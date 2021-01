Ruhtinatar Charlene avoimena radikaalista tyylimuutoksestaan – ruhtinas Albertkin hämmästyi sivusiiliä

Ruhtinatar Charlene sanoo ranskalaislehdelle uuden kampauksensa jakavan mielipiteitä.

Monacossa kohahti joulukuussa, kun hillitystä ja tyylikkäästä pukeutumisestaan tunnettu ruhtinatar Charlene paljasti uuden kampauksensa. Ruhtinatar Charlene, 43, leikkautti toisen puolen päästään siiliksi juuri ennen joulua.

Ruhtinattaren kampausta pidettiin liian rohkeana kuninkaalliselle.­

Ruhtinatar on viihtynyt sivusiiliksi kutsutussa kampauksessaan mainiosti ja hän kertoo ranskalaiselle Point de Vue -lehdelle, ettei hiusten leikkauttaminen siiliksi ollut mikään hätiköity päätös.

Ranskalaislehti nostaa haastattelussa esille sen, että monien mielestä sivusiili on liian rohkea hiustyyli kuninkaalliselle. Charlene toteaa lehdelle, että hän saa tehdä hiuksilleen ihan mitä hän haluaa.

– Kampaus oli oma päätökseni. Se on herättänyt monenlaista kommentointia. Haaveilin kampauksesta pitkään ja olen tyytyväinen siihen. Se siitä, ruhtinatar napauttaa.

– On totta, että olen kuninkaallisista varmaan se, joka on muuttanut hiustyyliään kaikista eniten. Aion jatkaa samalla linjalla. Se on oma valintani.

Charlene vaihtoi hiustyyliään vuonna 2020 lukuisia kertoja. Syksyllä 2020 hän viihtyi hetken aikaa otsatukassa.­

Charlene sanoo lehdelle, että ihmisillä on muutakin murehdittavaa kuin hänen kampauksensa. Ruhtinatar sanoo lastensa rakastavan uutta tyyliä. Ruhtinas Albertkin on vähitellen lämmennyt sivusiilille.

– Jacques ja Gabriella rakastavat uutta tyyliä. Kun Albert toipui ensiyllätyksestä, niin hänkin on ruvennut pitämään siitä.