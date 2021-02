4-vuotias prinssi Oscar viilettää taitavasti hiihtoladulla – Ruotsin pikkukuninkaalliset hurmaavat suloisissa talvikuvissa

Ruotsin kuningasperhe poseeraa hovin tuoreissa kuvissa hiihtolenkillä.

Ruotsin kuningasperhe on viettänyt talvilomaa perinteisesti Alpeilla, mutta koronaepidemiasta johtuen loma on vaihtunut hiihtoretkeen Drottningholmin linnan puistossa.

Kuningas Kaarle Kustaa, kuningatar Silvia, kruununprinsessa Victoria, prinssi Daniel, prinsessa Estelle ja pikkuprinssi Oscar poseeraavatkin hovin tuoreissa kuvissa posket punaisina hiihtoretkellä.

Pian 5 vuotta täyttävä Oscar viiletti menemään sinisessä talviasussa.­

Koko kuninkaallisen perheen tiedetään olevan hyvin urheilullisia ja esimerkiksi kuningas Kaarle Kustaa on osallistunut Vasaloppet-hiihtotapahtumaan useita kertoja.

8-vuotias Estelle oli pukeutunut lämpimään toppatakkiin.­

Hovin tiedottaja Johan Tegel sanoo Expressen-lehdelle, että perhe otti hiihtoreissullaan huomioon koronarajoitukset ja piti huolta turvaväleistä.

– Prinsessa Estellestä ja prinssi Oscarista oli tietysti hyvin hauskaa päästä hiihtämään kuninkaan ja kuningattaren kanssa, Tegel kertoo lehdelle.

Hovista kerrotaan prinsessa Estellen ja prinssi Oscarin nauttineen päästessään viettämään aikaa isoisänsä ja isoäitinsä kanssa ladulla.­

Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin tiedetään seuraavan talviurheilulajeja intohimoisesti. Kuntosaliyrittäjänäkin työskennellyt Daniel on kertonut haastatteluissa, että hän ja Victoria kannustavat lapsiaan urheilemaan mahdollisimman paljon.­

Vaikka kuningas Kaarle Kustaa on itsekin osallistunut Vasaloppet-hiihtoon, niin hiihtäminen, tai ainakaan Vasaloppet, ei ilmeisesti kuulu kuninkaan suosikkiharrastuksiin. Vuonna 2019 kuningas nimittäin aiheutti kotimaassaan pienoisen kohun kutsumalla Vasaloppetia ”kuolettavan tylsäksi”.

– Se on oikeastaan kuolettavan tylsää. Tylsintä mitä on keksitty. He vain hiihtävät ja hiihtävät, eikä mitään tapahdu, kuningas kuvaili SVT:n haastattelussa.

Vasaloppet on maailman tunnetuimmista pitkänmatkan hiihtokisoista. Se on myös maailman suurin yksittäinen hiihtotapahtuma.

Kaarle Kustaa suututti Ruotsin urheilupiirit pari vuotta sitten. Nyt kuningas on palannut ladulle.­

Kaarle Kustaan kommentti kuohutti erityisesti urheilupiirejä ja Ruotsin hiihtomaajoukkueen tiedottajana työskennellyt Torbjörn Nordvall napautti kuningasta blogissaan.

– Kuningas ja kuningasperhe ovat olleet erinomaisia lähettiläitä Ruotsilla, kulttuurillemme, urheilulle ja elinkeinoelämälle. Mutta tässä yhteydessä kuningas ei mielestäni on hyvä lähettiläs kulttuuriperinnöllemme, Vasaloppetille, Nordvall kirjoitti.

– Eikö kuningasta kiinnosta oman kansansa into pitää itsensä kunnossa ja huolta kansanterveydestä, ja sitä kautta varmistaa tämän urheiluklassikon tulevaisuus? hän hämmästeli.