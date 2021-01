Saksalainen valokuvaaja Philipp voisi olla Suomen kuningas, jos historia olisi mennyt toisin – tällainen hallitsija hän saattaisi olla

Jos asiat olisivat menneet toisin ja Suomesta olisi tullut monarkia, maata hallitsisi nyt neljäs Hessenin suvun kuningas.

Kesällä 1918 Suomessa elettiin vaikeita aikoja. Verinen sisällissota oli juuri päättynyt ja maalle kaivattiin koko kansaa yhdistävää, puoluekiistojen yläpuolella olevaa johtohahmoja. Suomesta päätettiin tehdä kuningaskunta.

Lokakuussa oiva ehdokas viimein löytyi ja Suomen kuninkaaksi valittiin saksalainen prinssi Friedrich Karl.

Friedrich Karl ei kuitenkaan hallinnut Suomea päivääkään ja luopui kruunustaan jo parin kuukauden kuluttua Saksan kärsittyä tappion ensimmäisessä maailmansodassa.

Jos kaikki olisi mennyt toisin, Suomea hallitsisi nyt todennäköisesti jo neljäs Hessenin suvun kuningas.

Kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Kaisa Haatanen kuvailee pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että monarkia Suomessa olisi selvinnyt toisesta maailmansodasta ja Euroopan myllerryksistä.

– En pääse yli siitä ajatuksesta, että mitä olisi tapahtunut toisessa maailmansodassa. Olisiko Neuvostoliitto päästänyt Suomen irti vaikutuspiiristään samalla tavalla kuin Varsova liiton maita? Haatanen pohtii.

– Suomen kuninkaallisille olisi varmasti käynyt samalla tavalla kreikkalaisille. Kuninkaalliset olisivat ehkä lähteneet pakoon Englantiin tai löytäneet turvasataman Amerikasta. Eri juttu on se, olisivatko he koskaan tulleet takaisin Suomeen.

Saksalaisprinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi 1918. Hän kuitenkin ilmoitti, ettei aio ottaa vastaan kruunua, eikä hän koskaan astunut jalallakaan Suomen maaperälle.­

Kuningasmieliset perustelivat monarkian tarpeellisuutta sillä, että se tarjosi jatkumoa. J.K. Paasikivi uskoi vieraasta maasta tulevan kuninkaan voivan pysytellä puolueettomana.

– Meidän ehdokkaamme Friedrich Karl oli virkaan kaikin puolin sopiva, tasapuolinen ja harkitseva. Kun hänellä vielä on useampia poikia ja nämäkin jo ovat naimisissa ja heillä poikia, olisi hallitsijakysymys tätä tietä ollut ratkaistuna ainakin 50 vuodeksi eteenpäin, Paasikiven kerrotaan todenneen.

Haatanen toteaa, ettei monarkiasta olisi ollut varsinaista hyötyä Suomelle, vaan tavoitteena oli pikemminkin saada maalle johtaja, jonka valta periytyisi.

– Siinä on ideana todennäköisesti ollut se, että saadaan valtionjohtaja, jota ei tarvitse joka kerta vaaleilla valita. Sellainen olisi voinut sopia Suomelle hyvin, Haatanen sanoo.

– Suomessa on aina Urho Kekkosen jälkeen puhuttu siitä, kuinka Suomi kaipaa jämäkkää presidenttiä, isännän ääntä talossa. Kekkosta on hyvä verrata ajatukseen kuninkaasta, sillä monarkki olisi voinut olla Suomessa se ”isännän ääni”.

Ennen kuin ”kuningasseikkailu” kaatui, oltiin Suomessa ehditty jo valmistautua kruunupään saapumista varten. Myös kruununperimysjärjestys oli noussut puheeksi.

Maakreivi Moritz menehtyi 86-vuotiaana vuonna 2013. Hänet tunnettiin suurena taiteen ystävänä.­

Friedrich Karlin perijäksi oltiin valittu hänen poikansa Wolfgang Moritz. Huhujen mukaan Wolfgangille kaavailtiin myös suomalaismorsianta. Suomalaista vaimoa Wolfgang ei kuningashankkeen kaaduttua saanut, mutta hän oli naimisissa kaksi kertaa.

Wolfgang kuitenkin kuoli lapsettomana vuonna 1989.

