Herttuatar Meghan ja prinssi Harry pitivät raskauden visusti salassa – harva huomasi seikkoja, jotka vihjasivat perheenlisäyksestä

Herttuaparin viime kuukaudet ovat olleet täynnä pieniä vihjeitä raskaudesta, väittää Mirror-lehti.

Sussexin herttuaparin vauvauutinen on ollut alkuviikon suuri puheenaihe kuninkaallisfanien keskuudessa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan paljastivat ystävänpäivänä odottavansa toista lastaan.

Yhdysvalloissa asuvat herttuapari on pitänyt muuttonsa jälkeen matalaa profiilia yksityisasioidensa suhteen, joten raskausuutinen tuli monelle yllätyksenä. Herttuapari on myös onnistunut pitämään raskauden salassa, vaikka Meghanin vatsa onkin tuoreessa kuvassa jo mukavasti pyöristynyt.

Misan Harrimanin ottama kuva levisi vauvauutisten yhteydessä ympäri maailmaa.­

Mirrorin mukaan herttuaparin esiintymisessä on ollut havaittavissa useita seikkoja, jotka vihjasivat tulevasta perheenlisäyksestä.

Joulukorttikuva

Harry ja Meghan lähettivät jouluna kauniin joulukortin, jossa perhe poseeraa kotipihallaan aurinkoisessa Santa Barbarassa. Joulukortti ei ollut perinteikkään mustavalkoinen kuten yleensä, vaan tällä kertaa värikästä joulukorttikuvaa oli muokattu taiteelliseen tyyliin.

Joulukorttikuvan sai esimerkiksi eläinsuojeluyhdistys Mayhew, joka jakoi sen sosiaalisessa mediassa kiitosten kera.

Meghan istuu kuvassa leikkimökin edessä käsi vatsansa edessä, katse suunnattuna leikkivään Harryyn ja parin esikoispoikaan Archieen. Edessä temmeltävät parin koirat Guy ja Pula.

Vaikka ei ole varmaa, milloin herttuatar on tullut raskaaksi, aiheutti poikkeuksellinen joulukorttikuva epäilykset siitä, että Meghan peitteli joulukorttikuvassa vatsaansa tarkkasilmäisiltä faneilta jo hyvissä ajoin.

Harry on edustanut yksin

Herttuatar Meghan on nähty edellisen kerran julkisessa edustustilaisuudessa 11. marraskuuta vietettävä ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistopäivänä. Sen jälkeen prinssi Harry on edustanut yksin erilaisissa tilaisuuksissa, joita tosin koronatilanteen vuoksi ei ole ollut tavalliseen tapaan.

Prinssi Harry on nähty aiempaa useammin yksin edustustilaisuuksissa.­

Prinssi Harry on kuitenkin nähty edustamassa perhettä esimerkiksi Stand Up For Heroes -hyväntekeväisyystilaisuudessa maailmansodan päättymisen muistopäivän jälkeenkin. Meghan sen sijaan on esiintynyt sen jälkeen vain ja ainoastaan videoyhteyden välityksellä.

Mirrorin mukaan tämä on saattanut olla merkki siitä, ettei Meghan ole halunnut alkuraskauden aikana esiintyä julkisesti.

Oikeuskäsittelyä lykättiin

Herttuatar Meghan haastoi Associated Newspaper -yhtiön oikeuteen Mail On Sunday -lehdessä julkaistujen henkilökohtaisten kirjeiden takia. Oikeuskäsittely oli tarkoitus järjestää tammikuun 11. päivä, mutta sitä lykättiin ”luottamuksellisista syistä”. Lykkäys oli herttuatar Meghanin toive.

Herttuatar edusti brittihovin tehtävissä odottaessaan Archieta joulukuussa 2018.­

Oikeuskäsittelyn lykkääminen herätti spekulaatioita siitä, että Meghan ei halunnut esiintyä oikeudessa ennen kuin raskaudesta oli kerrottu julkisuuteen. On myös arvioitu, ettei juuri raskaaksi tullut Meghan todennäköisesti halunnut lentää Yhdysvalloista Britanniaan koronapandemian keskellä.

Meghanin uutisoitiin voittaneen oikeustaistelun helmikuun 12. päivä, eli vain hetkeä ennen kuin pari ilmoitti perheenlisäyksestä. Meghan ei matkustanut Britanniaan, vaan osallistui People-lehden mukaan istuntoon videoyhteyden välityksellä.

Haaveissa monta lasta

Vaikka herttuapari on pitänyt yksityisyyttään suuressa arvossa, he ovat kuitenkin tehneet selväksi olevansa erittäin lapsirakkaita. Siksi perheenlisäys on looginen askel parin elämäntilanteessa.

Archie on herttuaparin silmäterä, mutta he ovat kertoneet haluavansa useita lapsia.­

Herttuaparin hulppeassa kartanossa on nimittäin tilaa takuulla muillekin kuin esikoispojalle Archielle. Lisäksi Meghanin ja Harryn tiedettiin yrittäneen perheenlisäystä jo aiemmin, sillä herttuatar kertoi viime syksynä avoimesti saamastaan keskenmenosta. Herttuatar paljasti saaneensa keskenmenon kesällä 2020.