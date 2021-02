Herttuatar Catherinen asemassa tapahtunut merkittävä muutos – tuleva kuningatar on onnistunut erityisen hyvin yhdessä vaikeassa haasteessa

Herttuatar Catherine on noussut korona-aikana korvaamattomaksi kuningasperheessä. Kansanläheinen tyyli kerää kiitosta.

Herttuatar Catherine osallistui helmikuun alussa jo tutuksi tulleella tavalla kotoaan tietokoneen välityksellä etätapaamiseen, jossa pohdittiin, millaiselta korona-arki, etäkoulut ja lockdownit ovat Britanniassa tuntuneet.

Hän vastasi yhdellä sanalla,”exhausting”, uuvuttavalta. Samalla hän nimesi puolisonsa Williamin suurimmaksi tukipilarikseen tänä kaikin puolin kummallisena aikana ja kertoi, että parin kolme lasta eivät arvosta sitä, että äidistä on tullut myös korona-ajan kotiparturi.

Tästä tuli uutinen. Herttuattaren rehellisyyttä ja samaistuttavuutta kiiteltiin, vaikka tuskin kukaan uskoo perheen korona-arjen olevan todellisuudessa yhtä rankkaa kuin niin sanotuilla tavan tallaajilla.

Joka tapauksessa tyyli toimii. Koronavuoden aikana prinssi Williamin puoliso on monien mielessä muovautunut yhä enemmän tulevaksi kuningattareksi.

Herttuatar Catherine on ollut hovin aktiivisimpia hahmoja koronakriisin aikana ja antanut kasvot arjen haasteille.­

Kohta on kulunut vuosi maaliskuusta 2020, joka oli Britannian hoville kaikin puolin kammottava. Harry ja Meghan karistivat lopullisesti saarivaltion pölyt jaloistaan, prinssi Charles sairastui koronaan ja kuningatar Elisabet lähetettiin eristyksiin Windsorin linnaan.

Yhtäkkiä Williamista ja Catherinesta tuli koko perheen keulakuvia, jotka kävivät tapaamassa sairaanhoitajia, aplodeerasivat lääkäreille ja kannustivat kansalaisia jaksamaan videopuheluissa.

Kaikessa hiljaisuudessa pari palkkasi samoihin aikoihin itselleen Harryn ja Meghanin sosiaalisesta mediasta vastanneen henkilön. Pian parin tileille alkoi ilmestyä ihastuttavan tavallisia kuvia Williamin oluesta ja currykulhosta, pienestä prinssi Louisista sotkemassa maaleilla ja pariskunnan koskemassa hellästi toisiaan.

Täysin ilman pr-ongelmia pari ei toki ole koronavuodesta selvinnyt. Harryn ja Meghanin lähdön jälkeen julkisuuteen juoruttiin, että Catherine olisi ollut ”raivoissaan” kasvaneesta työtaakastaan. Hovi torjui kaikki huhut rivakasti ja nosti lehteä vastaan oikeuskanteen.

Loppuvuonna kävi yllättäen ilmi, että William sairastui koronaan samoihin aikoihin kuin Charles, mutta tieto oli salattu julkisuudesta. Kiusallisesti William oli keväällä vitsaillut, miten pelkäsi tartuttavansa tautia julkisissa tilaisuuksissa.Joulukuussa pari lähti junalla hengennostatusmatkalle ympäri Englantia, Walesiin ja Skotlantiin.

Catherine vieraili lokakuussa Derbyn yliopistossa puhumassa koronan vaikutuksista opiskelijaelämään maailman mielenterveyspäivän alla.­

Vastaanotto ei ollut aina riemukas, sillä tautitilanne oli paha ja kansalaisia oli kehotettu pysymään kotona. Walesin terveysministeri lähettikin parille terveiset, että ”olisi parempi ettei kukaan tekisi tarpeettomia matkoja”.

Joulunaatonaattona Daily Mail -lehti tapetoi etusivunsa kuvalla, jossa näkyy miten Catherine ja William lapsineen rikkoivat kansalaisille asetettua kokoontumiskieltoa vaeltelemalla puistossa yhdessä prinssi Edwardin perheen kanssa.

– Perheet saapuivat eri aikoina ennen kuin puisto aukesi yleisölle. Mutta kuka tahansa, jolla on pieniä lapsia, tietää, että 1,5 tunnin kävelyn aikana tulee hetkiä, jolloin perheitä voi olla vaikea pitää erillään, kuninkaallislähde selitti kohua lehdelle.

Catherine ja William poseerasivat joulutervehdyksessä yhdessä lastensa Georgen, Charlotten ja Louisin kanssa.­

Kuninkaallisten historioitsijan mukaan herttuatar on kaikesta huolimatta onnistunut melko mahdottomalta tuntuvassa asiassa.

Catherine on jakanut ahkerasti sosiaalisessa mediassa kuvia lapsistaan, mutta hän on itse ollut kuvaajana ja muotoillut hyvin tarkasti kuviin tekstin. Tilanne on täten pysynyt koko ajan hänen hallinnassaan.

– Hänellä on luonnostaan kyky yhdistää helppo lähestyttävyys ja arvokkuus kuninkaallisen mystisyyden kanssa, joka varjelee hänen yksityisyyttään – se on vaikea raja vetää, Sally Bedell Smith pohti Vogue-lehdelle syksyllä.

Syksyllä Catherine kiipesi kuninkaallisten suosiota mittaavassa YouGov-gallupissa heti kakkoseksi itse kuningattaren jälkeen. Nyt tuoreimmassa järjestys on William, kuningatar ja Catherine.

Catherine on nostanut asemaansa kuninkaallisessa perheessä ja kansan silmissä vuosi toisensa jälkeen.­

William ja Catherine viettävät huhtikuun lopulla 10-vuotishääpäiväänsä. Kuningattaren uskotaan suunnittelevan antavan sen kunniaksi herttuattarelle uusi kunnianosoituksia jatkona kahden vuoden takaiselle Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order -ristille.

– On hyvin todennäköistä, että kuningattarella on suunnitteilla jokin erityinen asia Catherinen 10 vuodelle kuninkaallisen perheen jäsenenä. Hänellä ja kuningattarella on erinomaiset välit, pohti kuninkaallisekspertti Duncan Larcombe OK! -lehdelle.

– Kate osaa tasapainoilla niin, että hän niiaa julkisesti kuningattarelle hallitsijana, mutta yksityisesti pitää yhteyttä kuin lastensa isoisoäitiin, Larcombe jatkaa.

– Kate ymmärtää mitä häneltä odotetaan. Hän tajuaa, että kyse on elämänmittaisesta sitoumuksesta, Bedell Smith summaa.

Lähteet: Vogue, Daily Mail, Huffington Post, Telegraph, BBC