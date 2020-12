Prinssi Harry ja herttuatar Meghan avautuivat podcastissa poikkeuksellisesta vuodesta – ujuttivat mukaan harvinaisen paljastuksen hääpäivästään

Sussexin herttuapari muistaa uutuuspodcastissaan muun muassa niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä koronavirukselle.

Vajaa vuosi sitten kuninkaallisen elämän taakseen jättänyt Sussexin herttuapari solmi hiljattain sopimuksen musiikkipalvelu Spotifyn kanssa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan julkaisevat nykyään omaa Archewell Audio -nimistä podcastiaan suositussa palvelussa.

Tänään herttuaparin podcastista ilmestyi Spotifyhyn spesiaali jakso, jossa vieraana kuullaan lukuisia julkisuuden henkilöitä aina Elton Johnista James Cordeniin ja Deepak Chopraan. Myös Harry ja Meghan pääsevät jaksossa ääneen ja he kertovatkin avoimesti tunnelmistaan haastavan vuoden lähestyessä loppuaan.

– Kun saamme tämän vuoden päätökseen ja katsomme tulevaisuuteen, pidetään yhdessä kiinni niistä opeista, joita olemme saaneet. Kuinka tärkeää on huolehtia toinen toisistamme ja kuinka tärkeitä yhteydenpito on silloinkin, kun se on fyysisesti mahdotonta, prinssi Harry toteaa podcastissa.

– Ajattelimme, että mitä jos voisimme tuoda yhteen ihmisiä jotka inspiroivat meitä, ihmisiä joita ihailemme ja kuulla, mitä he ovat oppineet vuonna 2020, herttuatar Meghan puolestaan selittää.

Harry ja Meghan ovat Spotifyn lisäksi solmineet sopimuksen myös suoratoistopalvelu Netflixin kanssa.­

Harry ja Meghan muistavat 35 minuutin mittaisessa podcast-jaksossaan myös niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä koronavirukselle kuluneen vuoden aikana. Myös herttuaparin vuoteen on mahtunut menetyksiä. Herttuatar Meghan paljasti hiljattain saaneensa keskenmenon.

– Kuten hyvin tiedämme, tämä on ollut melkoinen vuosi. Haluamme kunnioittaa sitä myötätuntoa ja ystävällisyyttä, joka on auttanut monia ihmisiä selviämään tästä, Harry toteaa.

– Samaan aikaan haluamme kunnioittaa heitä, jotka ovat kokeneet epävarmuutta ja sanoin kuvailemattomia menetyksiä. Ajatuksemme ovat olleet kanssanne erityisesti näin joulun aikaan. Haluamme myös kiittää terveydenhuoltoamme, työntekijöitä ja niin monia muita heidän uhrauksistaan, Meghan kiittelee jaksossa.

Oman osuutensa loppupuolella Sussexin herttuapari kertoo myös henkilökohtaisen tarinan, joka juontaa juurensa parin hääpäivään. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan avioituivat 19. toukokuuta 2018. Parin kävellessä ulos kirkosta orkesteri soitti kappaleen This Little Light of Mine. Samainen kappale soi myös herttuaparin podcastissa.

– Se soi häidemme loppupuolella, kun kävelimme ulos kirkon rappusia pitkin. Se oli kappale, jonka halusimme soivan aloittaessamme yhteisen loppuelämän. Sillä kuten kaikki tiedämme, synkkyys ei voi voittaa synkkyyttä. Vain valo voi. Mitä tahansa elämä heittää eteenne, rakkaus voittaa aina, Meghan selittää.

– Tämä kappale merkitsee meille paljon ja vaalimme sen sisältämää viestiä. Se kertoo siitä kuinka meidän täytyy käyttää voimamme siihen, että maailmasta tulisi parempi paikka, Harry puolestaan toteaa.

Harrylla ja Meghanilla on takanaan raskas vuosi.­

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aiheuttivat vuosi sitten yhden brittihovin historian suurimmista kohuista, kun he jättivät kuninkaallisen elämän taakseen ja muuttivat Yhdysvaltoihin Archie-poikansa kanssa. He kertoivat tuolloin pyrkivänsä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Sittemmin herttuapari on Spotifyn lisäksi solminut sopimuksen myös suoratoistojätti Netflixin kanssa. New York Timesin mukaan Sussexin herttuapari on käynyt neuvotteluja eri tv-ohjelmista myös Disneyn ja Applen kanssa. Variety-lehti puolestaan kertoo, että Harry ja Meghan ovat käyneet myös NBC Universalin juttusilla.