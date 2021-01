Vuosi Megxitistä: Harry ja Meghan suistivat brittihovin suurimpaan skandaaliin – näin herttuaparilla menee nykyään

On kulunut vuosi siitä, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan tekivät sokkipäätöksen vetäytyä brittihovista. Näin painajaismainen vuosi eteni ja näin pari elää nyt.

Britannian kuningashuoneen vuosi 2020 hakee karmeudessaan vertaistaan.

Vuosi sitten prinssi Harry ja herttuatar Meghan päättivät jättää kuninkaallisen elämän taakseen ja muuttivat lopulta Yhdysvaltoihin Archie-poikansa kanssa.

Syntyi skandaali, jota on kuvailtu yhdeksi brittihovin historian suurimmista.

Näin hovia ravistellut tapahtumarikas vuosi, varsinainen annus horribilis, eteni.

8. tammikuuta 2020: Kohuilmoitus

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aloittivat uuden vuoden pudottamalla uutispommin: he ilmoittivat Instagram-tilillään muuttavansa Pohjois-Amerikkaan ja jakavansa tulevaisuudessa aikansa Britannian ja Pohjois-Amerikan välillä pienen poikansa kanssa.

Samalla pari kertoi aikovansa vetäytyä roolistaan brittihovin eturivissä ja ryhtyä taloudellisesti itsenäisiksi, mutta kuitenkin yhä ”kunnioittaa tehtäväänsä palvella kuningatarta ja Kansainyhteisöä”. He kertoivat, etteivät aio jatkossa kuulua niin sanottujen senior-kuninkaallisten joukkoon.

Virallisessa tiedotteessa ei mainittu vielä mitään mahdollisesta titteleistä luopumisesta eikä myöskään niiden säilyttämistä.

7. tammikuuta 2020. Harry ja Meghan palasivat iloisina Isoon-Britanniaan vietettyään joulun ja uudenvuoden Kanadassa. Seuraavana päivänä he pudottivat uutispommin.­

Shokki koko hoville

Harryn ja Meghanin päätös nousi välittömästi Britannian ykkösuutiseksi. Sitä verrattiin jopa brittihovin kaikkien aikojen pahimpaan skandaaliin, vuoden 1992 tapahtumiin: kolmeen eroon, tulipaloon Windsorin linnassa ja Fergien varpaanimemiskohuun.

Seuraavana päivänä vetäytymisilmoituksesta BBC uutisoi, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät kertoneet etukäteen hoville – eivät edes kuningatar Elisabetille tai prinssi Williamille.

Buckinghamin palatsin kerrottiin olleen vahvasti pettynyt parin päätökseen vetäytyä roolistaan.

Sen sijaan CNN uutisoi, että kuningatar Elisabet yritti estää prinssi Harrya julkaisemasta ilmoitustaan. Tällöin prinssi Harry olisi uhmannut lausunnollaan suoraan kuningatarta ja toimi vastoin tämän tahtoa.

Ilmoituksen jälkeen Elisabet määräsi 72 tunnin aikarajan, jonka sisällä hän halusi selkeyden herttuaparin uusiin rooleihin.

13. tammikuuta 2020: Kriisikokous

Kuningatar Elisabet kutsui 13. tammikuuta koolle kriisikokouksen, jonka tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin roolia brittihovissa.

Läsnä olivat kuningattaren ja Harryn lisäksi Harryn isä, prinssi Charles sekä veli, prinssi William. Meghan sen sijaan palasi takaisin Kanadaan jo heti kohuilmoituksen jälkeisenä päivänä jättäen Harryn selvittämään jälkipyykkiä Britanniaan. Pari oli ennen ilmoitustaan lomaillut Kanadassa kuusi viikkoa.

Sussexin herttuaparin mukaan Meghanin läsnäolo ei ollut välttämätöntä historiallisessa kriisikokouksessa.

Kuningatar julkaisi hätäkokouksen jälkeen virallisen lausunnon, jossa hän antoi epäsuoran siunauksensa pojanpoikansa ja tämän puolison päätökselle.

