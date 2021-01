Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättävät sosiaalisen median pysyvästi

The Times -lehden mukaan pariskunta ei suunnittele käyttävänsä sosiaalista mediaa edes hyväntekeväisyyssäätiönsä toiminnassa.

Pariskunnan lähipiiristä kerrotaan The Times -lehdelle, etteivät he suunnittele tekevänsä enää paluuta sosiaaliseen mediaan.­

Brittihovin kohupari prinssi Harry ja herttuatar Megan lopettavat sosiaalisen median käytön kokonaan, uutisoi brittilehti The Times.

Timesin mukaan päätös liittyy heidän ”kehittyvään rooliinsa” Amerikassa. Vuosi sitten Harry ja Meghan päättivät jättää kuninkaallisen elämän taakseen ja muuttivat lopulta Yhdysvaltoihin Archie-poikansa kanssa.

Pariskunnan lähipiiristä kerrotaan lehdelle, ettei Harrylla ja Meghanilla ole suunnitelmissa käyttää sosiaalista mediaa heidän uuden Archewell-hyväntekeväisyyssäätiönsä toiminnassa. Sama lähde pitää myös hyvin epätodennäköisenä, että pariskunta palaisi sosiaaliseen mediaan henkilökohtaisilla profiileilla.

Perhe ilmoitti vuosi sitten eroavansa brittihovista ja muuttavansa Yhdysvaltoihin.­

The Times huomauttaa, että kuninkaallisilla on yleensä tapana markkinoida hyväntekeväisyystoimintaansa juuri sosiaalisen median kanavissaan. Pari on aiemmin kertonut olevansa pettynyt sosiaalisessa mediassa saamaansa ikävään kohteluun ja Meghan on kertonut kohtaamansa internet-trollauksen olleen lähes kestämätöntä.

Ennen avioitumistaan prinssi Harryn kanssa Meghanilla oli lähes kaksi miljoonaa seuraajaa Instagramissa, 350 000 seuraajaa Twitterissä ja yli 800 000 tykkääjää Facebook-sivullaan.

Vuonna 2019 silloinen Sussexin herttuapari otti käyttöön yhteisen sussexroyal-Instagram-tilin, joka oli heidän virallinen tiedotuskanavansa. He lopettivat sen käytön viime maaliskuussa erottuaan virallisesti kuninkaallisesta perheestä. Tilillä on yhä yli kymmenen miljoonaa seuraajaa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin uutispommi aiheutti vuosi sitten valtaisan mylläkän. BBC uutisoi, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät kertoneet päätöksestään etukäteen hoville – eivät edes kuningatar Elisabetille tai prinssi Williamille.

Kuningatar Elisabet kutsui 13. tammikuuta 2020 koolle kriisikokouksen, jonka tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin roolia brittihovissa. Viikkoa myöhemmin uutisoitiin, että pari menettää kuninkaalliset tittelinsä.

Kolmihenkinen perhe asuu tätä nykyä kartanossaan Santa Barbarassa, reilun tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista. Herttuaparin välit brittihoviin ovat tällä hetkellä varsin epäselvät.

Useat brittilehdet huomauttivat hiljattain, että herttuatar Meghan on virallisesti menettänyt mahdollisuutensa Britannian kansalaisuuteen. Syynä on yksinkertaisesti se, että hän on viettänyt maassa liian vähän aikaa.