Prinssi Harryn elämäkerran kirjoittaja lataa kylmääviä väitteitä – näin avioliitto Meghanin kanssa on muuttanut prinssiä: ”Kuin varjo entisestä”

Prinssi Harryn virallisen elämäkerran kirjoittanut Angela Levin lataa suorat sanat Sussexin herttuaparin liitosta ja elämästä Yhdysvalloissa.

Vuosi sitten prinssi Harry ja herttuatar Meghan päättivät jättää kuninkaallisen elämän taakseen ja muuttivat lopulta Yhdysvaltoihin Archie-poikansa kanssa.

Muuton jälkeen Sussexin herttuapari on esiintynyt julkisuudessa harvakseltaan, eikä heidän elämästään Santa Barbarassa tiedetä juuri mitään.

Harry ja Meghan ilmoittivat hovista lähdöstään 8. tammikuuta. Perjantaina tulee kuluneeksi siis tasan vuosi siitä, kun herttuaparin ilmoitus ajoi hovin kaaokseen.

Brittilehdet ovatkin pohtineet, aikooko hovi ilmoittaa lähiaikoina jotakin Sussexin herttuaparin tulevaisuudensuunnitelmista. Prinssi Harryn elämäkerran kirjoittanut Angela Levin pohtii Harryn ja Meghanin tilannetta Telegraph-lehdelle kirjoittamassaan kolumnissa.

Prinssi Harryn elämää läheltä seurannut Levin nostaa kirjoituksessaan esille sen, kuinka liitto Meghanin kanssa vaikuttaa muuttaneen prinssiä.

Harry ja Meghan julkaisivat viime viikolla erikoisjakson kohutusta podcastistaan Spotifyssa. Kuten arvata saattaa, herttuaparin podcast jakoi mielipiteitä, ja monet kuninkaallisasiantuntijat tyrmäsivät sen silkaksi sanahelinäksi.

Podcastissa kuultiin ensimmäistä kertaa myös parin Archie-pojan puhetta. Tomera poika toivotti podcastissa hyvää uutta vuotta kuuntelijoille ja kikatteli hersyvästi mikrofoniin. Brittimediat panivat merkille, että Archie vaikuttaa puhuvan amerikkalaisella aksentilla.

Levin huomauttaa Telegraphin kolumnissa, että myös Harry on ”amerikkalaistunut”.

– Elämä länsirannikolla on muuttanut Harryn puhetyyliä. Hänen sanavalintansa paljastavat, että hän on muuttumassa kalifornialaiseksi. Hän ja Meghan toistavat podcastissaan lukuisia kertoja suosikkifraasiaan, ”rakkaus voittaa”. En usko, että kuninkaallinen perhe on tuntenut kovinkaan paljon rakkautta vuoden aikana, Levin sivaltaa.

Britanniassa arvuutellaan Sussexin herttuaparin suunnitelmia. Parin uskotaan jäävän Yhdysvaltoihin vielä ainakin vuodeksi.­

Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin välien tiedetään olleet etäiset, kun Harry pakkasi tavaransa ja muutti Yhdysvaltoihin. Hovin sisäpiiriläiset ovat kertoneet brittilehdille, etteivät Harry ja Meghan ole juurikaan olleet yhteydessä kuninkaalliseen perheeseen muuton jälkeen.

Julkisuudessa spekuloitiin, että Harry ja Meghan halusivat jättää hovin, koska he kaipasivat vapautta. Levin pohtiikin kolumnissaan, että onko elämä Yhdysvalloissa ollut herttuaparille kaikkien unelmien täyttymys.

– Meghan on puhjennut kukkaan kotimaassaan. Pieni pyrähdys hovissa on avannut monia ovia ja antanut hänelle mahdollisuuden esitellä taitojaan. Hän on tehnyt sopimuksen Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa Clintonita ja Obamia. Meghanista voi tulla yksi maailman halutuimmista puhujista.

”Harry on kuin varjo entisestä”

Levin kirjoittaa Telegraphin kolumnissaan huomanneensa, että elämä kaukana hovin loistosta vaikuttaa muuttaneen Harrya merkittävästi.

– Harry on vain varjo siitä prinssistä, jonka kerran tunsin, Levin kuvailee.

Hän sanoo viettäneensä prinssin kanssa tiiviisti aikaa 15 kuukauden ajan, kun hän teki taustatyötä Harryn elämäkertaa varten. Hän sanoo, että reilun vuoden aikana hänelle jäi Harrysta mielikuva aitona ja helposti lähestyttävänä ihmisenä, joka oli vilpittömän kiinnostunut tapaamistaan ihmisistä.

– Hän huokui uskomatonta kuninkaallista tähtipölyä, hän oli helposti lähestyttävä, itsevarma ja ilkikurinen.

Levin kuvailee Harryn olleen ennen toiminnan mies, joka halusi auttaa muita ja olla aktiivisesti mukana eri hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnassa. Elämäkertakirjailijan mukaan prinssi on nykyään pikemminkin ”hyvä haltiatar”, joka saarnaa ihmisille muun muassa hiilijalanjäljistä ja

Harry: A Buigraphy of a Prince -kirjan kirjoittanut Angela Levin sanoo Harryn hylänneen kaikki hänelle tärkeät asiat avioliiton jälkeen.­

Hän kuvailee kolumnissaan, että myös liitto Meghanin kanssa on muuttanut Harrya, sillä Harry vaikuttaa Levinin mukaan olevan nyt kiinnostunut vain niistä asioista, joista Meghankin on kiinnostunut.

– Ovatko he tasavertainen pari? Hän ei olisi ensimmäinen mies, joka hullaantuu kauniista naisesta ja omaksuu naisen ajatusmaailman. Häntä ärsytti olla Williamin ”sijainen”, mutta hän näyttää hyväksyneen sen, että Meghan on ykkönen ja hän kakkonen, Levin summaa.