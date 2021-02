Meghan voitti oikeustaistelun brittilehteä vastaan

Herttuatar Meghanin isä oli todistanut tytärtään vastaan.

Sussexin herttuatar Meghan on voittanut oikeusjutun brittilehti Mail on Sundayta vastaan.

Kuningatar Elisabetin pojanpojan prinssi Harryn vaimo Meghan, 39, haastoi Mail on Sundayn kustantajan Associated Newspapersin oikeuteen, kun lehti julkaisi elokuussa 2018 osia käsinkirjoitusta kirjeestä, jonka Meghan oli lähettänyt isälleen Thomas Marklelle.

Viime kuussa Meghanin asianajajat pyysivät tuomari Mark Warbya ratkaisemaan jutun hänen hyväkseen ilman oikeudenkäyntiä, joka olisi voinut asettaa vastakkain Meghanin ja hänen isänsä.

Thomas Markle antoi todistajanlausunnon sanomalehden puolesta. Isä ja tytär eivät ole tavanneet toisiaan sen jälkeen kun Meghan ja Harry menivät naimisiin toukokuussa 2018.

Warby sanoi, että Mail on Sundayn julkaisemat jutut loukkasivat selvästi Meghanin yksityisyyttä. Lehti sanoi harkitsevansa valitusta tuomiosta.

– Kahden pitkän vuoden oikeustaistelun jälkeen olen kiitollinen tuomiostuimelle siitä, että se on saattanut Associated Newspapersin ja Mail on Sundayn vastuuseen niiden laittomasta ja epäinhimillisestä toiminnasta, Meghan sanoi tiedotteessaan.

Meghanin mukaan lehden ja sen sisarjulkaisujen toimintatavat olivat saaneet jatkua liian pitkään ilman seurauksia.

– Näille julkaisuille kyse on pelistä. Minulle ja niin monille muille kyse on todellisesta elämästä, todellisista ihmissuhteista ja erittäin todellisesta surusta.