukasti ja ovat nostaneet viimeisen vuoden aikana monia oikeusjuttuja mediaa vastaan.

Herttuatar Meghan nauttii suurta suosiota Yhdysvalloissa. Brittiläisen, kansainvälisesti toimivan markkinointitutkimusyritys YouGovin mukaan kuningatar Elisabet on amerikkalaisten keskuudessa pidetyin brittihovin jäsen. Seuraavaksi suosituimmat jäsenet ovat prinssi William ja herttuatar Catherine, mutta prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat tutkimuksissa vain pari prosenttiyksikköä Cambridgen herttuaparia jäljessä suosituimmuudessa.

Toukokuussa 2018 avioitunut pariskunta luo yhdessä massiivista talouskoneistoa.­

Meghan ja Harry luovat Yhdysvalloissa kovaa vauhtia omaa massiivista talouskoneistoaan. Heidän tärkeimmät tulonlähteensä ovat useiden miljoonien arvoiset diilit suoratoistopalvelu Netflixin ja musiikkipalvelu Spotifyn kanssa sekä hyväntekeväisyysbrändi ”Archewellin” lanseeraaminen.

Harryn ja Meghanin on kerrottu yrittäneen profiloitua vähän kuin Yhdysvaltojen omiksi kuninkaallisiksi: Harry on pitänyt rahakkaita puheita isoille toimeksiantajille kuten suurpankki JP Morganille, ja Meghan puolestaan on sijoittanut rahaa naisvetoisiin, lupaaviin start up -yrityksiin.

Meghanin on kerrottu solmineen sopimuksen maineikkaan Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa myös Clintoneita ja Obamia.

Pariskunnan yhteenlasketun omaisuuden arvioidaan olevan jo noin 50–75 miljoonan dollarin suuruinen.