– Perheeni ja minä tuemme Harryn ja Meghanin halua luoda itselleen uuden elämän tuoreena perheenä. Vaikka olisimme toivoneet heidän jatkavan täysipäiväistä työtään kuninkaallisen perheen jäseninä, kunnioitamme ja ymmärrämme heidän toivettaan elää itsenäisempää elämää perheenä samalla, kun he pysyvät tärkeänä osana omaani, kuningatar totesi.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat 5. maaliskuuta Endeavour Fund Awards -gaalaan Lontoossa. Tilaisuus oli ensimmäinen kerta, kun pari näyttäytyi yhdessä kohuilmoituksensa jälkeen.­

18. tammikuuta 2020: Titteleiden menetys

Britannian hovi tiedotti lauantaina 18. tammikuutta, etteivät prinssi Harry ja herttuatar Meghan enää jatkossa kuulu kuninkaalliseen hoviin eivätkä käytä kuninkaallisia titteleitään.

Samalla katkesivat rahahanat julkisista varoista. Harry ja Meghan lupasivat maksaa takaisin 2,7 miljoonaa euroa verorahoja, jotka käytettiin parin kodin Frogmore Cottagen kunnostamiseen.

Hyväntekeväisyystapahtumassa Lontoossa 19. tammikuuta Harry rikkoi hiljaisuuden ja kommentoi lähtöä ensimmäistä kertaa kriisikokouksen jälkeen. Harry sanoi, että kyseessä on hyppy tuntemattomaan, mutta pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja.

Maaliskuu 2020: Hyvästit brittihoville

Harry ja Meghan välttelivät päätöksensä jälkeen julkisuutta ja muuttivat väliaikaiseen, vajaan 13 miljoonan euron Vancouverin-kotiinsa.

Meghan ja Harry suorittivat viimeiset edustustehtävänsä kuninkaallisina maaliskuun 9. päivä Britanniassa. Tuolloin närää aiheutti se, ettei pari ottanut edustusmatkalleen mukaan Archie-poikaansa. Brittimediassa surkuteltiin sitä, etteivät Archien jo iäkkäät isoisovanhemmat saaneet tavata poikaa.

9. maaliskuuta 2020. Meghan oli valinnut ylleen viimeistä edustustilaisuuttaan varten smaragdinvihreän asukokonaisuuden, jonka arvioitiin maksaneen yli 12 000 euroa.­

Herttuapari jätti kuninkaallisen sisäpiirin virallisesti 31. maaliskuuta, eikä enää sen jälkeen hoitanut tehtäviä kuningatar Elisabetin nimissä. Buckinghamin palatsissa olevasta toimistostaan pariskunta luopui 1. huhtikuuta.

Virallisen eron jälkeen paria ei enää kutsuttu kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

Huhtikuusta lähtien herttuapari alkoi tekemään edustustöitä perustamansa Archewell-hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta.

Maaliskuu-heinäkuu 2020: Uusi elämä Yhdysvalloissa

Harry ja Meghan muuttivat maalikuun lopussa Kanadasta Los Angelesiin, jossa myös Meghanin äiti Doria Ragland asuu.

Perhe asui aluksi näyttelijä Tyler Perryn miljoonakartanossa Los Angelesissa. Kolmistaan pieni perhe juhlisti parrasvaloissa piilossa niin Archien 1-vuotispäiviä, Meghanin 39-vuotissyntymäpäivää kuin parin toista hääpäivää.

Heinäkuussa pari osti kaikessa hiljaisuudessa yli 12 miljoonan euron kartanon Kalifornian Santa Barbarasta.

Harry ja Meghan asettuivat poikansa kanssa aloilleen yli 12 miljoonan euron kartanoon supertähtien suosimalle alueelle Santa Barbaraan. Kartanossa on 1300 neliötä.­

Tuuli vaikutti hetkeksi laantuvan, kunnes skandaali jatkoi sakenemistaan, kun heinäkuussa ilmestyi herttuaparin elämään kurkistava paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Parille tuttujen toimittajien kirjoittaman kirjan mukaan Harry oli todellisuudessa parista se osapuoli, joka halusi jättää hovin. Lisäksi kirjassa paljastettiin taustoja huhuttuihin välirikkoihin, kuten Meghanin ja herttuatar Catherinen jäätäviin väleihin.

