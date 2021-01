Menestys vai fiasko – mitä brittihovin jättämisestä todella seurasi Harrylle ja Meghanille? Talousasiantuntija sanoi suorat sanat

Kun Meghan ja Harry jättivät brittihovin, toiveikkaat arvelivat sen olevan heille taloudellisesti kannattavaa, kun taas skeptikot povasivat täyttä mahalaskua.

Jos puhutaan rahasta, niin asiantuntijoiden mukaan Harryn ja Meghanin liitto on ollut varsin onnistunut.­

Vuosi sitten tammikuussa yksi maailman seuratuimmista pariskunnista, Britannian prinssi Harry ja tämän puoliso Meghan ilmoittivat muuttavansa Britanniasta toiselle puolelle Atlanttia ja aikovansa jatkossa pyrkiä ”taloudelliseen itsenäisyyteen”.

Kyseessä oli ilman muuta brittihovin historian kenties suurin skandaali kautta aikain.

94-vuotias kuningatar joutui nöyrtymään pariskunnan pudottaman pommin edessä. Maailman pisimpään vallassa ollut monarkki julkaisi harvinaisen, henkilökohtaisen lausunnon, jossa hän ilmaisi tukensa ”Harryn ja Meghanin halulle aloittaa uusi elämä tuoreena perheenä”.

Pariskunnalle povattiin lupaavaa tulevaisuutta, mitä tulee talouteen. Lehdissä arvioitiin, että he pystyisivät muuttamaan julkisuusarvonsa helposti dollareiksi.

Mitä brittihovin jättämispäätöksestä sitten käytännössä seurasi?

Pariskunta onnellisena hääpäivänään toukokuussa 2018.­

Brittiläinen laatulehti Telegraph kertoo selvityksessään, että Harry ja Meghan ovat nykyisessä elämäntilanteessaan hyvin kaukana brittihovin arjesta.

He asuvat koronaa piilossa 12 miljoonan euron arvoisessa ökytalossaan Santa Barbarassa. Kyseessä on Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitseva, julkkisten suosima pikkukaupunki lähellä Los Angelesia.

Meghan ja Harry ovat käynnistäneet monia rahanarvoisia projekteja taatakseen elantonsa hovin ulkopuolella. Niistä tärkeimmät ovat useiden miljoonien arvoiset diilit suoratoistopalvelu Netflixin ja musiikkipalvelu Spotifyn kanssa sekä hyväntekeväisyysbrändi ”Archewellin” lanseeraaminen.

Telegraphin mukaan Harry ja Meghan ovat yrittäneet profiloitua vähän kuin Yhdysvaltojen omiksi kuninkaallisiksi: Harry on pitänyt rahakkaita puheita isoille toimeksiantajille, kuten suurpankki JP Morganille, ja Meghan puolestaan on sijoittanut rahaa naisvetoisiin, lupaaviin start up -yrityksiin.

CNN kertoi joulukuussa, että pariskunta lanseerasi uuden podcastin Spotify-palvelussa, jonka kanssa heillä on pitkäaikainen sopimus. Love wins -podcastissa on lukuisia julkkisvieraita. Sen aiheena on elämänhallinta, rakkaus ja välineet onnellisuuteen.

Kyseinen podcast on vasta ensimmäinen lukuisten podcastien sarjasta, joita pariskunta aikoo julkaista Spotifyssa vuoden 2021 aikana.

Vogue-lehti kertoo, että niin ikään Netflixissä tullaan julkaisemaan jo vuoden 2021 aikana luultavasti useita dokumentteja, jotka ovat Harryn ja Meghanin aikaansaamia. Meghan on sanonut, että ei aio enää palata näyttelijäksi, mutta lehdistössä arvellaan, että hän saattaa silti jollain tavalla esiintyä kameran edessä Netflix-dokumenteissaan. Harry otti hiljattain osaa paralympialaisista kertovaan Rising Phoenix -dokumenttiin.

Meghanin on kerrottu solmineen sopimuksen maineikkaan Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa myös Clintoneita ja Obamia.

Pariskunnasta julkaistiin viime vuonna elämäkerrallinen kirja.­

Pariskunta on vuoden kuluessa myös raottanut yksityisyyden verhoaan kertomalla julkisuudessa heidän kokemastaan keskenmenosta sekä antamalla hiljaisen suostumuksensa Finding Freedom -elämäkerran julkaisuun.

Pieni Archie-poika edusti julkisuudessa vielä silloin, kun Harry ja Meghan kuuluivat brittihoviin.­

Pariskunnan Archie-poika syntyi toukokuussa 2019, vuosi Windsorissa vietettyjen unelmahäiden jälkeen. Poikaa ei ole näkynyt julkisuudessa enää sen jälkeen kun pariskunta jätti brittihovin.

Spotify-podcastin erikoisjaksossa tosin kuultiin vannoutuneimpien fanien iloksi taustalla pojan kikattelua. Jakson lopussa Meghan kysyy pojaltaan: ”Archie, onko hauskaa?”

– Hauskaa. Iloista uutta vuotta, 1,5-vuotias poika sanoo kuulijoiden suureksi riemuksi.

Kun pariskunnan kohauttavasta lähtemispäätöksestä on kulunut nyt yli vuosi, monia kiinnostaa, onko se todella ollut taloudellisesti kannattava. Asiantuntijoiden mukaan kyllä.

Newsweek-lehti kertoi joulukuussa, että kun pariskunnan kaikki sijoitukset, julkisuusarvon ja miljoonadiilit suosittujen suoratoistopalvelujen kanssa ottaa huomioon, heidän arvonsa saattaa olla kymmenen vuoden sisällä jopa 10 miljardia.

Lehden haastattelema asiantuntija, professori Johnathan Shalit arvioi, että Meghanin tekemät sijoitukset toimivat houkuttimena muille sijoittajille, mikä lisää räjähdysmäisesti nimenomaan heidän suosimiensa kohteiden kysyntää sijoitusmarkkinoilla.

– Kun sanon 10 miljardia, tarkoitan sitä potentiaalisena kehityskaarena, sanotaan että noin 10 vuoden säteellä, professori täsmensi.

Tällä hetkellä pariskunnan yhteenlasketun omaisuuden arvioidaan olevan jo noin 50–75 miljoonan dollarin suuruinen.