Jopa 1400 Thaimaan kuninkaan virallisen ”jalkavaimon” selfieitä on vuotanut vääriin käsiin. Kymmenet kuvista ovat ”siveettömiä”.

Skandaalista toiseen kulkenut Thaimaan hovi on joutunut erikoisen kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Maan kuninkaan Mata Vajiralongkornin virallisen jalkavaimon, tai kuninkaallisen rakastajattaren, Sineenat Wongvajirapakdin, 35, seksuaalissävytteiset selfiet ovat nimittäin vuotaneet monarkiaa vastustavien aktivistien käsiin.

Selfieitä on yhteensä jopa 1 400, joista monet sisältävät paljasta pintaa. Asiasta kertoo muun muassa The Independent.

Vuoto osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan, sillä rakastajatar Wongvajirapakdi, lempinimeltään ”Koi”, on tekemässä paluuta hoviin. Kuningas antoi hänelle lähtöpassit lokakuussa 2019, koska hänen syytettiin yrittäneen nostaa itsensä kuningattaren asemaan. Hänet lähetettiin muutamaksi kuukaudeksi jopa vankilaan.

Syyskuussa kuitenkin uutisoitiin, että nainen on saanut luvan palata hoviin ja saanut takaisin kuninkaallisen rakastajattaren tittelin.

Seksuaalissävytteiset kuvat varastettiin väitetysti Wongvajirapakdin omasta puhelimesta ja vuodettiin anonyymisti aktivisteille. Tarkoituksena on kaiketi sabotoida naisen paluuta hoviin.

Kyse on siis eräänlaisesta kostopornosta.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn on kulkenut skandaalista toiseen. Kuva Bangkokista marraskuulta.­

Kuvat lähetettiin myös brittiläiselle toimittajalle Andrew MacGregor Marshalille. Hän kertoo Twitterissä, että kuvat ovat selvästi Koin henkilökohtaisesta puhelimesta.

– Suurin osa kuvista on valokuvia, jotka hän on ottanut itsestään, ja kymmenet niistä ovat erittäin epäsiveellisiä. On todennäköistä, että hän on ottanut näitä siveettömiä kuvia itsestään lähettääkseen ne Vajiralongkornille, Marshall totesi Twitterissä.

Marshall kirjoitti myös, että kuvat lähetettiin hänelle pian sen jälkeen, kun Koi vapautettiin Lat Yaon naisten vankilasta Bangkokista, jotta hän voisi palata kuninkaan luo.

Independentin mukaan Wongvajirapakdi ylennettiin kuninkaallisen rakastajattaren asemaan elokuussa 2019, vain kolme kuukautta kuninkaan mentyä naimisiin neljännen vaimonsa, kuningatar Suthidan kanssa.

Kuninkaallisen rakastajattaren titteli vietiin häneltä kuitenkin vain muutamaa kuukautta myöhemmin. Hovin muukaan Wongvajirapakdi oli käyttäytynyt kunniattomasti, kiittämättömästi ja tottelemattomasti kuningasta ja kuningatarta kohtaan.

Hänet vapautettiin vankilasta syyskuussa vietettyään siellä yhteensä kymmenen kuukautta.

Thaimaan hovia seuraavan Marshallin mukaan Koin palaaminen kuninkaalliseen palatsiin ei ole ollut kuningatar Suthidan tai prinsessa Bajrakitiyabhan mieleen.

– On erittäin todennäköistä, että Koin kuvat vuodettiin sabotoidakseen hänen paluutaan Vajiralongkornin rakastajattareksi, Marshall kirjoitti Independentin mukaan.

Thaimaan kuningas on vuosien aikana kulkenut kohusta toiseen. Yksi viimeisimmistä skandaaleista oli hänen luksusmatkansa Saksaan rakastajattarien kanssa kesken kevään pahimman koronaviruskriisin.

Thaimaassa kuningas voi ottaa itselleen vaimon rinnalle virallisen rakastajattaren seuralaisekseen, mutta tapa ei ole Thaimaan hovissa kovin yleinen. Edellisen kerran Thaimaan kuningas nimitti itselleen virallisen rakastajattaren melkein vuosisata sitten.