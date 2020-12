Monacon ruhtinasperhe julkaisi glamouria tihkuvan joulutervehdyksen – ruhtinatar Charlene kuin Lumikuningatar sinisessä asussaan

Ruhtinas Albert, ruhtinatar Charlene ja parin lapset julkaisivat jouluisen tervehdyksen.

Monacon ruhtinasperheestä on julkaistu hovin virallisella Facebook-sivulla komea kuvakollaasi, jossa ruhtinas Albert, ruhtinatar Charlene ja parin lapset prinssi Jacques ja prinsessa Gabriella poseeraavat jouluisessa kuvassa ruhtinaan palatsin peilisalissa.

Ruhtinatar Charlenella on kuvassa jäänsininen puku ja pikkuprinsessa Gabrielle puolestaan poseeraa muhkeassa vaaleanpunaisessa tylliunelmassa. Prinssi Jacquesin juhlatyylin kruunaa kaulassa oleva soma rusetti.

– Ruhtinas Albert, ruhtinatar Charlene ja heidän lapsensa prinssi Jacques ja prinsessa Gabriella toivottavat teille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, Monacon hovin sivuilla julkaistun kuvakollaasin yhteydessä toivotetaan.

Ruhtinasperheen joulutervehdys on ihastuttanut kuninkaallisfaneja sosiaalisessa mediassa. Perhekuvan kehutaan henkivän vanhan ajan glamouria ja olevan hyvin erilainen, kuin perheestä aiemmin julkaistut viralliset potretit.

– Kuinka kaunis kuva ja kuinka kaunis hymy ruhtinatar Charlenella onkaan! hovin Facebookissa ihaillaan.

Sosiaalisessa mediassa on verrattu vaaleakutrisen Charlenen näyttävän jäänsinisessä asussaan aivan Frozen-animaatiosta tutulta Elsalta tai satujen Lumikuningattarelta.

Ruhtinas Albert kertoo People-lehdelle perheen halunneen tänä vuonna koristella ruhtinaan palatsin hieman eri tavalla kuin aikaisemmin.

– Kuvassa on sävymaailmaltaan erilainen joulukuusi. Siinä on valkoisen ja hopean sävyjä, eikä punaista ja vihreää. Kuusi on todella kaunis, hän kuvailee.

People-lehti kertoo, että perhekuva on otettu jo marraskuussa, Monacon kansallispäivänä. Kuvassa ruhtinatar Charlenella on vielä entinen hiustyylinsä, sillä viime viikolla ruhtinatar esitteli uuden, räväkän kampauksensa julkisuudessa. Charlene nähtiin julkisuudessa hieman tummemmissa kutreista ja toinen puoli päästään aivan lyhyeksi siiliksi ajeltuna. Myös Charlenen niska on leikattu siiliksi.

Ruhtinattaren rohkea hiustyyli on jakanut mielipiteitä, sillä kuninkaallisilla on harvoin nähty vastaavaa kampausta.

Ruhtinatar Charlene viihtyy nykyään hyvin erilaisessa hiustyylissä kuin ennen.­

Monacon hovin Facebook-sivuilla monet kertovatkin yllättyneensä iloisesti, että virallisessa joulukuvassa ruhtinattarella on vielä vaalea polkkatukka, eikä lyhyt siili.

– Ihastuttava kuva prinssistä ja prinsessasta. Ruhtinatar Charlenen entinen kampaus oli paljon kivempi, kuin nykyinen puoliksi kaljuksi ajeltu hiustyyli, Facebookissa kritisoidaan.

Ruhtinas Albert kertoo Peoplelle, että tänä vuonna hovissa ei juhlita joulua kovinkaan suureleisesti koronarajoituksista johtuen.

– Menemme turvallisuus edellä. Joulu on hieman erilainen tänä vuonna, mutta yritämme tehdä siitä mahdollisimman mukavan lapsille. Yritämme tavata perheenjäseniä pienissä ryhmissä ja joulupäivänä he luultavasti tulevat luoksemme.