Prinsessa Eugenie sai tarpeekseen Harryn ja Meghanin kohutalosta jo muutaman viikon jälkeen – hovissa hämmästyttiin

Prinsessa Eugenie viihtyi Frogmore Cottagessa vain reilun kuukauden.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin koti Britanniassa on jälleen tyhjillään, kertovat brittilehdet. Taloon vaivihkaa muuttanut prinsessa Eugenie ei The Sunin mukaan viihtynyt talossa kuin kuuden viikon ajan.

Marraskuussa kerrottiin, että Sussexin herttuaparin kohutalo Frogmore Cottage sai uudet asukkaat, kun prinsessa Eugenie ja hänen aviomiehensä Jack Brooksbank muuttivat kaikessa hiljaisuudessa Harryn ja Meghanin taloon.

Prinsessa Eugenien muutto kuohutti hovia, sillä hänen kerrottiin sopineen asumisjärjestelystä Harryn ja Meghanin kanssa salaa, eikä edes kuningatar Elisabet tiennyt heidän suunnitelmistaan.

Sussexin herttuapari sai Frogmore Cottagen kuningatar Elisabetilta häälahjana.­

Nyt Eugenie on muuttanut pois Frogmore Cottagesta takaisin entiseen asuntoonsa Kesingtonin palatsiin. Hovin sisäpiiriläiset kertovat The Sunille, että tilanne on herättänyt kummastusta hovista.

– Talo on taas tyhjillään. Miksi kukaan ei halua asua Frogmore Cottagessa? Mikä paikassa on vikana? nimettömänä pysyttelevät hovin lähteet hämmästelevät lehdelle.

Prinsessa Eugenien kerrotaan sopineen muutosta Harryn ja Meghanin kanssa. Hovissa järjestely aiheutti närää, sillä edes kuningatar Elisabet ei ollut tietoinen asiasta.­

Frogmore Cottage on ollut runsaasti julkisuudessa, sillä siihen tehtiin mittava 2,7 miljoonaa euroa maksava remontti, joka kustannettiin veronmaksajien pussista. Frogmore Cottage koostui aiemmin viidestä pienemmästä kodista, joissa asui hovin henkilökuntaa. Tiloista remontoitiin yksi isompi koti herttuapariskunnan perheelle. Seinät ja kerrokset uusittiin täysin remontoiden tilalle uusia kylpyhuoneita, makuuhuoneita ja keittiö.

Lehtitietojen mukaan talossa on ekolämmitys, ja kaikki kodin sähkölaitteet on uusittu aivan viimeisen päälle ja niitä voi hallita puhelimella.

Talossa on myös upouusi lastenhuone, jonka uskottiin olevan esikoistaan odottavan prinsessa Eugenien mielen. Sussexin herttuapari remontoi lastenhuoneen alunperin Archie-vauvalle. Huone on maalattu valkoharmaaksi vegaanisella maalilla, joka tuoksuu vienosti eukalyptukselta.

Harry ja Meghan eivät ehtineet nauttia katosta lattiaan remontoidusta talostaan kauaa, sillä jo kuusi kuukautta remontin valmistumisen jälkeen pari ilmoitti jättävänsä hovin ja muuttavansa Yhdysvaltoihin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät lopulta asuneet Frogmore Cottagessa kuin noin kuusi kuukautta.­

Harry ja Meghan vannoivat maksavansa Frogmore Cottagen remonttiin uponneet miljoonat takaisin ja syyskuussa hovista kerrottiinkin, että Harry on maksanut takaisin remonttiin käytetyt varat.

Harryn edustajan mukaan remonttikuluihin tarvittavat miljoonat Harry sai Netflixin kanssa hiljattain tehdystä sopimuksesta. Syyskuussa uutisoitiin, että Harry ja Meghan ovat perustanut oman tuotantoyhtiön, jonka kautta he rupeavat tekemään sisältöä Netflixiin, muun muassa dokumentteja, viihdesarjoja ja lapsille suunnattuja ohjelmia.

Brittilehdet arvioivat, että Sussexin herttuapari tienaa Netflix-ohjelmillaan todennäköisesti jopa satoja miljoonia euroja.