Harry ja Meghan palaavat Britanniaan – hovin skandaalinkäryisesti jättänyt herttuapari astuu parrasvaloihin yli vuoden tauon jälkeen

Britanniassa juhlitaan kesäkuussa kuningatar Elisabetin syntymäpäiviä. Sussexin herttuaparin odotetaan osallistuvan juhlaparaatiin.

Kuningatar Elisabetin 95-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan Lontoossa kesäkuussa näyttävästi, kertoo The Times. Brittilehden tietojen mukaan myös hovin jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan osallistuvat Trooping the Colour -juhlaparaatiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli vuoteen, kun Yhdysvaltoihin muuttaneet Harry ja Meghan nähdään jälleen Britanniassa ja hovin edustustehtävissä.

Samalla koko kuninkaallinen perhe edustaa yhdessä pitkän tauon jälkeen.

Sussexin herttuapari teki viimeisen edustustehtävänsä maaliskuussa 2020.­

Britanniassa kuningatar Elisabetin syntymäpäiviä juhlitaan vuosittain perinteikkäästi Trooping The Colour -paraatin muodossa 12. kesäkuuta. Ensi kesänä hovissa on aihetta juhlaan, sillä kuningattaren puoliso prinssi Philip täyttää 100 vuotta 10. kesäkuuta.

– Tällä hetkellä kuningattaren syntymäpäiväparaati järjestetään tuttuun tapaan Lontoossa. Se voidaan joutua järjestämään pienimuotoisemmin, riippuen millaiset rajoitukset kesällä on voimassa, hovin sisäpiiristä kerrotaan The Timesille.

Perinteisesti paraatiin osallistuu yli 1400 sotilasta ja satoja hevosia. Lisäksi Ison-Britannian kaupungit ja varsinkin Lontoon kadut ovat täynnä kansalaisten järjestämiä katujuhlia.

Harryn ja Meghanin odotetaan osallistuvan kuningattaren syntymäpäivä juhlallisuuksiin, mutta The Timesin mukaan on epäselvää, nähdäänkö prinssi Andrew’ta juhlaparaatissa ollenkaan. Viime syksynä hovista kerrottiin brittilehdille, että prinssi Andrew’ta ei todennäköisesti nähdä hänen isänsä prinssi Philipin 100-vuotissyntymäpäivien julkisissa tilaisuuksissa.

Prinssi Andrew joutui kohun keskelle marraskuussa 2019 katastrofaaliseksi kutsutun BBC:n haastattelun jälkeen.

Prinssi Andrew on pitänyt matalaa profiilia BBC:n haastattelun jälkeen. Prinssi jätti julkiset edustustehtävänsä ja hänen on kerrottu kieltäytyneen yhteistyöstä Epsteiniin kohdistuvia syytöksiä tutkivan FBI:n kanssa.­

Andrew väitti, ettei hän ollut pedofiliasta ja ihmiskaupasta syytetyn Jeffrey Epsteinin ystävä, vaikka brittimediat olivat kertoneet prinssin ja Epsteinin läheisistä väleistä. Andrew myös kiisti koskaan tavanneensa Virginia Giuffrea, joka on kertonut julkisuudessa, että hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä prinssin kanssa.