Suomessa ei vuonna 1918 oltu ehditty säätää tarkempaa perimysjärjestystä siitä, kuka seuraisi kruununprinssi Wolfgangia valtaistuimelle. Asiasta onkin esitetty vuosikymmenten saatossa monenlaisia näkemyksiä. Todennäköisenä perillisenä on kuitenkin pidetty hänen veljensä poikia Heinrichia tai Moritzia.

Suomessa on on tulkittu, että Hessenin suvun kulloinenkin päämies olisi saanut maakreivin arvon ja hänen nuorempi veljensä olisi noussut Suomen kuninkaaksi.

Heinrich kuoli lapsettomana 1999. Suomen kuninkaan Friedrich Karlin pojanpoika maakreivi Moritz menehtyi vuonna 2013. Näin ollen kruunu olisi periytynyt todennäköisesti Moritzin nuoremmalle pojalle ja Suomea hallitsisi valokuvaaja Philipp von Hessen.

Seuramieheksi kuvailtu von Hessen on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Perheen päämiehenä toimii nykyään hänen isoveljensä prinssi Donatus von Hessen. Perheellä on läheiset välit Euroopan kuningashuoneisiin ja heidät nähdään usein vieraina siniveristen juhlallisuuksissa.

– Philip vaikuttaa sympaattiselta. Hänellä ei ole titteleihin liittyviä velvollisuuksia, joista joutuisi kärsimään, mutta hän pääsee silti osallistumaan kuninkaallisiin juhliin ja hautajaisiin, Haatanen sanoo.

Von Hessenin ottamia muotikuvia on julkaistu muun muassa Saksan Voguessa ja brittiläisessä Tatlerissa.­

Suomeen Philipp von Hesseillä on lämmin suhde ja hän on vieraillut maassamme useita kertoja. 2017 hän avasi Helsingin ritarihuoneella pidetyn näyttelyn, jossa oli esillä hänen isoisänsä isälle Friedrich Karlille kuuluneita huonekaluja ja esineitä.

Omaan melkein kuninkuuteensa Philipp von Hessen on suhtautunut huumorilla.

– Minun kruunaamiseni kuninkaaksi olisi mielestäni ollut ollut yhtä todennäköistä kuin lottovoitto, hän nauroi vieraillessaan Suomessa 2017.

Hessenin sukupuu on täynnä prinssejä ja prinsessoja. Siniverisistä sukujuurista huolimatta von Hessen on kertonut Helsingin Sanomille lapsuutensa olleen varsin tavallinen. Lapsuudenkoti tosin oli 1600-luvulla rakennettu Pankerin linna ja perheellä oli palvelusväkeä keittäjistä autonkuljettajiin.

– Osaan syödä haarukalla ja veitsellä, vaikka vanhempani aina väittivät toisin, von Hessen vitsaili Helsingin Sanomille Suomen-vierailullaan 2002.

Suvun omaisuus on säätiöitetty. Hessenin suku omistaa mittavan taidekokoelman, oman viinitarhan, hotelleja ja lukuisia kiinteistöjä. Perheenjäsenet saavatta vuosittain osuuden säätiön tekemästä voitosta, mutta Philipp von Hessen on korostanut summan olevan kuitenkin sen verran pieni, että perheenjäsenet käyvät normaalissa palkkatöissä.

Millainen Suomi tänä päivänä olisi, jos meillä olisikin kuningas tai kuningatar?

– Suomi olisi varmaankin melko samanlainen maa siinä mielessä, että meillä vähennetään presidentin valtaoikeuksia, niin samalla tavalla kuninkaallisten oikeuksia on vähennetty muissa maissa. He ovat nykyään enemmän tai vähemmän keulakuvia. He vain ovat olemassa ja edustavat, Haatanen sanoo.

Kirjailija nauraa, että Philipp von Hessenistä olisi voinut tulla Suomelle oiva kuningas ja edustushahmo.

– Philipp vaikuttaa hurjan hyvältä tyypiltä ja helposti lähestyttävä. Hän olisi oikein hyvä Suomen keulakuva. Me oltaisi hyvässä Pohjoismaisessa linjassa Tanskan, Norjan ja Ruotsin kanssa, joissa on täyspäinen meininki.