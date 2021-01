Topi ja Kerttu saivat postia Buckinghamin palatsista – ”Ihan oikeasti meille käsin kirjoitettu kirje”

Kymmenvuotiaat seinäjokelaiskaverukset Topi ja Kerttu saivat postia kuningatar Elisabetilta.

Topi Alhon äiti Elina oli ällikällä lyöty, kun hän viime torstaina löysi postilaatikosta Buckinghamin palatsissa leimatun kirjeen.

Äiti tiesi, että Topi oli ystävänsä Kerttu Kråknäsin kanssa kirjoittanut kirjeen kuningatar Elisabetille, mutta hän ei olisi voinut kuvitella kuningattaren vastaavan siihen.

Topin ja Kertun kirjehankkeesta kertoi ensin Ilkka-Pohjalainen.

Idea perinteisen paperikirjeen kirjoittamisesta kuningattarelle syntyi, kun Elina-äiti oli siivonnut kaappeja ja löytänyt vanhoja, tyttönä ostamiaan kirjepapereita ja -kuoria.

Kun Topi näki paperit ja kuuli, millaisia kirjeitä ihmiset ennen muinoin lähettelivät toisilleen, hän päätti kokeilla hommaa itsekin, vaikka ajatus kirjekuoren sulkemisesta nuolemalla tuntuikin todella oudolta.

– Kirjoittelin vähän sukulaisille: mummulle, isotädille ja enolle Ranskaan, ja siinä sitten juolahti mieleen, että voisihan sitä Elisabetillekin kirjoittaa, Topi kertoo.

Hän tiesi, että kaveri Kerttu innostuu helposti hulluistakin ideoista.

– Topi veti mut tähän, ja olin kyllä heti mukana, kun hän asiaa ehdotti, Kerttu sanoo.

Ja niin siinä kävi, että kaverukset ryhtyivät lähes välittömästi muotoilemaan tervehdyskirjettä hänen majesteetilleen.

Mutta miksi juuri Elisabetille?

– Elisabet ja hovi ovat nyt pinnalla ja kuuluisia The Crown -sarjan takia. Äiti ei ole antanut minulle lupaa katsoa The Crownia, koska sarja on K13, mutta lainasin kirjastosta sen kirjan ja luin. Se oli ihan jäätävän paksu, varmaan 800 sivua, vaikka siinä oli vain The Crownin ykköskausi, Topi selvittää.

Kerttu taas ajatteli, että kuningattarella voisi jopa olla aikaa lukea kirjeitä ja vastata niihin.

– Hän on koronan takia nyt karanteenissa. Mutta en kyllä oikeasti ajatellut, että hän vastaisi meille, Kerttu sanoo.

– Minä mietin, että ehkä ne lähettävät meille jonkin valmiin pohjan, jossa kiitetään kirjeestä. Mutta että sieltä tuli tällainen, ihan oikeasti meille käsin kirjoitettu kirje, Topi ihmettelee.

Kirje löysi perille, vaikka Topin sukunimi puuttuu osoitteesta.­

Kerttu ja Topi punnitsivat tarkkaan jokaisen kirjoittamansa sanan ja lauseen.

Topi laskee istuneensa kirjaston tietokoneella seitsemänä päivänä ja Kerttu ainakin kahtena. Vaikka kaverukset osaavat englantia, he pyörittelivät lauseita Google Kääntäjässä ja korjasivat kieliasua moneen kertaan.

– Ensin kirjoitettiin Google Kääntäjään teksti, ja Kerttu sitä sen jälkeen paranteli, sillä Google käänsi väärin. Myös isä vähän katsoi tekstiä. Kertun kanssa oltiin myös videopuheluyhteydessä varmasti kolme tuntia tämän takia, Topi muistelee.

Sisältö harkittiin tarkasti, sillä eihän kuningattarelle voi mitä tahansa kirjoittaa.

– Mutta ei me nyt enää muisteta, mitä siinä luki. Tai no, se me ainakin kerrottiin, että ollaan katsottu kaikenlaisia juttuja Elisabetista ja että palatsi kiinnostaa meitä.

