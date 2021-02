Prinssi William raivostui Harrylle ja Meghanille – kokee heidän loukanneen kuningatarta

Sunday Times -lehden mukaan prinssi William on ”järkyttynyt ja surullinen” veljensä viimeaikaisista linjavedoista.

Kuninkaallisveljesten tulehtunut tilanne on vaarassa kärjistyä pahemmaksi kuin koskaan. Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin viimeaikainen toiminta on nimittäin saanut prinssi Williamin raivostumaan, kertoo The Sunday Times.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät perjantaina kuningatar Elisabetille lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole aikeita enää työskennellä monarkian nimissä.

Harryn ja Meghanin lausunto tuli pian sen jälkeen, kun kuningatar Elisabet oli pyytänyt Harrya ja Meghania luopumaan kaikista yhteyksistään niihin järjestöihin, joihin pari on luonut suhteensa kuninkaallisen perheen kautta.

Kuningatar pyysi samalla herttuaparia luopumaan myöntämistään arvonimistä, kunniamerkeistä ja kunniatehtävistä.

Tähän Harry ja Meghan totesivat tiedotteessa, että he aikovat jatkossakin tarjota tukensa organisaatioille, joiden kanssa ovat tehneet työtä aiemmin. ”Voimme kaikki elää elämämme palvellen. Palveleminen on universaalia”, tiedotteessa todettiin.

Sisäpiirilähteiden mukaan muut perheenjäsenet pöyristyivät Sussexin herttuaparin vastauksen sävystä.

– Älä ole epäkunnioittava isoäitiäsi kohtaan, Harry, eräs lähde sanoo The Sunday Timesin mukaan.

– Kuningattarelle ei sanota vastaan – niin ei vain tehdä, neuvoo toinen.

The Sunday Timesin mukaan prinssi William on "todella surullinen ja järkyttynyt" veljensä käyttäytymisestä kuningatarta kohtaan – toisin sanoen siitä, miten herttuapari reagoi Elisabetin ilmoitukseen.

Kuninkaallislähteiden mukaan prinssi William kokee, että prinssi Harry on loukannut kuningatarta ja ollut epäkunnioittava häntä kohtaan.

– Hän (William) on hyvin järkyttynyt siitä, mitä tapahtui, eräs lähteistä kertoi.

Kuninkaallisten kulisseissa kuohuu.­

Ennen kuin kuningatar Elisabet pyysi herttuaparia luopumaan kaikista kuninkaallisista suojelija-titteleistään, oli pari ilmoittanut osallistuvansa Oprah-keskusteluohjelmaan.

Pariskunta ei ilmoittanut haastattelusta etukäteen kuninkaalliselle perheelle, ja osallistumisen arvioitiin suututtavan kuninkaallisen perheen ja aiheuttavan heille häpeää.

Daily Mailin mukaan kuninkaallisten titteleiden pois ottaminen ei ollut hovin tapa reagoida Oprah-haastatteluun, vaan kyseessä oli pidempi prosessi.

Lehden haastattelemien lähteiden mukaan Harryn ja Meghanin 12 kuukautta kestänyt ”eroaika” brittihovista on sisältänyt erilaisia ehtoja ja siinä oli otettu huomioon, että asioista voisi neuvotella vielä uudestaan, mikäli Harry ja Meghan eivät koskaan muuttaisikaan ulkomaille ja mikäli he tarvitsisivat rahaa.

Veljekset vuonna 2021.­

Prinssi Harrya ja prinssi Williamia pidettiin pitkään hyvin läheisinä ja rakastavina veljeksinä, jotka puhalsivat yhteen hiileen. Heitä yhdisti kaiken muun lisäksi heidän äitinsä prinsessa Dianan kuolema, joka on viiltänyt syvät arvet molempiin veljeksiin.

Veljesten välit ovat olleet jo pitkään tulehtuneet. Prinssi William muun muassa esitti huolensa ääneen, kun Harry tapasi vuonna 2016 tuolloin vielä Meghan Marklena tunnetun näyttelijätähden ja pari alkoi tapailla.

Harry vahvisti välirikon syksyllä 2019 esitetyssä Harry & Meghan: An African Journey -dokumentissa ja kuvaili hänen olevan hyvin erilaisella polulla kuin veljensä.