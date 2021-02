Tanskan kruununprinsessa Marysta julkaistiin tuore potretti – taustalla erityinen syy

Tanskan hovi julkaisi kruununprinsessastaan tuoreen potretin syntymäpäivän kunniaksi. Kruununprinsessa Mary täytti 49 vuotta.

Kruununprinsessa Mary juhlisti perjantaina merkkipäiväänsä. Tanskan suosituimpiin lukeutuva kuninkaallinen täytti 49 vuotta.

Tanskan hovin julkaisemassa tuoreessa syntymäpäiväkuvassa kruununprinsessa hymyilee leveästi kameralle. Kruununprinsessalla on rennossa kuvassa punaista huulipunaa, tummat vaatteet ja tyylikäs poninhäntä.

– Tänään on hänen kuninkaallisen korkeutensa kruununprinsessan 49. syntymäpäivä. Kruununprinsessa juhlii merkkipäiväänsä perheensä kanssa Amalienborgin linnassa.

Kuninkaallisfanit onnittelivat kruununprinsessaa runsaasti. Myös eleganttia kuvaa ylistettiin.

– Sydämelliset onnittelut!

– Onnittelut kauniille kruununprinsessallemme!

– Onnea! Oemme ylpeitä, että meillä on tällainen kruununprinsessa.

Kruununprinssi Frederik ja kruununprinsessa Mary lastensa kanssa tammikuussa 2020.­

Australiassa syntynyt kruununprinsessa on oikealta nimeltään Mary Elizabeth Donaldson. Hän on naimisissa Tanskan kruununperijän, kruununprinssi Frederikin kanssa. Kuninkaallisia häitä vietettiin vuonna 2004.

Prinsessa Marylla ja prinssi Frederikillä on neljä lasta: Christian (s. 15. lokakuuta 2005), Isabella (s. 21. huhtikuuta 2007) sekä 8. tammikuuta 2011 syntyneet kaksoset Vincent ja Josephine.

Kruununprinssi ja -prinsessa Tanskan kuninkaallisen perheen talvikodin Amalienborgin edustalla tammikuussa 2020.­

Mary on ollut alusta lähtien moderni prinsessa. Avioiduttuaan kruununprinssi kanssa hän jätti bisnesuransa ja on toiminut sittemmin aktiivisesti hyväntekeväisyyden parissa. Sekä Tanskassa että Australiassa äärimmäisen suosittu prinsessa toimii tukijana useille eri alojen yrityksille ja ajaa tärkeäksi kokemiaan asioita niiden avulla.

Maryn nimeä kantava säätiö on pyrkinyt taistelemaan syrjäytymistä vastaan ja hän on puhunut julkisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Mary on toiminut myös tanskalaisen muodin, humanitäärisen avun ja naisten aseman parantamisen hyväksi.