Kirje oli luettu palatsissa tarkkaan, sillä paluukuoreen oli taiteltu mukaan Buckinghamin palatsista kertova esite.

Vastauskirjeen on allekirjoittanut kuningatar Elisabetin puolesta lady-in-waiting Susan Hussey. Lady Susan Hussey on Wikipedian mukaan Elisabetin hovineito, joka on syntynyt vuonna 1939.

Kirjeen on Englannin kuningattaren Elisabetin puolesta kirjoittanut hovineiti Susan Hussey.­

Sisältö kuuluu näin:

”Dear Topi.

The Queen wishes me to write and thank you for your letter, and for the little gift which you enclosed.

Her Majesty was pleased to hear from you and, although unable to reply personally to all the many letters she receives every day, The Queen was pleased to learn that you and your friend Kerttu are interested in Buckingham Palace.

I enclose an information sheet about the Palace, which I thought you might like to have, and I am to thank you once again for your letter, and for your kind message of good wishes for Her Majesty at this time.

Yours sincerely,

Susan Hussey

Lady-in-Waiting”

Hovineito kiittää kuningattaren puolesta sekä kirjeestä että pienestä lahjasta, jonka Kerttu ja Topi lähettivät. Lahja oli Suomi-magneetti.

Topin Elina-äiti oli sitä mieltä, että kirjeeseen olisi kannattanut laittaa mukaan kaverusten kuvat. Hän kun oli varma, ettei kirje läpäisisi palatsin turvatarkastusta juuri magneetin takia.

Toisin kuitenkin kävi. Kirje lähti Seinäjoelta 7. joulukuuta, ja vastaus saapui jo vajaan kuukauden kuluttua. Se tuli perille postilaatikkoon, vaikka Topin sukunimi oli jäänyt osoitteesta pois.

– Ä-kirjaimen pilkut ovat silti paikoillaan osoitteessa, näyttää Topi.

Kirjeen lähettämisen jälkeen Kerttu ja Topi ovat miettineet paljon, millaista Elisabetin elämä hovissa on.

– Hän on jo tosi vanha ja elää niin erilaista elämää kuin me Kertun kanssa täällä. Siellä hän istuu valtaistuimella kruunu päässä, tapaa pääministeriä ja käy välillä leikkaamassa auki punaisia nauhoja, Topi virnistää.

– Olisi kyllä kiva tietää, millaista elämä siellä hovissa oikein on, tuumaa Kerttu.

Kaverukset toivovat joskus pääsevänsä Lontooseen katsomaan palatsia.

Arvokasta kirjettä säilytetään Topin kotona, ja Topi on vienyt sen jo omaan kouluunsakin näytille. Tällä viikolla on Kertun vuoro säilyttää kirjettä. Hän aikoo ottaa sen mukaansa englannintunnille, opettajan pyynnöstä.

Kaverukset tutustuivat toisiinsa eskarissa, ja ystävyys on säilynyt, vaikka he asuvat eri kaupunginosissa ja käyvät eri koulua.

– Me ollaan kyllä samassa partioryhmässä, ja Kerttu käy meidän koululla ranskantunnilla, Topi täsmentää.

Englannin kuningattarelta saatu kirje on innostanut Topia ja Kerttua niin paljon, että he suunnittelevat jo seuraavaa projektia.

– Ollaan vähän mietitty, että voitaisiin kirjoittaa Emmanuel Macronille Ranskaan tai Victorialle Ruotsiin. Ehkä ensiksi Victorialle, Topi paljastaa.

– Jaa ollaan vai? kysyy Kerttu ja nauraa.

– Ja ensi viikolla sitten aloitetaan, päättää nuorimies ja katsoo kysyvästi kaveriaan.

Hän on ehdottomasti sitä mieltä, että ihmisten kannattaisi kirjoitella toisilleen oikeita kirjeitä.

– Olisihan se kiva, jos postista tulisi jotakin muutakin kuin vain laskuja.