Prinsessa Märtha Louisen tulot julki – verotiedoista paljastui todellinen yllätys

Prinsessa Märtha Louisen verotiedot kummastuttavat Norjassa.

Verotiedot julkistettiin Norjassa tiistaina ja erityistä kiinnostusta Norjassa ovat herättäneet kuninkaallisen perheen tulot. Kuningas Haraldin, kuningatar Sonjan ja kruununprinssi Haakonin verotiedot eivät ole julkisia, mutta sen sijaan prinsessa Märtha Louisen tulot paljastuivat tiistaina.

Norjalainen Se og Hør -lehti kertoo prinsessan verotietojen paljastavan, että hänen tulonsa ovat romahtaneet parissa vuodessa.

Vielä vuonna 2017 prinsessa tienasi noin 189 000 euroa ja vuonna 2018 prinsessan tulot olivat noin 60 000 euroa. 2019 prinsessan tulot nousivat hieman ja hän tienasi 74 000 euroa.

Prinsessan omaisuus sen sijaan on herättänyt suuria kysymyksiä Norjassa. Se og Hør -lehti nimittäin kertoo, että vuonna 2017 prinsessalla arvioitiin olevan noin puolen miljoonan euron omaisuus. Nyt Märtha Louisen omaisuuden arvioidaan olevan pyöreä nolla.

Norjalaislehden haastattelema kuninkaallisasiantuntija Anders Johan Stavseng sanoo prinsessan huvenneen omaisuuden olevan todellinen yllätys.

– Prinsessa Märtha Louise on käyttänyt koko omaisuutensa. Omaisuuden arvoksi on merkitty pyöreä nolla. Se tarkoittaa yleensä sitä, että sinulla on velkaa enemmän kuin pankissa rahaa, hän toteaa.

Asiantuntijan mukaan viime vuosi oli prinsessalle hankala, sillä hänen Bloksberg-kesämökkinsä oli pitkään myynnissä ja sen hintaa jouduttiin laskemaan roimasti.

– Nyt mökki on vihdoin myyty, mutta selvästi pyyntihintaa halvemmalla,Stavseng huomauttaa.

Prinsessa Märtha Louise edustaja on todennut norjalaislehdelle, ettei prinsessa halua kommentoida verotietojaan.

Märtha Louise on ravistellut kuningashuonetta useaan kertaan vuosien varrella. Prinsessa on ollut viime aikoina otsikoissa etenkin suhdekuvioidensa takia.

Norjalaiset kauhistuivat, kun kuulivat prinsessa seurusteleva shamaanin kanssa. Märtha Louise ja shamaani Durek Verrett ovat sanoneet olevansa sielunkumppaneita ja pari on jo puhunut häistä.­

Toukokuussa 2019 paljastui, että prinsessa Märtha Louisella on uusi rakas, shamaani Durek Verrett. Suhde oli iso uutinen Norjassa, sillä mies on shamaani, joka tekee töitä parantajana ja henkioppaana kotimaassaan Yhdysvalloissa.

Uusi shamaanirakas otettiin Norjassa vastaan ristiriitaisesti, ja prinsessaa on jopa vaadittu luopumaan tittelistään.

– Minua kutsuttiin Rasputiniksi, shamaani Durek Verrett kertoi hiljattain Vanity Fair -lehdelle norjalaisten reaktiosta.

Märtha Louisen mukaan kuningas ja kuningatar ovat antaneet siunauksensa parin suhteelle ja pari on suunnitellut jo kihloja.