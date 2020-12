Meghanin ja Harryn Archie-poika esiintyi yllättäen podcastissa – pienokainen lähetti suloiset terveiset ”amerikkalaisella aksentilla”

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Archie-poika pääsee ääneen vanhempiensa podcastissa.

Sussexin herttuapari solmi hiljattain sopimuksen musiikkipalvelu Spotifyn kanssa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan julkaisevat nykyään omaa Archewell Audio -nimistä podcastiaan suositussa palvelussa.

Tiistaina herttuaparin podcastista ilmestyi Spotifyhyn erikoisjakso, jossa vieraana kuullaan lukuisia julkisuuden henkilöitä aina Elton Johnista James Cordeniin ja Deepak Chopraan.

Podcastissa kuullaan myös ensimmäistä kertaa parin Archie-pojan puhetta. Toukokuussa 2019 syntynyttä pienokaista on varjeltu tarkoin julkisuudelta ja herttuapari on julkaissut pojasta harvakseltaan kuvia.

Niinpä pikku-Archien yllätysesiintyminen vanhempiensa podcastissa on riemastuttanut kuninkaallisfaneja, jotka ovat odottaneet Harryn ja Meghanin kertovan pojan kuulumisia.

Podcastissa kuullaan, kuinka prinssi Harry kannustaa Archieta puhumaan mikrofoniin.

– Archie, onko kivaa? Meghan lepertelee pienokaiselle.

Podcastissa kuullaan Archien vastaava äidilleen ”kivaa”.

Harry puolestaan opastaa poikaansa toivottamaan kuuntelijoille hyvää uutta vuotta.

– Toista perässäni. Oletko valmis? Hyvää uutta... Harry ohjeistaa ja Archie lausuu perässä.

– Hyvää... uutta... vuotta! Archie tokaisee.

– Jee! Harry ja Meghan riemuitsevat ja Archie kikattelee taustalla.

Brittimediat ovat panneet merkille, että Archiella vaikuttaa pienen ääninäytteen perusteella olevan amerikkalainen aksentti.

Podcast on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Spotifyssa. Archie tekee yllätysesiintymisen podcastissa kohdassa 31:57.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aiheuttivat vuosi sitten yhden brittihovin historian suurimmista kohuista, kun he jättivät kuninkaallisen elämän taakseen ja muuttivat Yhdysvaltoihin Archie-poikansa kanssa. He kertoivat tuolloin pyrkivänsä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Sittemmin herttuapari on Spotifyn lisäksi solminut sopimuksen myös suoratoistojätti Netflixin kanssa. New York Timesin mukaan Sussexin herttuapari on käynyt neuvotteluja eri tv-ohjelmista myös Disneyn ja Applen kanssa.

Variety-lehti puolestaan kertoo, että Harry ja Meghan ovat käyneet myös NBC Universalin juttusilla.

Parin ensimmäinen podcast-jakso on jakanut Britanniassa mielipiteitä. Kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Ingrid Seward kuvailee The Sunille Harryn ja Meghanin korostavan podcastissaan perheen tärkeyttä, vaikka julkisuudessa on liikkunut huhuja siitä, että Harry ei ole juurikaan ollut yhteydessä perheeseensä muutettuaan Yhdysvaltoihin.

Toistaiseksi on myös epäselvää, ovatko hän ja isoveli prinssi William saaneet sovittua erimielisyytensä.

– Jokin podcastissa ei vaikuta aidolta, Seward luonnehtii.

Harry, Meghan ja Archie-vauva kuvattuna Cape Townissa syksyllä 2019. Archiesta on julkaistu hyvin harvakseltaan kuvia vanhempiensa hovista lähdön jälkeen.­

Kuninkaallisasiantuntija sanoo The Sunille ihmettelevänsä myös herttuaparin päätöstä ottaa julkisuudelta varjelemansa Archie mukaan podcastiin.

– Archie-parka otetaan esille aina kun se sopii Harrylle ja Meghanille. Podcast on täynnä julkkiksia, jotka puhuvat itsestään. Siinä on itsekehuskelun makua. Podcast on uuvuttava meille briteille, mutta Los Angelesissa podcast saa varmasti hyvän vastaanoton, hän toteaa.