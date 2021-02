Herttuatar Meghan ei osallistu kuningatar Elisabetin syntymäpäiväjuhliin – huhumylly kulissien takaisista tapahtumista leimahti välittömästi

Sussexin herttuaparin piti osallistua kesällä kuningatar Elisabetin syntymäpäiväjuhliin, mutta prinssi Harry matkustaa Britanniaan ilman Meghania.

Kesällä Britanniassa on aihetta juhlaan, sillä hovissa juhlitaan prinssi Philipin 100-vuotissyntymäpäivää ja kuningatar Elisabetin 95-vuotissyntymäpäivää.

Brittilehtien mukaan prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin oli tarkoitus osallistua juhlallisuuksiin. Samalla he olisivat vierailleet Britanniassa ensimmäistä kertaa hovista lähtönsä jälkeen.

Nyt herttuaparin luottotoimittaja Omid Scobie kertoo OK-lehdelle, ettei Meghan voikaan matkustaa Yhdysvaltoihin. Syykin on Scobien mukaan selkeä: Meghan ei halua jättää parin Archie-poikaa Yhdysvaltoihin, eikä matkustaa lapsen kanssa Britanniaan koronaepidemian keskellä.

– Meghan ei halua olla erossa Archiesta. Olisi hyvin hankalaa ottaa niin pieni lapsi mukaan, kun koronarajoitukset ovat luultavasti voimassa, Scobie sanoo OK-lehdelle.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole vierailleet Britanniassa viime kevään jälkeen.­

Scobien mukaan Harry matkustaa Britanniaan näillä näkymin yksin. Meghan ja Archie-vauva lähettävät synttäritervehdyksen kuningattarelle videopuhelulla.

– Archie rakastaa videopuheluita ja koko korona-ajan kuningatar on nähnyt häntä videopuheluissa. Meghan lähettää varmasti kuningattarelle upean kukkakimpun ja Archie auttaa synttärikortin kirjoittamisessa.

”Se olisi PR-painajainen”

Kuninkaallisekspertit ovat korostaneet brittilehtien haastatteluissa, kuinka tärkeitä perhetapahtumia prinssi Philipin ja kuningatar Elisabetin syntymäpäivät ovat hovin kannalta.

Elämäkertakirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Nigel Cawthorne kertoi hiljattain Daily Mailille, että Harryn ja Meghanin on osallistuttava juhlallisuuksiin, jos he haluavat pysyä väleissä kuninkaallisen perheen kanssa.

– Jos Meghan päättäisi jostain syystä olla osallistumatta juhliin, niin hän näpäyttää prinssiä ja kuningatarta.

– Se olisi PR-painajainen, joka loisi synkän pilben juhlallisuuksien yll, Cawthorne maalaili.

Prinssi Philipin ja kuningatar Elisabetin syntymäpäivien lisäksi Britanniassa paljastetaan kesällä uusi prinsessa Dianan muistopatsas, jonka prinssi Harry ja prinssi William tilasivat.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kuvattuna Westminster Abbeyn edustalla maaliskuussa 2020.­

Julkisuudessa on spekuloitu, että todellinen syy Meghanin kotiin jäämiselle on se, että hän on huolissaan Britanniaan paluusta seuraavaa julkisuusmylläkkää.

– Kuningatar on tehnyt selväksi, että Harry ja Meghan ovat rakastettuja kuninkaallisen perheen jäseniä ja he ovat tervetulleita perhejuhliin. Se ei ole muuttunut. Harryn ja hänen perheensä, etenkin Harryn ja Williamin, välit ovat kuitenkin yhä etäiset. Kukaan ei halua, että Kansainyhteisön päivän tapahtumat toistuvat, hovin sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille.

Kansainyhteisön päivän juhlallisuudet maaliskuussa 2020 olivat Harryn ja Meghanin viimeinen edustustehtävä. Tuolloin koko kuninkaallinen perhe osallistui jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.

Harryn ja Williamin etäiset välit nousivat Britanniassa otsikoihin, sillä veljekset eivät edes vilkaisseet toisiaan koko tilaisuuden aikana.