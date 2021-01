Herttuatar Catherine avoimena uupumisestaan – 3 lasta ja uudet velvollisuudet ovat välillä liikaa

Herttuatar Catherine kertoi alakoulun järjestämässä tilaisuudessa, kuinka korona-aika on aiheuttanut hänelle uupumusta.

Herttuatar Catherine osallistui Roe Green -alakoulun järjestämään videotilaisuuteen, jossa hän keskusteli koulun rehtori Melissa Loosemoren johdolla muutamien kolun oppilaiden vanhempien kanssa.

Catherine kertoi tilaisuudessa tunteneensa olonsa uupuneeksi korona-aikana, kun yhteiskunta on ollut suljettuna. Hän myös vitsaili siitä, että on joutunut itse leikkaamaan lastensa hiuksia, uutisoi Daily Mail -lehti.

Herttuatar Catherinella, 39, ja hänen puolisollaan prinssi Williamilla, 38, on kolme lasta prinssi George, 7, prinsessa Charlotte, 5, ja prinssi Louis, 2. Perhe on viettänyt suurimman osan korona-ajasta Amner Hallin talossaan Norfolkissa.

Tilaisuudessa Loosemore pyysi osallistujia valitsemaan yhden sanan, joka kuvailee vanhemmuutta pandemian aikana. Herttuatar Catherine valitsi sanan uuvuttava. Muut vanhemmat olivat valinneet samankaltaisia sanoja, kuten hektinen, kärsivällisyys ja haastava.

Catherine selitti, miksi oli valinnut kyseisen sanan.

– Tänä aikana meidän pitää ottaa muitakin rooleja kuin vanhemman rooli. Nämä roolit ovat sellaisia, joissa olemme ehkä aiemmin saaneet apua yhteisöltämme ja läheisiltämme, Catherine sanoi.

Herttuatar Catherine ja prinssi William viimeisimmässä joulukorttikuvassaan lastensa prinssi George, prinssi Louisin ja prinsessa Charlotten kanssa.­

Naurahtaen herttuatar kertoi muun muassa itse leikanneensa lastensa hiuksia.

– Minusta on tullut kampaaja tänä aikana, mistä lapseni ovat olleet järkyttyneitä.

– Meidän on myös pitänyt ryhtyä lastemme opettajiksi. Minusta itsestäni on tuntunut siltä, että minua on vedetty niin moneen eri suuntaan ja yritän aina parhaani. Iltaisin tunnen oloni uupuneeksi, Catherine myönsi.

Rehtori Loosemore yhtyi herttuatar Catherinen näkemyksiin.

– Kyllä, nimenomaan. Tuo on varmasti sellainen asia, josta me kaikki olemme samaa mieltä, Loosemore sanoi.

Tilaisuuden osallistujille annettiin myös tehtäväksi kirjoittaa paperille henkilön nimi, joka on tukenut heitä pandemia-aikana. Kun laput piti paljastaa muille osallistujille, Catherinen lapussa luki: ”William”.

Toisessa tehtävässä vanhempia pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin heidän taitonsa matematiikan opettajina. Herttuatar Catherine antoi itselleen arvosanaksi 5-. Kaikki muut vanhemmat antoivat itselleen arvosanan kahdeksan. Herttuatar Catherine nauroi nähdessään muiden vanhempien arvioinnit itsestään.

– Melko hyvin! Minä olen näköjään luokan huonoimpia, hän sanoi naurahtaen.

Herttuatar Catherine sanoi prinssi Williamin olleen suurin tukensa korona-aikana.­

Herttuatar Catherine vieraili Roe Greenin alakoulussa vuonna 2018, kun hän esitteli koululle mielenterveyteen keskittyvän ohjelmansa. Catherine ja William tunnetaan siitä, että he tahtovat tehdä työtä mielenterveyden hyvinvoinnin parissa. He ovat kiinnostuneita etenkin vanhempien ja lasten henkisestä hyvinvoinnista.

Herttuatar tahtoikin tietää videotilaisuudessa, miten vanhemmat pitivät huolta omasta mielenterveydestään. Vastauksiksi hän sai muun muassa liikunnan ja läheisille ystäville puhumisen.

– Se, että voi jakaa omia kokemuksiaan ihmisten kanssa, jotka käyvät läpi samaa asiaa, saa asiat tuntumaan vähemmän pelottavilta. On siis erittäin tärkeää puhua läheisten kanssa asioista, Catherine sanoi.