Pari kiisti osallisuutensa kirjan tekoon.

Huhut Williamin ja prinssi Harryn jäisistä väleistä, samoin kuin herttuatar Catherinen ja herttuatar Meghanin välirikosta velloivat vahvoina.­

Toimeentulo Yhdysvalloissa

Yksi polttavimmista kysymyksistä hovista lähdön jälkeen liittyi Harryn ja Meghanin raha-asioihin. Muutto Hollywoodin kupeeseen antoi kuitenkin varmuuden siitä, että parin suunnitelmat työrintamalla kohdistuivat viihdeteollisuuteen.

Meghanin ensimmäinen aluevaltaus oli Disneyllä, luontodokumentti Elephantsin kertojana, ja prinssi Harry puolestaan nähtiin paralympialaisista kertovassa Rising Phoenix -dokumentissa Netflixillä.

Meghan on kuninkaallisista poiketen muun muassa ottanut kantaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin sekä muistellut poliisien ampumien Breonna Taylorin ja George Floydin kohtaloita.­

Sitten Harry ja Meghan laittoivat toden teolla tuulemaan. He tekivät miljoonasopimuksen arvostetun newyorkilaisen agentuurin kanssa, jonka kautta he tekevät muun muassa puhe-esiintymisiä.

Syyskuussa pari kertoi solmineensa monivuotisen sopimuksen suoratoistojätti Netflixin kanssa. Harry ja Meghan perustivat siis oman tuotantoyhtiön, jonka kautta he tekevät Netflixiin ohjelmia.

Herttuaparilla on riittänyt kiireitä töiden osalta.­

Lehtitietojen mukaan Sussexin herttuapari on myös käynyt neuvotteluja Disneyn ja Applen ja NBC Universalin kanssa.

Villeimmissä skenaarioissa herttuapari voisi tienata vuodessa jopa satoja miljoonia sosiaalisella medialla, kirjoilla, tv-diileillä, yhteistyösopimuksilla ja puhujavierailuilla.

Nykytilanne

Kolmihenkinen perhe asuu tätä nykyä kartanossaan Santa Barbarassa, reilun tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista. Syksyllä heidät nähtiin maskeihin verhoutuneena muun muassa jakamassa ruokaa koronakriisissä kärvisteleville ihmisille.

Perheellä on takanaan tapahtumarikas vuosi.­

Marraskuussa Meghan teki poikkeuksellisen avoimen ulostulon kertomalla New York Times -lehden kolumnissaan, että hän sai viime heinäkuussa keskenmenon ja menetti toisen lapsensa. Herttuatar ei ollut paljastanut aiemmin julkisuudessa odottaneensa toista lasta.

Herttuaparista kuultiin viimeksi juuri ennen vuoden vaihtumista, kun he julkaisivat ensimmäisen Archewell Audio -nimisen podcastinsa jakson Spotifyssa. Pari solmi Spotifyn kanssa joulukuussa yhteistyösopimuksen.

Podcastissa kuultiin ensimmäistä kertaa parin julkisuudelta tarkoin varjellun Archien puhetta. Harry muun muassa lausui poikansa kanssa uudenvuodentoivotuksen.

Herttuaparin välit brittihoviin ovat varsin epäselvät. Julkisuudessa on liikkunut huhuja siitä, että Harry ei ole juurikaan ollut yhteydessä perheeseensä. Toistaiseksi on myös hämärän peitossa, ovatko hän ja isoveli prinssi William saaneet sovittua erimielisyytensä.

Sisäpiirilähteen mukaan paria ”ei kaduta brittihovista lähtö” ja ”he kokevat nykyisen työnsä palkitsevaksi”.

Kuningatar Elisabetin puolestaan kerrotaan olevan surullinen, kun hän ei ole nähnyt Archie-pojanpoikaansa yli vuoteen.

Koronapandemian takia kuninkaallisen perheen ja herttuaparin kohtaamista jäädään odottamaan.