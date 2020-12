Prinssi George, 7, joutui ”julman ja epäreilun” pilkan kohteeksi – uutuussarjan sisältö sai britit suunniltaan

HBO Max -palvelussa nähdään pian The Prince -sarja, jonka pääosassa on prinssi George. Sarja on aiheuttanut jo etukäteen melkoisen metakan.

Britanniassa on noussut kohu HBO Max -palvelun uudesta The Prince -animaatiosarjasta, joka keskittyy 6-vuotiaan prinssi Georgen ja Britannian kuninkaallisen perheen elämään.

Muun muassa The Sunin ja Daily Mailin mukaan prinssi George esitetään uutuussarjassa hemmoteltuna kakarana, ja lehtien mukaan sarjalla voi olla ikäviä seurauksia nuorten kuninkaallisten maineelle.

The Sunin mukaan amerikkalaissarja saa ensi-iltansa Britanniassa ensi vuonna, mutta se on nostattanut jo nyt valtavasti keskustelua. Sarjan on luonut Gary Janetti, joka toimii myös sen päähahmo prinssi Georgen ääninäyttelijänä. Prinssi Harryn roolissa kuullaan Orlando Bloomia ja prinsessa Charlottena Sophie Turneria.

Muun muassa Twitterissä Family Guy -sarjasta tunnetun Janettin uusin aluevaltaus on otettu vastaan pöyristyneinä. Moni ihmettelee, miksi kukaan haluaisi tehdä sarjan, jossa pilkataan pientä lasta, saati sitten katsoa sitä.

The Sunin mukaan eräs Disneyn studioiden tuottaja on myös ärähtänyt sarjasta ja syyttänyt sitä epäreiluksi.

– On eri asia, jos elokuvantekijät käyttäytyvät vastuuttomasti totuuden suhteen ohjelmissa kuten The Crown kuin 7-vuotiaan lapsen pilkkaaminen, joka on julmaa ja epäreilua, nimettömänä pysyttelevä tuottaja toteaa The Sunille.

– Jotkin asiat pitäisi kieltää. On moraalisesti väärin käyttää lasta saadakseen halvat naurut, hän jatkaa.

The Sunin mukaan prinssi Georgen hahmo on sarjassa varsin suorapuheinen ja itsekäs. Eräässä kohtauksessa hän tapaa opettajansa ensimmäisenä koulupäivänä ja kättelee tätä sanoen ”huomenna niiaat syvempään, jos haluat pitää vi*** työsi”. Hahmo myös pröystäilee ylellisellä elämäntyylillään ja vähättelee ihmisten ongelmia.

Lehden mukaan sarjassa pilaillaan myös prinssin seksuaalisella suuntautumisella ja vihjataan, että tällä olisi ollut suhde toisen sulhaspojan kanssa prinssi Harryn häissä.

Myös tv-kriitikko Katherina Singhin mielestä sarja on astunut sellaisen rajan yli, jota olisi pitänyt kunnioittaa.

– On tärkeää muistaa, että George on edelleen lapsi, jolla ei ole sananvaltaa hänen tonttiinsa elämässä, hän toteaa ja jatkaa:

– Sillä mitä sanomme ihmisistä, jopa niistä, jotka tuntuvat niin koskemattomilta kuin kuninkaalliset, voi olla vakavat ja negatiiviset vaikutukset ihmisiin. Prinssi George on tarpeeksi vanha ymmärtääkseen, mitä on meneillään.

The Prince -sarjan luoja Gary Janetti on tuonut prinssi Georgea esiin näyttävästi myös liki miljoonan seuraajan Instagram-tilillään. Janetti julkaisee tilillään pikkuprinssin kustannuksella pilailevia kuvia ja kirjoituksia.

Eräässä kuvassa George poseeraa shortseissa ja t-paidassa sisarustensa kanssa ja toteaa ”Voi jumala, onpa tämä paska kesä”, toisessa hän matkustaa veneellä ja kuvatekstinä komeilee ”Jos joku yskäisee, hänet heitetään laidan yli” ja kolmannessa kerrotaan prinsessa Eugenien perheenlisäyksestä George tokaistessa ”Starbucksin baristakin on korkeammalla kruununperimysjärjestyksessä”.

Prinssi George on herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin esikoislapsi, joka on kolmantena Britannian kruununperimysjärjestyksessä. Hänestä on määrä tulla maan kuningas isänsä Williamin ja isoisänsä prinssi Charlesin jälkeen.