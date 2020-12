Morsiusneito muistelee prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin häitä – tajusi vasta vuosien jälkeen, mitä todella oli meneillään

India Hicks on prinssi Charlesin kummityttö ja pikkuserkku. Lisäksi hän oli aikoinaan prinsessa Dianan morsiusneitona.

India Hicksistä tuli 13-vuotiaana kenties koko maailman kuuluisin morsiusneito, kun hän asteli prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan vanavedessä St Paulin katedraalissa 29. heinäkuuta 1981.

Nyt Hicks on 53 vuotias viiden lapsen äiti, joka on viimein itse astumassa avioon. Hicks antoi Daily Mailille mittavan haastattelun, jossa hän kertoo hääsuunnitelmiensa lisäksi siitä, millaista on ollut seurata brittihovin tapahtumia lähietäisyydeltä.

Sen lisäksi, että Hicks oli Charlesin ja Dianan morsiusneito, hän on myös prinssi Charlesin pikkuserkku ja kummityttö. Hänen äitinsä Pamela Hicks toimi aikoinaan kuningatar Elisabetin morsiusneitona.

Hicks avioituu helmikuussa puolisonsa David Flint Woodin kanssa. Pariskunnalla on yhteisten lasten lisäksi takanaan 25 yhdessä vietettyä vuotta.

Syy, miksi häitä vietetään vasta nyt, löytyy India Hicksin ajatusmaailmasta. Hän kieltäytyi aikoinaan miehensä kosinnasta, sillä ei halunnut leimautua vaimoksi, vaan halusi pysytellä itsenäisenä naisena.

Vaikka Hicks kertoo olevansa läheinen kummisetänsä kanssa, prinssi Charlesia ei tulla näkemään tulevassa hääjuhlassa.

– Hän on hyvin kiireinen, mutta minulla on aina ollut tunne, että hän on läsnä. Hän on erittäin hyvä ihminen. Hänellä on taianomainen taito saada muut ihmiset tuntemaan olonsa erityisiksi.

Toisin kuin prinssi aikoinaan, Hicks haluaa intiimit 30 hengen häät. Hicks muistelee Dianan ja Charlesin häitä ristiriitaisin tuntein.

– Toisaalta ne tuntuivat perhejuhlilta ja sitä ne olivatkin.

– Mutta toisaalta, kun mietin asiaa nyt, sitä seurasi miljardi ihmistä ympäri maailmaa. Kirkossa oli 3500 ihmistä. Koko maailma seurasi tapahtumaa parvekkeella ja nyt tajuan, että se ei ollut mikään tavallinen perhejuhla, Hicks toteaa Daily Mailille vuosikymmenten jälkeen.

Daily Mailin mukaan Hicks tunnetaan kuningasperheessä oman tiensä kulkijana. Hän kävi samoja kouluja prinssi Charlesin kanssa, mutta otti irtioton brittihovista tultuaan ensimmäistä kertaa raskaaksi ja muutti puolisonsa kanssa Bahamalle. Sinne hän on rakentanut elämänsä.

Hicks kertoo Daily Mailille, että Bahamalle muuttaminen oli tietoinen valinta ja pakokeino.

– Niihin aikoihin mikään ei ollut tietoista, mutta katsoessani taakseni, se oli alitajuisesti sitä – keino löytää oma ääneni ja astua esiin melko mahtavan perheen varjoista, hän kommentoi.

Kuten kuka tahansa kuuluisuus, Hicks kertoo joutuneensa tasapainoilemaan julkisen ja yksityisen elämänsä kanssa.

– Se on erittäin vaikea perhe olla osallisena, vaikkakin olisit syntynyt siihen, rohkenen sanoa.